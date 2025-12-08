خبر ها
فعالان افغان در جرمنی: گفتوگوی ملی تنها راه حل مشکلات کنونی افغانستان است
دهها تن از فعالان و جوانان افغان در شهر فرانکفورت جرمنی، نشستی را دربارۀ وضعیت کنونی افغانستان برگزار کردند و خواستار آغاز گفتوگوی ملی بهعنوان یک نیاز جدی شدند.
دفاع از حقوق زنان افغان برای کار، تحصیل و مشارکت اجتماعی، موضوع اصلی بحثهای آنان بود.
این نشست تحت عنوان «گفتوگوی ملی» به تاریخ ۶ دسمبر، برگزار شد، اما جزئیات آن شام روز گذشته رسانهیی شد.
بر اساس اعلامیهٔ مطبوعاتی برگزارکنندگان، "افغانستان تا زمانی که دیدگاهها و صدای متنوع شهروندانش شنیده نشود، نمیتواند به ثبات و آیندهای بهتر دست یابد."
طالبان پس از به قدرت رسیدن، محدودیتهای گستردهای بر زنان از جمله منع آموزش بالاتر از صنف ششم، کار و سفر بدون محرم وضع کردهاند؛ محدودیتهایی که نهادهای بینالمللی و فعالان افغان بارها نسبت به آن ابراز نگرانی عمیق کردهاند.
نتانیاهو: اسرائیل قصد دارد نیروهای خود را در منطقهٔ حایل در جنوب سوریه حفظ کند
بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، میگوید قصد دارد نیروهای کشورش را در منطقهٔ حایل در جنوب سوریه حفظ کند.
او روز یکشنبه ۷ دسمبر در نشست با سفیران اسرائیل گفت که امیدوار است در مورد غیرنظامیسازی جنوب سوریه به توافق برسد، اما تأکید کرد که با وجود آن، نیروهای اسرائیلی همچنان در آن منطقه باقی خواهند ماند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که احمد الشراع، رئیسجمهور موقت سوریه، روز شنبه اسرائیل را به گسترش بحران به کشورهای دیگر متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری دیپیای جرمنی، اشارهٔ الشراع به ادامهٔ حملات هوایی و بمباردمان اسرائیل در جنوب سوریه بوده است.
اسرائیل سال گذشته پس از سقوط رژیم بشار اسد، نیروهای خود را به منطقهٔ حایل تحت ادارهٔ سازمان ملل در میان بلندیهای جولان و سوریه اعزام کرد.
اسرائیل میگوید حضور این نیروها برای تأمین امنیت و جلوگیری از هرگونه حملهٔ احتمالی از این منطقه ضروری است.
زلنسکی امروز به لندن میرسد تا با متحدان کلیدی اروپایی خود دیدار کند
انتظار میرود ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، روز دوشنبه ۸ دسمبر به لندن برسد تا با مقام های بریتانیایی و متحدان کلیدی اروپایی خود، فرانسه، جرمنی و ایتالیا گفتوگو کند.
در کنار بحث روی طرح پیشنهادی صلح با روسیه، زلنسکی قرار است متحدانش را برای فراهمسازی تجهیزات دفاعی بیشتر نیز تحت فشار قرار دهد، زیرا روسیه با سردتر شدن هوا حملات خود بر تأسیسات زیربنای ملکی و انرژی در اوکراین را افزایش داده است.
گفتوگوهای لندن پس از مذاکرات سهروزه میان مقامهای اوکراینی و ایالات متحده در ایالت فلوریدا برگزار میشود.
با آنکه دو طرف این مذاکرات را «مثبت» توصیف کردند، اما هیچ پیشرفت آشکاری در آن دیده نشد.
ادارهٔ رئیسجمهور ترمپ گفته است که تلاش نهایی را انجام خواهد داد تا جنگ میان روسیه و اوکراین هرچه زودتر پایان یابد.
