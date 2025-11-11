این نهاد دوشنبه ۱۰ نوامبر در صفحه ایکس نوشته که با همکاری کشور ها و نهاد ها، در مراکز پذیرش و گذرگاه‌ ها و همچنان از طریق خدمات تغذیه‌ای برای مادران و کودکان، کمک‌ های حیاتی در اختیار خانواده‌ های آسیب‌پذیر قرار می‌دهد.

بر اساس معلومات این اداره از آغاز سال جاری تا کنون بیش از دو و نیم میلیون تن از این دو کشور به افغانستان بازگشته‌اند.

یک افغان که اخیرا از ایران به ولایت فاریاب بازگشته است و نخواست از او در گزارش نام برده شود به رادیو آزادی گفت که در مراقبت از کودکانش با مشکلات جدی روبرو است:

کودکان ما غذای کافی ندارند نزدیک است از گرسنگی بمیرند

ما خانه هم نداریم و پول هم نداریم تا کودکان بیمار خود را پیش داکتر ببریم."

برنامه جهانی غذا همچنان هشدار داده است که وضعیت سوءتغذیه در افغانستان به‌ویژه میان زنان و کودکان رو به وخامت است و با نزدیک شدن فصل زمستان، خطر افزایش شدید سوءتغذیه وجود دارد.

دبلیو اف پی می‌گوید برای نخستین بار در چند دههٔ گذشته احتمال می رود پاسخ کامل زمستانی در افغانستان ممکن نباشد؛ بحرانی که به گفتهٔ این نهاد قابل پیشگیری است و حمایت به‌موقع می‌تواند جان افغان‌ ها را نجات دهد.

یک زن باشنده ولسوالی انجیل ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که مشکلات اقتصادی سبب شده که خودش و دو کودک زیر پنج سال اش به سوتغذیه مبتلا شوند.

"در اولین بارداری ام زمانی که به کلینیک مراجعه کردم داکتران گفتند که من باید تغذیه خوبی داشته باشم اما از این که وضع اقتصادی من خوب نبود نتوانستم به خود درست رسیدگی کنم طفل اول همینطور سوتغذیه شد و از سبب همین مشکل طفل دومم هم به سوتغذیه دچار شد."

شماری از داکتران می گویند که خانواده ها با استفاده از راهکار های ساده و استفاده از منابع محلی می توانند تا حد زیاد از مبتلا شدن کودکان و زنان به سوتغذیه جلوگیری کنند.

داکتر قاسم علی شهریار معالج امراض داخله و اطفال به رادیو آزادی گفت که همچنان برای مادران باردار و شیرده تابلیت های آهن، فولیک اسید و برخی ویتامین ها توصیه می شود:

استفاده از منابع محلی می‌تواند از سوءتغذیه پیشگیری کرده و آن را کاهش دهد؛ از جمله کشت سبزیجات و حبوبات، مرغداری‌های روستایی

استفاده از شیر و گوشت حیواناتی که برخی مردم در خانه‌های خود پرورش می‌دهند، درعین زمان به بهبود حفظ الصحه توجه شود، استفاده از آب پاک و شستن دست می تواند از امراض مختلف جلوگیری کند."

در همین حال سازمان بین المللی امداد رسان "World Vision Afghanistan" نیز هشدار داده که این کشور با یکی از بدترین بحران‌های تغذیه‌ای جهان روبه‌رو است و از نظر سوءتغذیهٔ حاد کودکان در جهان رتبهٔ چهارم را دارد.

این نهاد دوشنبه ۱۰ نوامبر در صفحه ایکس نوشته که حدود ۳.۷ میلیون کودک زیر پنج سال و ۱.۲ میلیون زن باردار و شیرده در افغانستان به سوءتغذیهٔ حاد مبتلا هستند، در حالی‌که حمایت ‌ها برای خدمات کاهش یافته اند.

در ادامه گزارش آمده که ۳۰۵ مرکز تغذیه در این کشور به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای مسدود شده‌اند و بودجهٔ فعلی تنها می‌تواند پاسخگوی حدود ۳۰ درصد از نیازها باشد.

این نهاد و سایر نهاد های امداد رسان از جمله برنامه جهانی غذا، سازمان خوراک و زراعت ملل متحد "FAO" و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف از جامعه جهانی خواسته‌اند که هرچه زودتر اقدام کند.

ورلد ویژن تأکید کرده است که "کودکان گرسنه و دچار سوءتغذیه نمی‌توانند منتظر بمانند."