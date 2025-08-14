اردوی اسرائیل از رهگیری و انهدام موشک شلیک شده از یمن خبر داد

اردوی اسرائیل روز پنج‌شنبه اعلام کرد یک موشک شلیک‌شده از یمن را رهگیری کرده است؛ جایی که شورشیان حوثی به طور منظم حملاتی را انجام می‌دهند و می‌گویند این حملات پاسخی به عملیات نظامی اسرائیل در غزه است.

هیچ گروهی هنوز مسئولیت این حمله موشکی را بر عهده نگرفت، اما حوثی‌های مورد حمایت ایران از زمان حمله حماس به اسرائیل در اکتوبر ۲۰۲۳ و آغاز جنگ غزه، بارها موشک و پهپاد به سوی اسرائیل پرتاب کرده‌اند. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند.

حوثی‌ها که می‌گویند در حمایت از فلسطینی‌ها اقدام می‌کنند، در دوره آتش‌بس دوماهه در غزه که تا مارچ ادامه داشت، حملات خود را متوقف کردند اما پس از ازسرگیری عملیات گسترده اسرائیل، دوباره آن‌ها را آغاز کردند.

اسرائیل نیز چندین حمله تلافی‌جویانه در یمن انجام داده و بنادر و میدان‌های هوایی صنعا، پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها، را هدف قرار داده است.