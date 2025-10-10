جهان
اردوی پاکستان: ۳۰ جنگجو در عملیات تلافیجویانه در اورکزی کشته شدند
اردوی پاکستان میگوید نیروهای امنیتی این کشور ۳۰ جنگجو را کشتهاند که در حملهٔ ۷ اکتوبر به کاروان نظامی پاکستان در نزدیکی خط دیورند دست داشتند.
در آن حمله ۱۱ سرباز پاکستانی، از جمله دو افسر، کشته شدند. گروه طالبان پاکستانی (TTP) مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.
اردو روز جمعه در بیانیهای اعلام کرد: «بر اساس اطلاعات استخباراتی، نیروهای امنیتی در عملیات اورکزی پس از درگیریهای سنگین، ۳۰ جنگجویی را که در حملهٔ اخیر دخیل بودند، از پای درآوردند.»
ادعای اردو تاکنون از سوی منابع مستقل تأیید نشده است.
گروه TTP میکوشد حکومت پاکستان را سرنگون و نظامی سختگیرانه مبتنی بر تفسیر خود از شریعت برقرار کند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
بل گیتس تلاش دارد قیمت ادویۀ لاغری را در کشور های فقیر کاهش دهد
بنیاد بل گیتس و سازمان صحی پان امیریکان میگویند که تلاش دارند ادویۀ کاهش وزن انسانها را با بهای کمتر در کشور های نسبتاً فقیر در دسترس مردم قرار دهند.
بنیاد بل گیتس و سازمان صحی پان امیریکان میگویند که تلاش دارند ادویۀ کاهش وزن انسانها را با بهای کمتر در کشور های نسبتاً فقیر در دسترس مردم قرار دهند.
بل گیتس، مالک شرکت مایکروسافت و بنیاد خیریۀ گیتس، به خبرگزاری رویترز گفته است که تلاش میکند بهای این ادویه را برای مردمی با درآمد کم یا متوسط خیلی کاهش دهد زیرا توان خرید آن را ندارند.
نزدیک به ۷۰ در صد کسانی که از چاقی رنج میبرند و به همین دلیل به بیماری های چون شکر و قلب مبتلا اند در کشور های فقیر یا با درآمد اندک زندگی میکنند.
حملات شبهنگام روسیه بر کییف؛ "زیربنا های حساس" شهر هدف گرفته شده اند
مقامهای اوکراینی میگویند که روسیه شب گذشته حملات گستردۀ را بر کیف، پیاتخت اوکراین انجام داده است.
خبرگزاری فرانس پریس گزارش داده است که در شهر کییف صدای چندین انفجار شنیده شده و جریان برق در بخشهای از شهر قطع شده است.
ویتالی کلیچکو، شاروال کییف گفته است که روسیه بر زیر بنا های حساس شهر حمله کرده است.
مقامهای کییف از مردم خواسته اند که به پناه گاه ها بروند تا در امان باشند.
وزارت خارجه هند: با متقی در مورد روابط دوجانبه و مسائل منطقهای گفتوگو میشود
وزارت خارجه هند گفته است که قرار است مقامهای این کشور با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجۀ طالبان در مورد روابط دوجانبه و مسائل منطقهای گفتوگو کنند.
رندهیر جیسوال، سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه، ۱۷ ماه میزان در شبکه ایکس نوشت که متقی به دهلینو رسیده است.
متقی پس از آن در یک سفر پنج روزه وارد هند شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد برایش معافیت از سفر صادر کرد.
امیرخان متقی و چند مقام دیگر حکومت طالبان با تحریم سازمان ملل متحد روبهرو استند و برای سفر به خارج از کشور، باید مجوز دریافت کنند.
از زمان حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان، این نخستین سفر متقی به هند است.
منبع: آتشبس در غزه امروز پس از امضای توافق اعلام میشود
انتظار میرود که توافق بر سر مرحلهٔ نخست طرح صلح برای پایان دادن به جنگ غزه توسط اسرائیل و حماس، روز چهارشنبه، ۹ اکتوبر، ساعت ۱۲ ظهر به وقت اسرائیل امضا شود.
حماس از سوی ایالات متحدهٔ امریکا و اتحادیهٔ اروپا بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه از جزئیات این توافق امروز در این باره گزارش داده است.
به گفتهٔ این منبع، پس از امضای توافق، آتشبس در غزه برقرار خواهد شد.
پیش از این، دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدهٔ امریکا، اعلام کرده بود که اسرائیل و حماس بر سر اجرای نخستین مرحلهٔ یک طرح صلح به توافق رسیدهاند.
این پیشرفت مهم در روز سوم مذاکرات میان حماس و اسرائیل در شهر شرمالشیخ مصر به دست آمده است.
ایران یک زندانی فرانسوی-آلمانی را آزاد کرد
ایران یک جوان ۱۹ سالهٔ فرانسوی-آلمانی را چند روز پس از رد اتهام جاسوسی علیه او از زندان آزاد کرد.
ژان نوئل، وزیر امور خارجهٔ فرانسه، روز چهارشنبه، ۸ اکتوبر، آزادی لینارت مونترلوس از زندان ایران را تأیید کرد.
گفته شده است که مونترلوس قرار است امروز عازم فرانسه شود.
