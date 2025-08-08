خبر ها
کابینه امنیتی اسرائیل برنامه اشغال کامل غزه را تائید کرد
دفتر بنیامین نتنیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که کابینۀ امنیتی این کشور طرح اشغال کامل شهر غزه را تائید کرده است.
این اقدام که صبح زود امروز، جمعه ۱۷ اسد، اعلام شد نشانه دیگری از گسترش دامنه جنگیست که از ۲۲ ماه به اینسو ادامه دارد.
پیش از این بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسرائیل، گفته بود که برای از بین بردن گروه حماس، نیاز است تا اسرائیل تمام نوار غزه را تصرف کند و در نهایت اداره آن را به "نیروهای دوست عرب" تحویل دهد.
اسرائیل اکنون بخش عمدۀ عزه را در کنترول دارد.
خبرگزاری اسوشیتد پریس گزارش داده است که اشغال کامل غزه ممکن است جان تعداد بی شمار فلسطینی ها و حدود ۲۰ گروگان را که هنوز در اسارت گروه حماس اند، به خطر بیاندازد و اسرائیل را به سطح بین المللی بیشتر منزوی سازد.
ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا، حماس را یک "گروه تروریستی" میدانند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
امریکا پاداش در بدل بازداشت رییس جمهور ونزویلا را به ۵۰ ملیون دالر افزایش داد
ایالات متحده امریکا پاداش در بدل بازداشت نیکولاس مدورو، رییس جمهور ونزویلا، را به ۵۰ ملیون دالر افزایش داد.
حکومت به رهبری رییس جمهور دونالد ترمپ، نیکولاس مدورو را متهم کرده گفته است که او یکی از "بزرگترین قاچاقبران مواد مخدر است که در همکاری با باندهای قاچاقی، به امریکا کوکایین صادر میکند".
پام باندی، لوی سارنوال ایالات متحدۀ امریکا روز پنجشنبه، ۱۶ اسد، گفت که تحت رهبری رییس جمهور ترمپ، "مدورو از عدالت فرار نخواهد کرد".
وزارت خارجۀ ونزویلا با نشر اعلامیۀ این اقدام دولت امریکا را "اسفبار" خوانده و لوی سارنوال ایالات متحده را به راه اندازی "پروپاگندا" بر ضد رییس جمهور مدورو متهم کرده است.
در دوران نخست ریاست جمهوری دوالد ترمپ در سال ۲۲۰ میلادی، یک محکمۀ فدرال در نیویارک، رییس جمهور ونزویلا را به آنچه "تروریزم مواد مخدر" خواند، مجرم شناخت.
در آن زمان پاداش در بدل بازداشت مدورو ۱۵ ملیون دالر تعیین شد، اما سپس جو بایدن رییس جمهور پییشن امریکا این پاداش را به ۲۵ ملیون دالر افزایش داد.
پولیس انگلستان در بارۀ اتهام تجاوز جنسی توسط یک عضو تیم کریکت پاکستان تحقیق میکند
پولیس انگلستان در بارۀ حیدر علی، عضو تیم ملی کریکت پاکستان، که متهم به تجاوز جنسی شده است، تحقیق میکند.
پولیس شهر مانچستر، بدون آن که از حیدر علی نام ببرد، به خبرگزاری رویترز گفته است که پس از دریافت ادعای مبنی بر تجاوز جنسی توسط یک مرد ۲۴ ساله، در چهارم ماه آگست، او را بازداشت کرده است.
به گفتۀ پولیس ادعا شده که این مرد در ۲۳ ماه جولای بالای یک خانم تجاوز کرده است.
این اتفاق در جریان سفر تیم کریکت الف پاکستان به انگلستان رخ داده است.
کریکت بورد پاکستان میگوید که حیدر علی، تا تکمیل تحقیقات در این باره، از عضویت در تیم کریکت این کشور محروم شده است.
بازداشت ۳ کارمند رادیو نسیم، "فعالیت این رسانه در بامیان متوقف شد"
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که اداره استخبارات طالبان مدیر مسوول و دو گزارشگر یک رادیوی محلی به نام "رادیو نسیم" را در بامیان بازداشت کرده است.
این مرکز روز پنجشنبه، ۱۶ اسد، در یک خبرنامه گفت که با بازداشت این سه تن، "فعالیت رادیو نسیم و ستودیوی محلی آن در بامیان متوقف شده است".
مرکز خبرنگاران افغانستان بازداشت این سه کارمند رسانهای را محکوم کرده و آنرا "اقدام آشکار در راستای سرکوب و محدود کردن بیشتر رسانه های آزاد" خوانده است.
طالبان پس از برگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ میلادی، رسانه ها و خبرنگاران را به شدت محدود کرده و ده ها خبرنگار را بازداشت کرده اند.
سازمانهای حقوق بشری و مدافع از آزادی بیان گفته اند که اقدامات طالبان سبب بسته شدن ده ها رسانه و فرار ده ها خبرنگار از افغانستان شده است.
وزیر داخله جرمنی: بازگرداندن پناهجویان به افغانستان و سوریه در جریان است
الکساندر دوبرنیت وزیر داخله جرمنی روز پنجشنبه اعلام کرد که برنامهریزی برای پروازهای بازگرداندن پناهجویان به افغانستان و سوریه در جریان است.
او تأکید کرد که بسیار مهم است مردم مطمئن باشند پناهجویانی که مرتکب جرم میشوند، اجازه ماندن در جرمنی را نخواهند داشت.
دوبرنیت افزود که برای جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران به جرمنی، تدابیر امنیتی در مرزها سختتر خواهد شد.
