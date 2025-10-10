لینک‌های قابل دسترسی

خبر ها

وزارت دفاع طالبان: پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض کرده

عکس آرشیف: یک جنگنده نیروهای هوایی پاکستان
وزارت دفاع طالبان روز جمعه پاکستان را به بمباران یک بازار سرحدی و «نقض حاکمیت ارضی کابل» متهم کرد، یک روز پس از آن‌که دو انفجار نیمه‌شب در پایتخت شنیده شد.

وزارت دفاع در پیامی در شبکه‌ اجتماعی اکس گفت: «پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض کرده، یک بازار غیرنظامی را در منطقه مرغی ولایت پکتیکا، نزدیک به خط دیورند، بمباران کرده و همچنان حاکمیت ارضی کابل را زیر پا گذاشته است. »

در ادامه آمده است: «این یک عمل بی‌سابقه، خشونت‌آمیز و شنیع در تاریخ افغانستان و پاکستان است. »

بیانیه افزود:«اگر پس از این اقدامات، وضعیت متشنج‌تر شود، پیامدهای آن متوجه اردوی پاکستان خواهد بود. »

پنجشنبه شب دو انفجار قدرتمند مرکز شهر کابل را لرزاند،

سخنگوی اردوی پاکستان در یک کنفرانس خبری تلویزیونی در روز جمعه، هنگام پرسش در مورد مسئولیت پاکستان در این حملات، به‌طور مستقیم پاسخ نداد.

جنرال احمد شریف چودری در شهر پشاور به خبرنگاران گفت: «برای حفاظت از جان و دارایی‌های پاکستانی‌ها، هر اقدامی که لازم باشد، انجام خواهد شد.»

یکی از روزنامه‌های انگلیسی‌زبان پاکستان به نام Pakistan Observer به نقل از منابع خود نوشته که در حمله هوایی پاکستان در کابل، موتر حامل نور ولی محسود، یکی از رهبران ارشد طالبان پاکستانی، هدف قرار گرفته است.

بر اساس اطلاعات این روزنامه، منابع به آن‌ها گفته‌اند که نور ولی محسود در این حمله زخمی شده، اما کشته‌شدن او تاکنون تأیید نشده است.

هند نمایندگی فنی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا می‌دهد

عکس از آرشیف
اس. جی. شنکر وزیر امور خارجه هند، در دیدار با امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان، در دهلی‌نو اعلام کرد که کشورش نمایندگی فنی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا می‌دهد.

هند پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، دیپلمات‌هایش را از افغانستان خارج کرده بود، اما بعدتر یک تیم فنی برای نظارت بر کمک‌های بشردوستانه به کابل اعزام کرد.


شنکر در حساب ایکس خود روز جمعه ۱۸ میزان نوشت: «خوشحالم که اعلام می‌کنم مأموریت فنی ما در کابل به سطح سفارت ارتقا می‌یابد.»


متقی روز پنجشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه برای سفری پنج‌روزه وارد هند شد. این نخستین سفر مقام ارشد طالبان به هند از زمان تسلط دوباره این گروه بر افغانستان است.

اردوی پاکستان: ۳۰ جنگجو در عملیات تلافی‌جویانه در اورکزی کشته شدند

عکس از آرشیف
اردوی پاکستان می‌گوید نیروهای امنیتی این کشور ۳۰ جنگجو را کشته‌اند که در حملهٔ ۷ اکتوبر به کاروان نظامی پاکستان در نزدیکی خط دیورند دست داشتند.

در آن حمله ۱۱ سرباز پاکستانی، از جمله دو افسر، کشته شدند. گروه طالبان پاکستانی (TTP) مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.


اردو روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بر اساس اطلاعات استخباراتی، نیروهای امنیتی در عملیات اورکزی پس از درگیری‌های سنگین، ۳۰ جنگجویی را که در حملهٔ اخیر دخیل بودند، از پای درآوردند.»


ادعای اردو تاکنون از سوی منابع مستقل تأیید نشده است.


گروه TTP می‌کوشد حکومت پاکستان را سرنگون و نظامی سخت‌گیرانه مبتنی بر تفسیر خود از شریعت برقرار کند.

بل گیتس تلاش دارد قیمت ادویۀ لاغری را در کشور های فقیر کاهش دهد

بل گیتس مالک شرکت مایکروسافت و بنیاد گیتس
بنیاد بل گیتس و سازمان صحی پان امیریکان می‌گویند که تلاش دارند ادویۀ کاهش وزن انسانها را با بهای کمتر در کشور های نسبتاً فقیر در دسترس مردم قرار دهند.

بنیاد بل گیتس و سازمان صحی پان امیریکان می‌گویند که تلاش دارند ادویۀ کاهش وزن انسانها را با بهای کمتر در کشور های نسبتاً فقیر در دسترس مردم قرار دهند.

بل گیتس، مالک شرکت مایکروسافت و بنیاد خیریۀ گیتس، به خبرگزاری رویترز گفته است که تلاش می‌کند بهای این ادویه را برای مردمی با درآمد کم یا متوسط خیلی کاهش دهد زیرا توان خرید آن را ندارند.

نزدیک به ۷۰ در صد کسانی که از چاقی رنج می‌برند و به همین دلیل به بیماری های چون شکر و قلب مبتلا اند در کشور های فقیر یا با درآمد اندک زندگی میکنند.

