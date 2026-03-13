جهان
راشد خان به مقام اول توپاندازان جهان در مسابقات بیستآوره و یکروزه رسید
راشد خان، ستاره تیم ملی کریکت افغانستان، در تازهترین ردهبندی شورای بینالمللی کریکت (ICC) در مسابقات بیستآوره (T20) و یکروزه بینالمللی (ODI) در میان توپاندازان مقام نخست را به دست آورده است.
راشد خان به دلیل عملکرد درخشان خود در مسابقات اخیر توانسته در هر دو قالب به رتبه اول جهان برسد.
او در حالی در سطح جهان در مسابقات یکروزه و بیستآوره به مقام نخست توپاندازان دست یافته است که مدتی پیش بورد کریکت افغانستان او را از سمت کاپیتانی تیم کنار گذاشته بود.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
ترکیه یک راکت دیگر ایران را در آسمان خود رهگیری کرد
وزارت دفاع ترکیه روز جمعه اعلام کرد که یک راکت بالستیک شلیکشده از ایران پس از ورود به حریم هوایی این کشور توسط سیستمهای دفاع راکتی ناتو رهگیری و منهدم شده است.
در بیانیه وزارت دفاع ترکیه گفته شده که این راکت در شرق مدیترانه خنثی شد.
این سومین بار در بیش از یک هفته گذشته است که راکتهای بالستیک ایران در آسمان ترکیه که عضو سازمان ناتو است رهگیری میشود.
به گفته وزارت دفاع ترکیه، تمام اقدامات لازم برای مقابله با هر تهدیدی علیه قلمروی این کشور به کار گرفته میشود.
پیشتر خبرهایی از به صدا درآمدن زنگ هشدار در پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه منتشر شده بود. این پایگاه میزبان نیروهای ناتوست.
مقامهای ترکیه پیشتر نسبت به ادامه حملات راکتی از ایران به این کشور هشدار داده و خواستار توقف آنها شده بودند.
رئیس جمهور فرانسه حمله طیاره بیسرنشین در اربیل را محکوم کرد؛ یک سرباز فرانسوی کشته شد
در حملهای طیاره بیسرنشین در منطقه اربیل در اقلیم کردستان عراق، یک سرباز فرانسوی کشته شده است.
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه این حمله را محکوم کرده و گفته است که این حمله علیه نیروهای فرانسوی انجام شده که از سال ۲۰۱۵ در چارچوب ائتلاف بینالمللی علیه گروه داعش فعالیت دارند.
براساس گزارشها، چند سرباز دیگر فرانسوی نیز زخمی شدهاند.
مکرون این حمله را «غیرقابل قبول» خوانده و افزوده است که فرانسه به عملیات خود علیه گروههای تروریستی در منطقه ادامه خواهد داد.
سلطانعلی کشتمند، یکی از صدراعظم های پیشین افغانستان، در شهر لندن درگذشته است.
سلطانعلی کشتمند، یکی از صدراعظم های پیشین افغانستان، در شهر لندن درگذشته است.
کشتمند حدود یک دهه در دوران ببرک کارمل و سپس در دوره دکتر نجیبالله بهعنوان صدراعظم افغانستان خدمت کرد.
او نخستین فرد از قوم هزاره بود که به این مقام رسید.
کشتمند در سال ۱۹۳۵ در ولسوالی چهاردهی کابل به دنیا آمده بود.
او در سخنرانیها و مصاحبههای خود همواره تأکید میکرد که برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار در افغانستان، بهبود اقتصاد و بهتر شدن شرایط زندگی مردم بسیار مهم است.
سقوط یک طیاره بزرگ سوخترسان نظامی امریکا در غرب عراق
یک طیاره بزرگ سوخترسان نظامی امریکا (KC-135) در غرب عراق سقوط کرده است.
فرماندهی مرکزی اردوی امریکا «سنتکام» اعلام کرده که این طیاره در اثر حمله دشمن یا تیراندازی سقوط نکرده، بلکه به دلیل حادثه با یک طیاره سوخترسان دیگر دچار سانحه شده است.