حدود سه هفته پیش، جرمنی ۸۱ پناهجوی افغان را که به گفته مقامها در جرایم دست داشتند، با یک پرواز چارتر به افغانستان بازگرداند.
این دومینبار از ماه اگست سال ۲۰۲۱، پس از تسلط طالبان بر کابل است که جرمنی گروهی از پناهجویان افغان را به کشورشان بازمیگرداند.
انفجار بمب کنار جاده در وزیرستان جنوبی؛ دو پولیس کشته و ۱۴ غیرنظامی زخمی شدند
مقامهای محلی در ایالت خیبر پختونخوا میگویند که در نتیجه انفجار یک بمب کنار جادهای در شهر وانه، دو افسر پولیس کشته و ۱۴ غیرنظامی زخمی شدهاند.
این رویداد روز چهارشنبه ۱۵ اسد در ولسوالی وزیرستان جنوبی، نزدیک مرز با افغانستان رخ داده است.
به گفته رئیس پولیس محل، بمب زمانی منفجر شد که موتر پولیس در حال گشتزنی بود.
در هفتههای اخیر، حملات شورشیان در پاکستان افزایش یافته و دهها نیروی امنیتی این کشور کشته شدهاند.
همزمان، حکومت پاکستان برای اجرای عملیات نظامی در منطقه باجور آمادگی میگیرد، جایی که بزرگان قومی در تلاشاند از درگیری جلوگیری کنند.
هرچند تاکنون کسی مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما همواره تحریک طالبان پاکستان «تی تی پی» چنین حملات را انجام میدهد.
امضای تفاهمنامه ۱۸۳ میلیون دالری میان سکتور خصوصی افغانستان و جمهوری تاتارستان
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از امضای یک تفاهمنامه تجاری میان سکتور خصوصی افغانستان و جمهوری تاتارستان خبر داده است.
در اعلامیهای که روز پنجشنبه ۱۶ اسد در صفحه ایکس این وزارت منتشر شده، آمده است که این تفاهمنامه به ارزش ۱۸۳ میلیون دالر در بخشهای نفت و ساختمان میان دو طرف به امضا رسیده است.
براساس اعلامیه اولیگ ولادیمروویچ کوروبچینکو، معاون صدراعظم و وزیر صنعت و تجارت تاتارستان که برای امضای این قرار داد به کابل سفر کرده، از طالبان برای شرکت در نمایشگاه نفتی این کشور که قرار است در ۲۶ آگست برگزار شود، دعوت کرده است.
این در حالی است که روسیه نخستین کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و روابط نزدیک سیاسی و اقتصادی با این گروه برقرار کرده است.
آتشسوزی گسترده در جنوب فرانسه؛ هزاران خانه در خطر
در جنوب فرانسه، نیروهای اطفائیه در حال تلاش برای مهار آتشسوزی گستردهای هستند که به سرعت از میان جنگلها و روستاها گسترش یافته و ساکنان و گردشگران را وادار به فرار کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامها اعلام کردهاند که تاکنون یک نفر در اثر این آتشسوزی جان باخته، دستکم ۲۵ خانه سوخته و بسیاری از جادهها در منطقه مسدود شدهاند.
تا کنون حدود ۱۴ هزار هکتار زمین در آتش سوخته است.
مقامهای محلی گفتهاند که آتشسوزی با سرعتی بالا در حال گسترش است و نزدیک به ۲۰۰۰ مأمور اطفائیه برای مهار آن تلاش میکنند.
بر اساس اطلاعات موجود، حدود ۲۵۰۰ خانواده در منطقه از دسترسی به برق محروم شدهاند.
تلاش دوباره برای تصویب لایحه اسکان افغانها در امریکا
گروهی دوحزبی از اعضای کنگرس امریکا بار دیگر لایحهای را به مجلس نمایندگان و سنای این کشور معرفی کردهاند که هدف آن ایجاد راهی قانونی برای اقامت دائم هزاران افغان است که پس از خروج نیروهای امریکایی در سال ۲۰۲۱ به ایالات متحده منتقل شدند.
این سومین تلاش برای تصویب چنین لایحهای است.
این لایحه، برنامهی صدور ویزای مهاجرت ویژه (SIV) برای افغانها را نیز تمدید میکند و شرایط اسکان مجدد آنها در ایالات متحده را گسترش میدهد.
جیسن کرو، یکی از اعضای کنگرس که این لایحه را پیشنهاد داده، در بیانیهای گفته است: «بسیاری از افغانهایی که در طول ۲۰ سال جنگ از مأموریتهای ایالات متحده حمایت کردهاند، همچنان با موانع قانونی مواجهاند.»
بر اساس گزارشها، شماری از این افغانها در امریکا با اسناد موقت زندگی میکنند و تعدادی دیگر هنوز در کمپ "السیلیه" در قطر بهسر میبرند و در معرض خطر بازگشت به افغانستان قرار دارند.
انفجار مرگبار در معدنی در نورستان
فرماندهی پولیس محلی طالبان در یک بیانیه گفته است که روز چهارشنبه در نتیجه انفجاری در یک معدن در ولایت نورستان در شمالشرق افغانستان، هشت نفر جان باختند.
بر اساس این بیانیه، انفجار زمانی رخ داد که کارگران در حال آمادهسازی مواد منفجره در یک تونل در معدن «ماوی» واقع در ولسوالی دوآب بودند.
در این حادثه، شماری دیگر نیز زخمی شدهاند و به مراکز درمانی محلی منتقل شدهاند.
شمار دقیق زخمیان و وضعیت صحی آنها هنوز مشخص نیست.
این رویداد یک هفته پس از انفجار مشابه در معدن «کرکر» در ولایت بغلان رخ داده که در آن شش نفر کشته شدند.