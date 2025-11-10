لینک‌های قابل دسترسی

دوشنبه ۱۹ عقرب ۱۴۰۴
شیخه النویس به عنوان نخستین سرمنشی زن ادارۀ گردشگری ملل متحد انتخاب شد

شیخه النویس، سرمنشی جدید ادارۀ گردشگری ملل متحد
شیخه النویس، سرمنشی جدید ادارۀ گردشگری ملل متحد

او اهل امارات متحدۀ عرب است و قرار است که کارش را به عنوان سرمنشی بخش توریزم ملل متحد در سال ۲۰۲۶ آغاز کند.

شیخه النویس در ماه می نامزد این سمت شده بود و در انتخاباتی که در روزهای اخیر در در مجمع عمومی برگزار شد، اکثریت آرای نمایندگان حدود ۱۶۰ کشور را بدست آورد.

او از ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ به عنوان سرمنشی ادارۀ گردشگری ملل متحد ایفای وظیفه خواهد کرد.

انتخاب او به عنوان یک زن مسلمان در یکی از کرسی‌های بلندپایۀ ملل متحد درحالی صورت گرفته که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بیشتر زنان از حق آموزش، تحصیل، کار و بیشتر فعالیت‌های اجتماعی منع شده اند.

طالبان اخیراً محدودیت تازه‌ای بر زنان در ولایت هرات وضع کردند.

سازمان داکتران بدون مرز (MSF) روز یک‌شنبه با تأیید این موضوع گفته که از تاریخ ۵ نوامبر به این سو، محدودیت‌‌های محلی در ولایت هرات وضع شده که بر اساس آن، بیماران زن، همراهان و کارمندان صحی زن مکلف‌ اند برای ورود به مراکز درمانی، از جمله شفاخانۀ حوزه‌ای هرات، برقع (چادری) بپوشند.

طالبان در کنار دیگر محدودیت‌ها، زنان را از رفتن به محلات تفریحی منع کرده اند.

بر اساس اطلاعات ویب سایت ادارۀ گردشگری ملل متحد، شیخه النویس تجربۀ قابل توجهی در بخش گردشگری و تجارت دارد.

