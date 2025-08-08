ممکن است آتش سوزی جنگلات در فرانسه دوباره شعله ور شود

در نتیجۀ یک حمله هوایی اسرائیل بر شرق لبنان، تعدادی از افراد، از جمله یک عضو ارشد یک گروه فلسطینی و محافظ او در مسیر سوریه کشته شدند.

بر اساس گزارش‌های خبری و اعلامیه‌ای جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، در این حمله هوایی که بعد از ظهر پنجشنبه(7 اگست) در نزدیک گذرگاه سرحدی مصنع در لبنان صورت گرفت، محمد ویشا، عضو کمیته مرکزی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، کشته شده است.

خبرگزاری ملی دولتی لبنان نیز بدون شناسایی قربانیان اعلام کرده که در این حمله هوایی بر شرق لبنان، شش تن کشته و ۱۰ تن دیگر زخمی شده اند.

اسرائیل تا هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده است.

براساس خبرگزای فرانسپرس، از آغاز جنگ اسرائیل و حماس که از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده در اکتبر ۲۰۲۳ میلادی، اسرائیل مقامات فلسطینی از جمله اعضای جبهه مردمی برای آزادی فلسطین را در لبنان، هدف قرار داده و سه عضو این جبهه در سپتمبر گذشته در یک حمله هوایی بر یک آپارتمان در بیروت کشته شدند.