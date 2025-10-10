رسانه های پاکستانی: هدف حملۀ دیشب در کابل رهبر طالبان پاکستانی بود

سخنگوی حکومت طالبان، ذبیحالله مجاهد گفته است که "صدای یک انفجار" شنیده شده.
به گفته مجاهد، این رویداد تلفاتی نداشته و تحقیقات در مورد آن آغاز شده است.
خبرگزاری رویترز و شماری دیگر از رسانههای غربی به نقل از شاهدان عینی گزارش دادهاند که شب گذشته، حوالی ساعت ۱۰ به وقت محلی، صدای دو انفجار شنیده شده است.
بر اساس گزارشها، یکی از انفجارها در منطقه چهارراه عبدالحق و دیگری در شهرنو رخ داده، اما تاکنون به طور رسمی در مورد علت و چگونگی آن چیزی گفته نشده است.
از سوی دیگر، شماری رسانههای پاکستانی گزارش دادهاند که این انفجارها ناشی از حملات هوایی پاکستان بودهاند و هدف آن، "رهبران مهم تحریک طالبان پاکستان" (TTP) در کابل بوده است.
یکی از روزنامههای انگلیسیزبان پاکستان به نام Pakistan Observer به نقل از منابع خود نوشته که در حمله هوایی پاکستان در کابل، موتر حامل نور ولی محسود، یکی از رهبران ارشد طالبان پاکستانی، هدف قرار گرفته است.
بر اساس اطلاعات این روزنامه، منابع به آنها گفتهاند که نور ولی محسود در این حمله زخمی شده، اما کشتهشدن او تاکنون تأیید نشده است.
در ادامه گزارش آمده که دو تن از همراهان نور ولی محسود نیز در این حمله هدف قرار گرفتهاند که از آنها به نامهای قاری سیفالله محسود و خالد محسود یاد شده است.
تا این لحظه، منابع رسمی دولت یا اردوی پاکستان در این باره چیزی نگفت اند.
در همین حال، در شبکههای اجتماعی پیامی صوتی منسوب به نور ولی محسود منتشر شده که او در آن میگوید در "خاک خود و در مناطق قبایلی" حضور دارد و سالم است.
شماری از خبرنگاران و منابع در رسانه های اجتماعی نوشته اند که همزمان با حملات در کابل، نیروهای پاکستانی در ولایت پکتیکای افغانستا نیز شب گذشته حملات هوایی انجام داده اند، اما مقامهای پاکستانی و کومت طالبان در افغانستان در این باره به طور رسمی چیزی نگفته اند.
زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان، در واکنش به این رویداد نوشته است: "حملات پاکستان به کابل، شدت تنشها را نشان میدهد و به گفته او، پیامدهای خطرناکی خواهد داشت."
او افزوده است که افزایش حملات نظامی میان افغانستان و پاکستان راهحل نیست و تنها موجب مرگ و ویرانی در هر دو کشور میشود.
خلیلزاد پیشنهاد کرده که بهتر است "به پناهگاه های تروریستان در دو سوی خط دیورند توجه شود".
پاکستان پیش از این نیز چندین بار در ولایتهای خوست، پکتیا و پکتیکا حملات هوایی مشابهی انجام داده که با واکنش تند مقامات طالبان مواجه شده است.