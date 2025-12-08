کارل اسکاو، رئیس اجرایی برنامۀ جهانی غذا در مصاحبه با الجزیره که به روز یک‌شنبه در صفحۀ ایکس دبلیو اف پی منتشر شده، گفته که به دلیل کاهش منابع مالی، کمک‌های این سازمان در افغانستان از ۱۰ میلیون به دو میلیون تن کاهش یافته است.

او گفته که سال ۲۰۲۵ چالش برانگیزترین سال برای ملل متحد از نظر مصئون‌سازی منابع در بخش کمک‌های بشری بوده است.

در افغانستان کمک‌های خود را از ۱۰ میلیون نفر به دو میلیون تن کاهش دادیم.

کارل سکاو گفت که جهان با یک "طوفان کامل" نیازهای بی‌سابقۀ بشری و کاهش به سرعت منابع مالی روبه‌رو است.

"در برخی از مناطق عملیات خود را ۸۰ درصد کاهش می‌دهیم، در افغانستان کمک‌های خود را از ۱۰ میلیون نفر به دو میلیون تن کاهش دادیم، در مناطقی که می‌دانیم با فرا رسیدن زمستان کودکان می‌میرند، ما نتوانستیم مواد غذایی را از قبل تهیه و ذخیره کنیم."

برنامۀ جهانی غذا در افغانستان همچنان هشدار داده است که فقر و سوء‌تغذیه در میان زنان و کودکان افغان به سرعت افزایش خواهد یافت و به سطحی خواهد رسید که در سال‌‌های اخیر پیشینه نداشته است.

در همین حال برخی از افغان‌های نیازمند می‌گویند که به دلیل بیکاری و کاهش کمک‌های بین‌المللی با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند.

یک زن باشندۀ کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که مسئولیت یک خانوادۀ ۱۴ نفره را به عهده دارد و حتی پولی برای پرداخت کرایۀ خانه ندارد.

تمام اطفال بیمار هستند، با یک امتحان دشوار روبه‌رو هستیم.

این زن می‌گوید که بیوه است و مسئولیت تأمین نفقه همسر دیگر شوهر متوفایش و خانوادۀ یک پسر فوت شده‌اش را نیز به عهده دارد.

"وضعیت ما بسیار خراب است، مسئولیت سه زن بیوه و یتیم‌ها را به عهده دارم، وضعیت طوری است که نمی‌توانم کرایۀ خانه را بپردازم، مالک خانه برق را بالای ما قطع کرده است، نه چوب داریم. نه بخاری. زمستان است، تمام اطفال بیمار هستند، با یک امتحان دشوار روبه‌رو هستیم."

یک زن دیگر نیازمند از ولسوالی بتی‌کوت ننگرهار نیز شکایت مشابهی را مطرح کرده و به رادیو آزادی گفت که شوهرش کهن سال شده است، پسرش بیمار است و کسی برای کار کردن ندارد.

مشکلات اقتصادی بسیار زیاد است، امتحان خداوند آمده، تنها بر ما نیست، بر همه مردم آمده است، کار نیست.

او که هم‌چنان ‌نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، گفت:

"مشکلات اقتصادی بسیار زیاد است، امتحان خداوند آمده، تنها بر ما نیست، بر همه مردم آمده است، کار نیست، حتی اگر هم باشد، کسی نیست که برای ما کار کند، مرد من کهن‌سال است و پسرم هم بیمار است."

آنان از جامعۀ جهانی و حکومت طالبان می‌خواهند که در زمستان امسال مواد مختلف غذایی و غیرغذایی به آنان کمک کنند.

رئیس اجرایی برنامۀ جهانی غذا همچنین گفته که ۳۲۰ میلیون نفر در جهان با کمبود شدید مواد غذایی روبه‌رو هستند و بودجۀ این سازمان بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است.

به گفتۀ او، به دلیل کاهش شدید بودجه، برنامۀ جهانی غذا مجبور شده تا حدود ۵ هزار کارمند خود را برکنار کند.

این در حالیست که بر اساس گزارش‌ها، افغانستان یکی از کشورهای جهان است که با بدترین بحران‌های غذایی روبه‌رو است و سه و نیم میلیون کودک از سوء تغذیه حاد رنج می برند.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ ملل متحد (اوچا) در گزارشی به تاریخ ۲ دسمبر تخمین کرده که در سال ۲۰۲۶، حدود ۲۱.۹ میلیون افغان یعنی ۴۵ درصد جمعیت این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.

این ادارۀ ملل متحد در گزارش خود از ناامنی غذایی ابراز نگرانی کرده و گفته است که احتمال دارد سال آینده ۱۷.۴ میلیون نفر با کاهش ناامنی شدید غذایی روبرو شوند.

اوچا گفته است که احتمال می‌رود ۵.۲ میلیون نفر از این افراد در وضعیت اضطراری قرار بگیرند که به گفتأ این اداره این رقم دو برابر سال گذشته است.

در این گزارش آمده است که نیازمندی‌های بشری در افغانستان در مقایسه با سایر کشورها همچنان در سطح بالا آن باقی مانده است.

براساس گزارش، وضعیت بد بشری افغان‌ها به ویژه زنان و دختران، ناامنی غذایی، خشکسالی‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، بازگشت گستردۀ مهاجرین، زلزله، سیل و بیماری‌های مختلف از جمله مشکلاتی اند که وضعیت بشری را در این کشور بدتر کرده است.