او در ۱۶ جون سال روان میلادی، در جریان جنگ دوازدهروزه میان اسرائیل و ایران، هنگام سفر گردشگری با بایسیکل و عبور از خاک ایران در شهر بندرعباس بازداشت شده بود.
نهادهای عدلی و قضایی ایران روز دوشنبه اعلام کردند که این شهروند فرانسوی-آلمانی از اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» در جریان جنگ دوازدهروزه تبرئه شده است.
گوتیرش خواستار پایبندی کامل اسرائیل و حماس به توافقنامه شد
انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، از توافق اسرائیل و حماس بر سر مرحلهٔ نخست طرح صلح پیشنهادی رئیسجمهور دونالد ترمپ برای پایاندادن به جنگ در غزه استقبال کرده است.
حماس از سوی ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
گوتیرش در بیانیهای ناوقت چهارشنبه ۸ اکتوبر، از همهٔ طرفها خواسته است تا به شرایط توافقنامه بهگونهٔ کامل پایبند بمانند.
سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان گفته است: "باید همهٔ گروگانها با عزت آزاد شوند، آتشبس دایمی تضمین گردد و جنگ یکبار و برای همیشه متوقف شود."
او تأکید کرده است که دسترسی فوری و بدون مانع به کمکهای بشردوستانه باید در نوار غزه فراهم گردد.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدهٔ امریکا، روز چهارشنبه گفت که اسرائیل و حماس در نتیجهٔ مذاکرات در مصر، برای پایاندادن به جنگ در غزه بر سر مرحلهٔ نخست طرح صلح او به توافق رسیدهاند.
حماس نیز تأیید کرده است که با اسرائیل برای پایان جنگ در غزه به توافق رسیده است.
بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، گفته است که روز پنجشنبه نشست کابینه را برای تصویب این توافقنامه برگزار خواهد کرد.
قیمت طلا با افزایش ۱۷٪ رکورد تازهای ثبت کرد
قیمت طلا در جهان، چهارشنبه ۸ اکتوبر با عبور از مرز چهارهزار دالر در هر اونس، رکورد تازه را ثبت کرد.
براساس خبرگزاری رویترز، قیمت طلا با هفدهم درصد افزایش، به بیش از چهارهزار و یازده دالر در هر اونس رسید.
قیمت طلا از آغاز سال جاری میلادی تا حال، شاهد ۳۵ درصد افزایش بوده است در حالیکه در ۲۰۲۴ میلادی، قیمت طلا ۲۷ درصد افزایش یافته بود.
رویترز به نقل از آگاهان اقتصادی، علت بلند رفتن قیمت طلا در جهان را تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری امن در شرایط بی ثباتیهای فزاینده اقتصادی و جیوپولیتکی جهانی عنوان کرده است.
یازده سرباز پاکستانی بهشمول دو افسر ارشد در حملهٔ مهاجمان مسلح کشته شدند
در نتیجه حمله مهاجمان مسلح بر کاروان نیروهای پاکستان، یازده نیروی امنیتی به شمول یک دگروال و یک بریدمن پاکستانی کشته شدند.
براساس اعلامیهای که چهارشنبه ۸ اکتوبر، از سوی دفتر روابط عامه اردوی پاکستان ISPR، منتشر شده، این حمله ناوقت دیشب در منطقه قبایلی کرم ایجنسی در نزدیکی مرز افغانستان رخ داده است.
در اعلامیه آمده است که این حمله در جریان عملیات نیروهای پاکستانی در این منطقه به وقوع پیوست.
یک منبع در محل به شرط فاش نشدن نامش به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که پس از این رویداد پنج سرباز پاکستانی ناپدید شده اند.
گروه تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است.
این رویداد یکی از مرگبارترین حملات بر نیروهای امنیتی پاکستان در ماه های اخیر خوانده شده است.
دولت سوریه با نیروهای کرد آتشبس را اعلام کرد
این آتشبس پس از دیدار وزیر دفاع سوریه مرحَف ابو قصره با مظلوم عبدي قومندان نیروهای دموکراتیک سوریه انجام شد.
این دیدار پس از درگیریهای خونین در شهر شمالی حلب صورت گرفت.
مقامات سوری که پس از سرنگونی بشار اسد در سال گذشته قدرت را به دست گرفتهاند، درخواست کردها را برای تشکیل یک حکومت غیرمتمرکز و بهدستآوردن خودمختاری بیشتر رد کردهاند.
این مسئله موجب افزایش تنش با اداره خودگردان کردها در شمال و شمالشرق سوریه شده و اختلافات دو طرف اجرای توافق ۱۰ مارچ را که هدف آن ادغام نهادهای نظامی و غیرنظامی کردها در ساختار دولتی سوریه بود، به تعویق انداخته است.
وزیر دفاع سوریه، مرحف ابو قصره، روز سهشنبه (۱۵ میزان) در بیانیهای در ایکس (توییتر سابق) اعلام کرد که در دمشق با مظلوم عبدي دیدار کرده است.
او گفت دو طرف بر سر آتشبس سراسری به توافق رسیدهاند که شامل همه جبههها و مناطق استقرار نیروهای نظامی در شمال و شمالشرق سوریه میشود.
یک منبع دولتی به خبرگزاری فرانسه گفته است که این نشست پس از دیدار مظلوم عبدي با احمد الشرع برگزار شده است.