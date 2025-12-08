بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، می‌گوید قصد دارد نیروهای کشورش را در منطقهٔ حایل در جنوب سوریه حفظ کند.

او روز یکشنبه ۷ دسمبر در نشست با سفیران اسرائیل گفت که امیدوار است در مورد غیرنظامی‌سازی جنوب سوریه به توافق برسد، اما تأکید کرد که با وجود آن، نیروهای اسرائیلی همچنان در آن منطقه باقی خواهند ماند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که احمد الشراع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، روز شنبه اسرائیل را به گسترش بحران به کشورهای دیگر متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری دی‌پی‌ای جرمنی، اشارهٔ الشراع به ادامهٔ حملات هوایی و بمباردمان اسرائیل در جنوب سوریه بوده است.

اسرائیل سال گذشته پس از سقوط رژیم بشار اسد، نیروهای خود را به منطقهٔ حایل تحت ادارهٔ سازمان ملل در میان بلندی‌های جولان و سوریه اعزام کرد.

اسرائیل می‌گوید حضور این نیروها برای تأمین امنیت و جلوگیری از هرگونه حملهٔ احتمالی از این منطقه ضروری است.