حملات شب‌هنگام روسیه بر کییف؛ "زیربنا های حساس" شهر هدف گرفته شده اند

تصویر از شهر کییف پس از حملات شب گذشته توسط روسیه
مقامهای اوکراینی میگویند که روسیه شب گذشته حملات گستردۀ را بر کیف، پیاتخت اوکراین انجام داده است.

خبرگزاری فرانس پریس گزارش داده است که در شهر کییف صدای چندین انفجار شنیده شده و جریان برق در بخشهای از شهر قطع شده است.

ویتالی کلیچکو، شاروال کییف گفته است که روسیه بر زیر بنا های حساس شهر حمله کرده است.

مقامهای کییف از مردم خواسته اند که به پناه گاه ها بروند تا در امان باشند.

مقدماتی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷؛ بازی افغانستان و پاکستان با تساوی بدون گول پایان یافت

تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان
بازی امروز تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان با نتیجۀ صفر مقابل صفر به پایان رسید.

دو تیم در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ به میدان رفتند.

این بازی در ورزشگاه جناح در اسلام آباد، پایتخت پاکستان برگزار شد .

در این حال شماری از مربیان بخاطر تاخیر در صدور ویزا از سوی حکومت پاکستان به بازیکنان افغان انتقاد کرده‌اند.

علی عسکر لعلی، آموزگار بین‌المللی فیفا در فدراسیون آلمان در فیس‌بوک نوشته است که به این دلیل هیچ فرصتی برای تمرین، رفع خستگی و آماده سازی تیم برای این بازی «حساس» وجود نداشته.

فدراسیون فوتبال افغانستان دو روز پیش اعلام کرد که به‌دلیل تأخیر در صدور ویزای بازیکنان، به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرده.

نشست «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» وارد دومین روزش شد

دومین روز نشست «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان»
نشست «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» در مادر پایتخت اسپانیا، وارد دومین روزش شد.

امروز نیز روایت‌های قربانیان خشونت علیه زنان در افغانستان در این نشست شنیده شد.

کارشناسان حقوق بشر، وکلا، مدافعان حقوق زنان و فعالان جامعه مدنی آنجا حضور دارند.

قرار است فردا در سومین و آخرین روز نشست، مقام‌های طالبان نیم ساعت فرصت داشته باشند تا در برابر اتهاماتی که علیه آنان مطرح شده از خود دفاع کنند، هرچند هیئت قضایی گفته که تاکنون هیچ پاسخ رسمی از سوی طالبان دریافت نکرده.

بر اساس گفتهٔ برگزارکنندگان، هدف از این نشست به‌ویژه فراهم کردن فرصت برای زنان و دختران افغان است تا دربارهٔ ممنوعیت تحصیل، کار، و مشارکت اجتماعی، و نیز سایر محدودیت‌های گسترده‌ای که طالبان بر آنان تحمیل کرده‌اند، شهادت دهند.

سلیم پیگیر، کارشناس امور سیاسی در کابل هدف حملۀ مسلحانه قرار گرفت

سلیم پیگیر، کارشناس امور سیاسی در کابل، پایتخت افغانستان هدف حملۀ مسلحانه قرار گرفت.

رسانه‌های محلی افغانستان به نقل از عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلۀ حکومت طالبان گزارش داده‌اند که آقای پیگیر در خانه‌اش امروز پنج‌شنبه، از سوی دو فرد مسلح مورد حمله قرار گرفت و زخمی شد.

گزارش شده است که او به شفاخانه منتقل شده است.

قانع گفته است که یکی از مهاجمان بازداشت شده و تحقیقات در این مورد جریان دارد.

سخنگوی وزارت داخله طالبان، انگیزۀ این رویداد را مسایل شخصی خوانده است.

وزارت خارجه‌ هند: با متقی در مورد روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفت‌وگو می‌شود

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجۀ طالبان (چپ) به هند رفت.
وزارت خارجه‌ هند گفته است که قرار است مقام‌های این کشور با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجۀ طالبان در مورد روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفت‌وگو کنند.

رندهیر جیسوال، سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه، ۱۷ ماه میزان در شبکه ایکس نوشت که متقی به دهلی‌نو رسیده است.

متقی پس از آن در یک سفر پنج روزه وارد هند شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد برایش معافیت از سفر صادر کرد.

امیرخان متقی و چند مقام دیگر حکومت طالبان با تحریم سازمان ملل متحد روبه‌رو استند و برای سفر به خارج از کشور، باید مجوز دریافت کنند.

از زمان حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان، این نخستین سفر متقی به هند است.

افغانستان و پاکستان در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ امروز به میدان می‌روند

تیم ملی فوتبال افغانستان
قرار است تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان امروز پنجشنبه، ۱۷ ماه میزان در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ به میدان بروند.

این بازی در ورزشگاه جناح در اسلام آباد، پایتخت پاکستان برگزار می‌شود.

گزارش شده است که بازیکنان و کدر فنی تیم ملی فوتبال چهارشنبه، ۱۶ میزان راهی اسلام‌آباد شدند.

در این حال شماری از مربیان بخاطر تاخیر در صدور ویزا از سوی حکومت پاکستان به بازیکنان افغان انتقاد کرده‌اند.

علی عسکر لعلی، آموزگار بین‌المللی فیفا در فدراسیون آلمان در فیس‌بوک نوشته است که به این دلیل هیچ فرصتی برای تمرین، رفع خستگی و آماده سازی تیم برای این بازی «حساس» وجود نداشته است.

فدراسیون فوتبال افغانستان اخیراً اعلام کرد که به‌دلیل تأخیر در صدور ویزای بازیکنان، به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرده است.