سنتکام افزوده است که طیاره دوم توانسته در اسرائیل بهگونه مصون نشست کند.
براساس گزارشها، در طیاره سقوطکرده دستکم شش نظامی حضور داشتند. پس از این حادثه، عملیات گسترده جستجو و نجات در منطقه آغاز شده است.
پیش از این نیز سه جت نظامی امریکا در کویت سقوط کرده بودند.
در آن زمان اردوی امریکا گفته بود که این طیارهها به اشتباه از سوی نیروهای دفاعی کویت هدف قرار گرفته بودند، اما پیلوت و خدمه آنها زنده ماندهاند.
تیراندازی در کنیسهٔ «تمپل اسرائیل» در شهر ویست بلومفیلد ایالت میشیگان
یک رویداد تیراندازی روز پنجشنبه در کنیسهٔ «تمپل اسرائیل» در شهر ویست بلومفیلد ایالت میشیگان رخ داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پولیس ایالتی میشیگان گفت که نیروهای امنیتی به سرعت به محل اعزام شدند.
در تصاویر از بالای کنیسه دود در حال بلند شدن از سقف ساختمان است و در نزدیکی اش موترهای پولیس و اطفائیه حضور دارند.
مایکل بوشار، فرمانده پولیس اوکلند، در گفتوگو با شبکهٔ سیانان گفت که در حال حاضر تایید نشده که کسی آسیب دیده باشد، احتمالاً به جز از خود فرد مهاجم.
کش پتل، رئیس ادارهٔ تحقیقات فدرال امریکا، افبیآی در شبکهٔ ایکس نوشت: «کارمندان افبیآی همراه با شرکای خود در میشیگان در محل حضور دارند و در حال رسیدگی به وضعیت برخورد یک موتر و تیراندازی فعال در کنیسهٔ تمپل اسرائیل در شهرک وست بلومفیلد ایالت میشیگان هستند.»
پس از آن که جنگندههای امریکا و اسرائیل در ۲۸ فبروری حملات هوایی گسترده را علیه ایران آغاز کردند و جنگی رو به گسترش در شرقمیانه شکل گرفت، سازمانهای یهودی در سراسر ایالات متحده تحت تدابیر امنیتی شدیدتری فعالیت میکنند.
برنامهریزی نشست فوقالعاده برای بحث در مورد تهدیدها علیه کشتیرانی در شرقمیانه، بهویژه در تنگهٔ هرمز
سازمان بینالمللی دریانوردی، آیاماو اعلام کرد که برای بحث در مورد تهدیدها علیه کشتیرانی در شرقمیانه، بهویژه در تنگهٔ هرمز، هفتهٔ آینده «نشست فوقالعاده» برگزار خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، آیاماو پنجشنبه اعلام کرد که این نشست در ۱۸ و ۱۹ مارچ در مقرش در لندن به درخواست شش عضو اش، بریتانیا، مصر، فرانسه، مراکش، قطر و امارات متحدهٔ عربی برنامهریزی شده است.
برگزاری این نشست در حالی صورت میگیرد که نگرانیها دربارهٔ قطع شدن عرضهٔ جهانی انرژی و افزایش شدید قیمتهای انرژی، بالا گرفته است.
تنگهٔ هرمز که یکپنجم نفت خام جهان از آن عبور میکند، عملاً در پی حملات تلافیجویانهٔ ایران علیه کشتیها و همسایگان خلیجیاش بسته شده است.
مجبتی خامنهای، رهبر جدید ایران روز پنجشنبه دستور داد که تنگهٔ هرمز بسته بماند، در حالی که دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، گفت که متوقف کردن «امپراتوری شرور» جمهوری اسلامی از قیمت نفت خام مهمتر است.
نرخ نفت روز پنجشنبه به بیش از ۱۰۰ دالر در هر بشکه افزایش یافت و روند کاهش بازارهای سهام نیز ادامه یافت.
