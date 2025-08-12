مقامات پاکستانی و امریکایی بر تعهدات مشترک در امر مبارزه با تروریزم تأکید کردند

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین می گوید که هرگونه پیشنهاد روسیه را رد خواهد کرد که شامل خروج نیروهای اوکراینی از منطقۀ دونباس در شرق این کشور، باشد.

زلنسکی روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که خروج نیروهای اوکراینی از منطقۀ دونباس، به پوتین و نیروهایش فرصت حمله به شهر کی‌یف را می‌دهد. زلنسکی همچنین گفته که باید موضوع دادن قلمرو پس از آتش بس با روسیه مطرح شود، در ابتدا باید تضمین های امنیتی به اوکراین ارائه شود.

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، روز دوشنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که "برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، اوکراین و روسیه باید از بخشی از قلمرو شان بگذردند."

قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترمپ روز جمعه در ایالت آلاسکا در امریکا ملاقات کنند.

زلنسکی قبل از این دیدار گفته که دادن قلمرو به روسیه و هرگونه عقب نشینی در امتداد خطوط جبهۀ جنگ، زمینه را برای حملات جدید روسیه هموار خواهد کرد.