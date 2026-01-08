اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در واکنش به گفته‌های تاجران وزیرستان شمالی می‌گوید که بسته شدن گذرگاه‌ها به شمول غلام‌خان، نه تنها به تاجران پاکستانی، بلکه به افغانستان نیز آسیب رسانده است.

تجاران وزیرستان شمالی دو روز پیش به بخش مشال رادیو آزادی گفته بودند که از زمان توقف تجارت با افغانستان، بازار میرامشاه به رکود کامل رفته و دکانداران و کارگران بیکار شده‌اند.

در دو سوی گذرگاه غلام‌خان مردم بیکار شده‌اند. اما در این فصل بیشترین زیان متوجه پاکستان است، چون پاکستان کشور تولیدکننده است

خان‌جان الکوزی، عضو هیئت‌مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در گفت‌وگو با رادیو آزادی می گوید که بسته شدن گذرگاه غلام‌خان به تاجران هر دو طرف آسیب زده، اما تاجران پاکستانی بیشتر ضرر کرده‌اند، زیرا بازار افغانستان به روی تولیدات آن‌ها بسته شده است.

«در دو سوی گذرگاه غلام‌خان مردم بیکار شده‌اند. اما در این فصل بیشترین زیان متوجه پاکستان است، چون پاکستان کشور تولیدکننده است و ما کشور وارداتی و مصرفی هستیم. کشور مصرفی اگر از یک مغازه خرید نکند، از مغازه دیگری می‌کند؛ اما تولیدکننده تولیدات خود را کجا ببرد؟»

به گفتۀ الکوزی، اکنون فصل برداشت و تجارت سبزیجات و میوه‌ها برای تاجران پاکستانی است و هم‌زمان کارخانه‌های سمنت، دواسازی و تولید تجهیزات زراعتی در پاکستان نیز به دلیل بسته بودن راه‌های تجارتی با افغانستان متوقف شده‌اند.

در آن سوی مرز حاجی عبدالله خان، رئیس اتحادیۀ تاجران سبزی و میوه می‌گوید در وزیرستان شمالی کارخانه و فرصت‌های کاری دیگر وجود ندارد و اقتصاد مردم به تجارت با افغانستان وابسته است

وقتی گذرگاه غلام‌خان باز باشد، تمام روزگار ما آباد است؛ بازار رونق دارد، کارگران مصروف‌اند و با موترها و ترانسپورت شان کار می‌کنند.

حاجی عبدالله خان از حکومت پاکستان و طالبان در افغانستان خواست که راه‌های تجارتی را دوباره باز کنند.

همچنین قمرالزمان مسید منشی عمومی اتحادیۀ تاجران پاکستان به رادیو آزادی گفت که ناامنی‌های طولانی‌مدت در وزیرستان شمالی از پیش فعالیت‌های اقتصادی را تضعیف کرده بود و بسته‌شدن راه غلام‌خان به سوی ولایت خوست زیان‌ها را بیشتر کرده است.

او تأکید کرد که حکومت‌های پاکستان و افغانستان باید مشکلات خود را «از راه گفت‌وگو» حل کنند.

در همین حال، محمد یوسف کریم، رئیس ادارۀ حکومتی وزیرستان شمالی (دیپوتی کمشنر)، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که نگرانی‌ها و شکایت‌های تاجران را به نهادهای مربوط انتقال می‌دهد.

او افزود که تصمیم بستن تجارت از سوی حکومت پاکستان گرفته شده و صلاحیت بازگشایی آن نیز با اسلام‌آباد است.

یک روز پیش از این اظهارات، نشست نمایندگان اتاق‌های تجارت افغانستان و پاکستان برای گفت‌وگو دربارۀ بازگشایی راه‌ها به تعویق افتاد و مسئولان نگفتند که آیا تاریخ تازه‌ای برای این نشست تعیین شده است یا نه.

پس از درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند در ماه اکتوبر سال ۲۰۲۵، حکومت پاکستان تمام راه‌های تجارتی با افغانستان را بست.

در واکنش، حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرد که راه‌های تجارتی با پاکستان تنها در صورتی باز خواهد شد که اسلام‌آباد تضمین بدهد این راه‌ها را در هیچ شرایطی دوباره نمی‌بندد و از آن به‌عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده نخواهد کرد.

مردم دو سوی خط دیورند نگران‌اند که تجارت بین دو کشور از قبل آسیب دیده و اگر این مسیرها همچنان بسته بماند، بازرگانان ضرر مالی بیشتری خواهند کرد.