اردوی اسرائیل موجی از حملات را در سراسر بیروت، پایتخت لبنان آغاز کرد
اردوی اسرائیل گفت که روز پنجشنبه موجی از حملات را در سراسر بیروت، پایتخت لبنان آغاز کرد.
این پس از آنست که نظامیان اسرائیل به باشندگان یکی از محلههای مرکزی بیروت هشدار داده بود که ساختمانی را در آنجا هدف قرار خواهد داد.
در بیانیهٔ اردوی اسرائیل آمده است: «نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) موجی از حملات را برای هدف قرار دادن زیرساختهای تروریستی حزبالله در سراسر بیروت آغاز کردهاند.»
حزب الله هم گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد.
ایالات متحده حزب الله را به عنوان گروه تروریستی می شناسد، گروهی که همزمان با حملات امریکا و اسرائیل بر ایران، حملاتش را بر اسرائیل افزایش داده است.
اتحادیۀ اروپا شاخۀ نظامی حزب الله را در فهرست سیاه شامل کرده است نه حزب سیاسی اش را. شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان، چند کرسی دارد.
چین در مرز تاجکستان با افغانستان تاسیسات مرزی میسازد
قرار است با سرمایه گذاری چین در قلمرو تاجکستان در امتداد مرز با افغانستان تاسیسات و قرارگاه های مرزی ساخته شوند.
به گزارش بخش تاجکستان رادیو آزادی ، پارلمان تاجکستان هفته گذشته با تایید «تفاهمنامه ها» بین این کشور و چین راه را برای اجرای این پروژه هموار کرد.
مرادعلی رجبزاده، معاون اول کمیته دولتی امنیت ملی تاجکستان در حضور وکلای پارلمان گفته است، هدف از این کار تقویت مشارکت استراتژیک بین تاجکستان و چین و محافظت مناسب مرزهای آن کشور است.
به گفتۀ او ، چین در مرزهای تاجکستان به ارزش ۶۱ میلیون دالر تاسیسات مرزی میسازد.
هنوز مشخص نیست که کار این پروژه چه زمانی آغاز خواهد شد.
مرز بین تاجکستان و افغانستان در این اواخر شاهد رویداد های امنیتی بوده است.
سه شهروند چین در ماه قوس امسال در ولایت ختلان تاجکستان، هممرز با افغاستان کشته شدند و یک نفر دیگر زخمی شد
سفارت چین در دوشنبه، پایتخت تاجکستان در آن زمان از شهروندان چین خواسته بود که از این منطقۀ مرزی خارج شوند. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.
سوئیس، سفارت خود در تهران را موقتاً تعطیل میکند
وزارت امور خارجۀ سوئیس روز چهارشنبه(۲۰ حوت ) اعلام کرد که به دلیل جنگ در شرقمیانه و افزایش خطرات امنیتی، سفارت خود در تهران را موقتاً تعطیل میکند.
براساس خبرگزاری رویترز، در اعلامیه این وزارت گفته شده که سوئیس با مشورت دو کشور، به حفظ خط ارتباطی باز بین ایالات متحدۀ امریکا و ایران ادامه خواهد داد.حکومت جرمنی به دلیل تهدیدات امنیتی ناشی از درگیریهای نظامی در شرقمیانه، کارکنان تعدادی از نمایندگیهای دیپلوماتیک خود در شرقمیانه، مانند ایران و عراق را موقتاً جابجا کرده است.
یک سخنگوی وزارت امور خارجۀ جرمنی هم روز چهارشنبه(۲۰ حوت ) در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت «کارکنان این نمایندگیهای جرمنی به دلیل وضعیت تهدیدآمیز فعلی، موقتاً جابجا شدهاند»، اما او نگفته این افراد به کجا و یا کدام کدام کشور دیگر منتقل شده اند.
کمپاین مشترک حملات هوایی ایالات متحدۀ امریکا و اسرائیل بر ایران که در نهم حوت آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد و حملات راکتی و طیارات بی پیلوت ایران شماری از کشورها در شرقمیانه را هدف قرار داده است.