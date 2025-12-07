حالا همهٔ مهاجران افغان در حرکت‌اند و مسیر باز است.

یک باشندهٔ ولسوالی سپین‌بولدک - کندهار که خود را با نام خانوادگی کاکر معرفی می‌کند به رادیو آزادی گفت که دروازه حوالی ساعت یازده پیش از چاشت یکشنبه ۷ دسمبر باز شده و روند ورود مهاجران افغان به کشورشان ادامه دارد.

«راه باز شد، حوالی ساعت ده و نیم یا یازده بوده باشد. حالا همهٔ مهاجران افغان در حرکت‌اند و مسیر باز است.»

یکی از خبرنگاران منطقهٔ چمن در آن‌سوی خط دیورند که نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت که به‌دلیل هجوم گستردهٔ مهاجران، ازدحام بسیار زیاد است.

«دیروز به‌دلیل درگیری راه بسته بود، اما امروز دوباره باز شده است و خانواده‌ های مهاجر افغان در حال عبور هستند. شبی که درگیری رخ داد، همهٔ این مهاجران به منطقه‌ای به نام ماستر پلان رفته بودند و همان‌جا شب را سپری کردند. امروز که راه باز شد، همه وارد افغانستان شدند.»

دروازهٔ سپین‌بولدک – چمن پس از چند ساعت درگیری میان نیروهای طالبان و پاکستانی به تاریخ پنجم دسمبر بسته شد؛ رویدادی که باعث شد صدها خانوادهٔ افغان که از نقاط مختلف پاکستان به هدف ورود به افغانستان تا نزدیک این دروازه آمده بودند، در چمن گیر بمانند.

شماری از مهاجران در منطقه چمن به رسانه‌ های محلی و خبرنگاران گفته اند که در سرمای شدید ، کودکان و زنان آنان با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و باید اجازهٔ عبور به کشورشان هر چه زودتر داده شود.

آنان همچنان گفته بودند که در شب درگیری، وسایل شان را در همان‌جا رها کرده و تنها جان خود را نجات داده‌اند.

عبدالکریم جهاد، ولسوال سپین‌بولدک، به خبرگزاری فرانس‌پرس گفته است که در این درگیری چهار غیرنظامی کشته و چهار تن دیگر زخمی شده‌اند.

به گفته او در میان قربانیان، یک زن و یک کودک نیز شامل هستند.

همچنین باشندگان چمن به رادیو آزادی تایید کرده‌اند که سه غیرنظامی زخمی شده‌اند.

باشندگان محل و شاهدان عینی در گفت‌وگو با رادیو آزادی گفته‌اند که به‌دلیل این درگیری، خانواده‌ های نزدیک به خط دیورند خانه‌ های خود را ترک کرده و در سرمای شدید در آستانه فصل زمستان، همراه با کودکان، سالمندان و بیماران، شب را در فضای باز سپری کرده‌اند.

این درگیری در حالی رخ داد که بر بنیاد گزارش‌ها، دو طرف در نشست اخیر خود در عربستان سعودی بر ادامهٔ آتش‌بس توافق کرده بودند.

تنش میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان پس از درگیری‌های یازدهم اکتوبر سال روان در امتداد خط دیورند افزایش یافته است؛ رویدادی که پس از آن فشارهای حکومت پاکستان بر مهاجران افغان مقیم آن کشور نیز شدت گرفت.

محسن نقوی، وزیر داخلهٔ پاکستان، در اول دسمبر اعلام کرد که تا یک هفته دیگر عملیات گستردهٔ بازگرداندن افغان‌ های بدون اسناد در بخش‌ های مختلف این کشور آغاز خواهد شد.

شماری از مهاجران افغان دو روز قبل به رادیو آزادی گفتند که پاکستان در کمپ‌ های مختلف مهاجران، بسیاری از خدمات از جمله برق و آب را قطع کرده و آنان با مشکلات جدی روبه‌رو هستند.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی گفته که در هفته‌ های اخیر روند بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان در پاکستان سرعت گرفته است.

پس از درگیری ها و تنش ها گذر گاه ها میان افغانستان و پاکستان بروی رفت و آمد و تجارت مسدود است و از چندی به اینطرف فقط به مهاجران افغان که قصد بازگشت به کشور را دارند اجازه عبور به افغانستان داده می شود.