قطر: در حاشیهٔ فورم دوحه، دربارهٔ مبارزه با گروه داعش در افغانستان، سوریه و آفریقا بحث شد
وزارت خارجه قطر میگوید که نماینده ویژه این کشور در حاشیه فورم دوحه در مورد مبارزه جاری علیه گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان، سوریه و افریقا بحث کرده است.
این وزارت یکشنبه، ۷ دسمبر، با نشر اعلامیهای گفته است که فیصل بن عبدالله الحنزاب در دیدارهای جداگانه با نمایندگان این کشورها به این بحث پرداخته است.
در این اعلامیه در مورد تهدید کنونی داعش و چگونگی مبارزه علیه این گروه معلومات ارایه نشده است.
پژوهشگران و مقامات فرانسوی در ۱۳ نومبر امسال گفتند که گروه داعش در حال حاضر در افغانستان، شرق میانه و افریقا فعالیت دارد و نسبت به گذشته تضعیف شده است.
آنان این اظهارات را در دهمین سالگرد حملات مرگبار در پاریس مطرح کردند که در آن چندین جنگجو و انتحار کننده مربوط به داعش ۱۳۰ نفر را کشته بودند.
اتحادیهٔ اروپا: زنان افغان با آسیبپذیریهای فزاینده روبهرو اند
نمایندگی اتحادیهٔ اروپا در افغانستان میگوید که زنان افغان با آسیبپذیریهای فزایندهای روبهرو هستند.
این نمایندگی روز یکشنبه، ۱۶ قوس، در شبکهٔ ایکس (توییتر سابق) خواستار پایان دادن به خشونت علیه زنان هنگام مهاجرت، بازگشت و بیجاشدنهای داخلی شد.
نمایندگی اتحادیهٔ اروپا افزوده است که در ادامهٔ «کارزار شانزدهروزهٔ مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت»، حمایت از زنان افغان را در اولویت فعالیتهای خود قرار میدهد.
پیش از این، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سنبلهٔ امسال گفته بود که زنان و دختران در افغانستان بهطور سیستماتیک از سوی طالبان از آموزش، اشتغال و مشارکت در زندگی عمومی محروم شدهاند.
این نهاد هشدار داده بود که وضعیت بهویژه برای زنان عودتکننده از ایران و پاکستان وخیمتر است.
ادارهٔ ترمپ ۵۵ تن از اتباع ایرانی را از امریکا اخراج کرد
وزارت خارجهٔ ایران روز یکشنبه، ۱۶ قوس اعلام کرد که ۵۵ تن از اتباع این کشور که از سوی ادارهٔ دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، اخراج شدهاند، به ایران بازگشتهاند.
مجتبی شصتی کریمی، رئیس بخش قونسلی این وزارت، امروز در گفتگو با خبرگزاری میزان از «دریافت گزارشهایی از برخوردهای غیرانسانی» با افراد بازگشته خبر داده، اما در مورد زمان دقیق ورود آنان به ایران چیزی نگفته است.
پیش از این، شبکهٔ تلویزیونی سیانان گزارش داده بود که دومین گروه از ایرانیهای اخراجشده از امریکا روز یکشنبه با یک پرواز از طریق قطر وارد ایران خواهند شد.
نخستین گروه از ایرانیان اخراجشده از سوی ادارهٔ ترمپ اوایل ماه میزان امسال به ایران برگشته بودند.
آتشسوزی در یک کلوپ شبانه در هند جان ۲۵ نفر را گرفت
مقامهای هندی میگویند که در نتیجهٔ آتشسوزی در یک کلوپ شبانه در شهر ساحلی گوا، ۲۵ تن جان باختهاند.
پرامود ساونت، وزیر اعلی گوا، روز یکشنبه ۱۶ قوس، به خبرنگاران گفت که سه تا چهار گردشگر خارجی نیز در میان قربانیان هستند، اما در مورد هویت آنان جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
به اساس تحقیقات ابتدایی، آتشسوزی در پی انفجار یک سلندر گاز در آشپزخانهٔ این کلوپ شبانه رخ داده است.
