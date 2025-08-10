زهرا، یکی از خبرنگاران افغان در پاکستان می‌ گوید با آن‌ که روند تمدید ویزه از سوی حکومت پاکستان متوقف شده، اما باز هم به دلیل نداشتن آن، یک بار از سوی پولیس پاکستان بازداشت شده است:

"یک بار از سوی پولیس پاکستان دستگیر شدم، هر بار که آن وضعیت به یادم می‌ آید، وضعیت خودم، اطفال خرد سالم و گریه‌ های‌ شان را به یاد می آورم ؛ این برایم غیرقابل تحمل است، چون پس از آن اتفاق، وضعیت صحی طفل کوچکم خیلی خراب شد و فعلاً هم در یک وضعیت بسیار بلاتکلیفی قرار داریم."

مرضیه، یکی از خبرنگاران افغان در ایران، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:

در خطر اخراج اجباری قرار داریم

"در حال حاضر در خطر اخراج اجباری قرار داریم ، اول باید اقامت ایران را به دست بیاوریم، بعد از آن برای اسکان مجدد ما یک راهی پیدا شود، چون جان ما در افغانستان در خطر است و نمی‌ توانیم دوباره به کشور خود برگردیم."

در این حال سازمان حمایت از رسانه ‌های افغانستان (AMSO) می‌ گوید که خبرنگاران افغان در کشورهای سوم، از جمله ایران و پاکستان، در شرایط نامناسبی زندگی می‌کنند.

این سازمان در اعلامیه‌ ای که روز شنبه (۹ اگست) پس از نشست آنلاین با جمعی از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان و ایران منتشر کرده، افزوده است که خبرنگاران با مشکلاتی از جمله عدم تمدید ویزه، بی ‌اعتباری نامه‌ های رسمی سفارت‌ ‌ها و نهاد های بین المللی نزد پولیس کشور های میزبان، تشدید فشار ها و محدودیت ‌های امنیتی، شرایط دشوار اقتصادی و چالش ‌های گسترده حقوقی روبرو هستند.

در ادامه آمده است که برای رفع مشکلات خبرنگاران در کشورهای سوم، نهادهای بین‌ المللی باید متعهد به تامین مالی شده و وکلاء مدافع را برای تسریع رسیدگی به پرونده‌ های مهاجرت آنان به کشور های مقصد استخدام کنند.

اعلامیه افزوده که همچنان ایجاد صندوق ‌های حمایتی ویژه در کشور های میزبان و صدور کارت شناسایی معتبر از سوی نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ ها از دیگر اقدامات ضروری اند که می‌ توانند وضعیت این خبرنگاران را بهبود بخشند و حمایت لازم را برای شان فراهم کند.

درخواست اقدام فوری نهادهای بین‌المللی برای حمایت از خبرنگاران در کشورهای میزبان

در عین حال، گروهی از خبرنگاران افغان در پاکستان نیز با نشر اعلامیه ‌ای به تاریخ ۹ اگست، با ابراز نگرانی شدید از وضعیت موجود، از حکومت پاکستان، نهادهای حامی رسانه‌ ها، سازمان ‌های بین‌ المللی و کشور های مهاجر پذیر خواسته‌ اند که جلو بازداشت، اخراج و آزار و اذیت خبرنگاران را بگیرند و نگذارند آنان به دست طالبان سپرده شوند.

گفتنی است که اخیرا ایران و پاکستان صد ها هزار مهاجر افغان را به افغانستان اخراج کرده اند و این روند به شدت ادامه دارد.

براساس گزارش ها پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از خبرنگاران به دلیل مشکلات از جمله بیکاری، فشارها و تهدیدات حکومت طالبان و سایر مشکلات، مجبور به ترک کشور شدند و به کشورهای همسایه، از جمله ایران و پاکستان، پناه برده اند.

این در حالیست که سازمان های حامی خبرنگاران اخیرا از تشدید تهدیدات در برابر خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده گفته اند که آنان با چالش‌ های خود سانسوری ، ترس ،تهدید و در بسیاری موارد با بازداشت و زندانی شدن روبرو هستند.