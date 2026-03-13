تصمیم ایالات متحده مورد کاهش تحریم‌ها بر صنایع نفتی روسیه مورد استقبال مسکو قرار گرفت، اما از سوی اتحادیه اروپا انتقاد شده است.

امریکا در تلاش برای ثبات بازارهای انرژی که دراثر جنگ ایران مختل شده، ممنوعیت خود را بر صادرات نفت روسیه به طور موقت لغو کرده است.

دیمیتری پسکوف سخنگوی قصر کرملین از تخفیف این تحریم‌ها توسط ادارۀ امریکا استقبال کرده است.

پسکوف روز جمعه (۲۲ حوت) در یک اعلامیه گفت که روسیه تلاش های امریکا را برای ثبات بازارهای انرژی می بیند و منافع آنها در این زمینه همسو است.

کریل دیمیتریوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور انرژی نیز پس از دیدار با استیو ویتکوف، فرستاده ویژه امریکا و جارد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترمپ، از این تصمیم جدید امریکا استقبال کرده است.

با این حال، آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا گفته که این اقدام یکجانبۀ واشنگتن "بسیار نگران کننده" است، زیرا برای امنیت اروپا پیامدهایی در قبال دارد.

کوستا هشدار داده که کاهش تحریم‌ها علیه روسیه به مسکو منابع بیشتری برای ادامۀ جنگ علیه اوکراین خواهد داد.