آقای ساونت افزود که سه نفر بر اثر جراحات ناشی از سوختگی و متباقی به دلیل خفگی جانهایشان را از دست دادهاند.
شورای امنیت سازمان ملل همزمان با روز جهانی حقوق بشر نشستی درباره افغانستان برگزار میکند
انتظار میرود که شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارشنبه آینده، ۱۹ قوس، نشستی را در مورد افغانستان برگزار کند.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یونما، یکشنبه ۱۶ قوس، از برگزاری این نشست در شبکه ایکس، توییتر سابق خبر داد اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد.
این نشست که در مقر سازمان ملل متحد در نیویارک برنامه ریزی شده است همزمان با روزجهانی حقوق بشر برگزار خواهد شد.
از برگزاری این نشست در حالی خبرداده شده که افغانستان با گذشت بیش از چهارسال از بازگشت طالبان به قدرت، همچنان با محدودیت های سختگیرانه حقوق زنان و دختران روبهرو است.
ممنوعیت حضور کارمندان زن سازمان ملل در محل کارشان از سوی طالبان وارد سومین ماه شد
سازمان ملل متحد میگوید ممنوعیت طالبان بر حضور کارمندان زن این سازمان در محل کارشان در افغانستان وارد سومین ماه شده است.
بخش زنان سازمان ملل متحد روز یکشنبه، ۱۶ قوس، با نشر اعلامیهای گفت که این ممنوعیت بر فعالیتهای بشردوستانه تأثیر منفی گذاشته و هرچه طولانیتر ادامه یابد، خدمات نجاتبخش بیشتری را در معرض خطر قرار خواهد داد.
به گفتهٔ این نهاد، کارمندان زن افغان همچنان از طریق خانهها و جوامع محلی به ارائهٔ کمکهای بشردوستانه ادامه دادهاند؛ از جمله به قربانیان زلزله و عودتکنندگان از پاکستان و ایران.
سازمان ملل متحد تأکید کرده که تنها در صورتی میتواند با اطمینان به زنان و دختران نیازمند در افغانستان رسیدگی کند که به کارمندان زن آن اجازهٔ فعالیت آزادانه داده شود.
این سازمان بارها از حکومت طالبان خواسته است تا ممنوعیت حضور زنان در محلهای کاری را لغو کند، اما طالبان تاکنون در این زمینه پاسخ مثبت نداده اند.
پیش از این، رسانهها به نقل از منابع طالبان گزارش داده بودند که ممنوعیت حضور کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد در محل کارشان بخشی از عملیسازی فرمانی است که بر اساس آن، زنان و دختران از کار در مؤسسات غیردولتی داخلی و خارجی منع میشوند.
در نتیجۀ حملۀ روسیه بر یک شهر اوکراین جریان آب و برق قطع شد
نیروهای روسی شبانه به شهر کرمنچوک اوکراین با استفاده از طیارههای بیپیلوت و موشک حمله کردند که سبب اختلال در تأمین آب و برق شد.
ویتالی مالتسکی، شاروال این شهر امروز در بیانیهای در رسانههای اجتماعی اعلام کرد که جزئیات خسارات احتمالی ناشی از این حمله پس از تحقیقات منتشر خواهد شد.
وی افزود که کارکنان خدمات عمومی در حال تلاش برای برقراری مجدد تأمین جریان آب و برق هستند.
در همین حال، ارتش اوکراین دیروز از حمله طیارههای بیسرنشین دیگری به روسیه خبر داد و گفت که این حمله یک تأسیسات نفتی در ریازان، در ۲۰۰ کیلومتری جنوب شرقی مسکو را هدف قرار داده است.
پاول مالکوف، والی ریازان، دیروز در صفحه تلگرام خود نوشت که طیارههای بیسرنشین در یک منطقه صنعتی فرود آمدهاند اما هیچ خسارتی ایجاد نکردهاند.