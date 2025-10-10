وزارت دفاع طالبان: پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض کرده

وزارت دفاع طالبان روز جمعه پاکستان را به بمباران یک بازار سرحدی و «نقض حاکمیت ارضی کابل» متهم کرد، یک روز پس از آن‌که دو انفجار نیمه‌شب در پایتخت شنیده شد.

وزارت دفاع در پیامی در شبکه‌ اجتماعی اکس گفت: «پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض کرده، یک بازار غیرنظامی را در منطقه مرغی ولایت پکتیکا، نزدیک به خط دیورند، بمباران کرده و همچنان حاکمیت ارضی کابل را زیر پا گذاشته است. »

در ادامه آمده است: «این یک عمل بی‌سابقه، خشونت‌آمیز و شنیع در تاریخ افغانستان و پاکستان است. »

بیانیه افزود:«اگر پس از این اقدامات، وضعیت متشنج‌تر شود، پیامدهای آن متوجه اردوی پاکستان خواهد بود. »

پنجشنبه شب دو انفجار قدرتمند مرکز شهر کابل را لرزاند،

سخنگوی اردوی پاکستان در یک کنفرانس خبری تلویزیونی در روز جمعه، هنگام پرسش در مورد مسئولیت پاکستان در این حملات، به‌طور مستقیم پاسخ نداد.

جنرال احمد شریف چودری در شهر پشاور به خبرنگاران گفت: «برای حفاظت از جان و دارایی‌های پاکستانی‌ها، هر اقدامی که لازم باشد، انجام خواهد شد.»

یکی از روزنامه‌های انگلیسی‌زبان پاکستان به نام Pakistan Observer به نقل از منابع خود نوشته که در حمله هوایی پاکستان در کابل، موتر حامل نور ولی محسود، یکی از رهبران ارشد طالبان پاکستانی، هدف قرار گرفته است.

بر اساس اطلاعات این روزنامه، منابع به آن‌ها گفته‌اند که نور ولی محسود در این حمله زخمی شده، اما کشته‌شدن او تاکنون تأیید نشده است.