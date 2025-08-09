شماری از آواز خوانان افغان در پاکستان: اگر به افغانستان بازگردیم، بیکار شده و ممکن با تهدید روبرو شویم

شماری از این هنرمندان در شهر پشاور ایالت خبیرپختونخوا که کارت ‌های «پی‌اوآر» و «ای‌سی‌سی» دارند، از حکومت پاکستان می‌ خواهند که به آنان و دیگر افغان‌ های آسیب ‌پذیر اجازه دهند تا در این کشور بمانند.

آنان می‌ گویند در صورت بازگشت به افغانستان با بیکاری و تهدیدات احتمالی روبرو خواهند شد.

یک آواز خوان افغان دارنده کارت «ای‌سی‌سی» که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:

بسیاری از هنرمندان ما نگران هستند، چون در افغانستان برای ما جایی نیست؛ زیرا آنان «طالبان» هنر را گناه می‌ دانند

"ما از جامعه جهانی، از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و از حکومت پاکستان می‌ خواهیم که با ما همکاری کنند و شرایط ماندن ما را اینجا فراهم سازند."

یک آواز خوان دیگر افغان در شهر پشاور که کارت «پی‌اوآر» دارد نیز به‌ شرایط مشابه به رادیو آزادی گفت:

"باید با ما مراعات شود، ما هنرمند هستیم. دولت "پاکستان» باید سیاست‌ های خود را تغییر دهد و حداقل با هنرمندان، خبرنگاران و نویسندگان مراعات کند."

حکومت پاکستان قبلاً روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد و دارندگان کارت «ای‌سی‌سی» را آغاز کرده بود، اما اکنون اعلام کرده است که ماه اگست آخرین فرصت برای دارندگان کارت «پی‌اوآر» نیز خواهد بود.

کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل (یو این ایچ سی ار) پس از این اعلام، روز چهارشنبه (۶ اگست) در بیانیه‌ ای از حکومت پاکستان خواست که از اخراج اجباری کسانی که هنوز نیازمند حمایت هستند، خودداری کند.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای امور حقوق بشر افغانستان، نیز همزمان گفت که بازگشت‌ های گروهی و عجولانه نیاز به حفاظت را افزایش می ‌دهد و خطر بی ‌ثباتی را به همراه دارد.

گفتنی است که نگرانی هنرمندان افغان از بازگشت به کشورشان به این دلیل است که طالبان پس از بازگشت به قدرت، نواختن و شنیدن موسیقی را ممنوع اعلام کرده‌ و آن را حرام می‌ دانند.

به همین دلیل، بسیاری از آوازخوانان و نوازندگان ساکن افغانستان پس از این ممنوعیت به کشور های مختلف مهاجرت کرده‌ اند و آن ‌های که باقی مانده اند، پیش‌ از این در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات جدی اقتصادی شکایت کرده اند.