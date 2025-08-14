ترامپ: کارشکنی پوتین در مسیر پایان جنگ اوکراین، «عواقب شدیدی» برای مسکو خواهد داشت

ترامپ قرار است جمعه در الاسکا با پوتین دیدار کند؛ نشستی که به گفته او میتواند زمینه را برای یک گفتوگوی سهجانبه با حضور رئیسجمهور اوکراین فراهم کند.
او جزئیات این عواقب را نگفت، اما پیشتر احتمال تحریمهای اقتصادی را مطرح کرده بود.
رهبران اتحادیه اروپا و اوکراین در نشستی مجازی با ترامپ بر لزوم مشارکت مستقیم کییف در هر مذاکرهای دربارهٔ آتشبس یا مسائل ارضی تأکید کردند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در این نشست هشدار داد که پوتین دربارهٔ پایان جنگ «حرف میان تهی» میزند و همزمان فشار نظامی را افزایش داده است.
او گفت نباید بدون حضور اوکراین دربارهٔ این کشور تصمیمگیری شود.
رهبران اروپایی نیز تأکید کردند که هر صلحی باید امنیت اوکراین و اروپا را تضمین کند و به رسمیت شناختن اشغال روسیه «غیرقابل قبول» است.
مسکو همچنان بر شروط پیشین خود پافشاری میکند: عقبنشینی نیروهای اوکراینی از مناطق مورد ادعا و کنار گذاشتن درخواست عضویت در ناتو.
کییف این شرایط را «تسلیم شدن» میداند و رد کرده است.
نشست الاسکا نخستین دیدار مستقیم رهبران امریکا و روسیه از سال ۲۰۲۱ است و با وجود امیدها، نگرانیها دربارهٔ توافقی احتمالی به زیان اوکراین همچنان بالاست.