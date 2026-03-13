یک رویداد تیراندازی روز پنج‌شنبه در کنیسهٔ «تمپل اسرائیل» در شهر ویست بلوم‌فیلد ایالت میشیگان رخ داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، پولیس ایالتی میشیگان گفت که نیروهای امنیتی به سرعت به محل اعزام شدند.

در تصاویر از بالای کنیسه دود در حال بلند شدن از سقف ساختمان است و در نزدیکی اش موترهای پولیس و اطفائیه حضور دارند.

مایکل بوشار، فرمانده پولیس اوکلند، در گفت‌وگو با شبکهٔ سی‌ان‌ان گفت که در حال حاضر تایید نشده که کسی آسیب دیده باشد، احتمالاً به جز از خود فرد مهاجم.

کش پتل، رئیس ادارهٔ تحقیقات فدرال امریکا، اف‌بی‌آی در شبکهٔ ایکس نوشت: «کارمندان اف‌بی‌آی همراه با شرکای خود در میشیگان در محل حضور دارند و در حال رسیدگی به وضعیت برخورد یک موتر و تیراندازی فعال در کنیسهٔ تمپل اسرائیل در شهرک وست بلومفیلد ایالت میشیگان هستند.»

پس از آن که جنگنده‌های امریکا و اسرائیل در ۲۸ فبروری حملات هوایی گسترده را علیه ایران آغاز کردند و جنگی رو به گسترش در شرق‌میانه شکل گرفت، سازمان‌های یهودی در سراسر ایالات متحده تحت تدابیر امنیتی شدیدتری فعالیت می‌کنند.