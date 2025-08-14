جهان
اردوی اسرائیل از رهگیری و انهدام موشک شلیک شده از یمن خبر داد
اردوی اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد یک موشک شلیکشده از یمن را رهگیری کرده است؛ جایی که شورشیان حوثی به طور منظم حملاتی را انجام میدهند و میگویند این حملات پاسخی به عملیات نظامی اسرائیل در غزه است.
هیچ گروهی هنوز مسئولیت این حمله موشکی را بر عهده نگرفت، اما حوثیهای مورد حمایت ایران از زمان حمله حماس به اسرائیل در اکتوبر ۲۰۲۳ و آغاز جنگ غزه، بارها موشک و پهپاد به سوی اسرائیل پرتاب کردهاند. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند.
حوثیها که میگویند در حمایت از فلسطینیها اقدام میکنند، در دوره آتشبس دوماهه در غزه که تا مارچ ادامه داشت، حملات خود را متوقف کردند اما پس از ازسرگیری عملیات گسترده اسرائیل، دوباره آنها را آغاز کردند.
اسرائیل نیز چندین حمله تلافیجویانه در یمن انجام داده و بنادر و میدانهای هوایی صنعا، پایتخت تحت کنترل حوثیها، را هدف قرار داده است.
بیتکوین به بالاترین قیمت خود یعنی ۱۲۴۰۰۰ دالر رسید
بیتکوین روز پنجشنبه در معاملات اولیه آسیا با عبور از ۱۲۴ هزار دالر رکورد تازهای ثبت کرد؛ افزایشی که ناشی از قوانین جدید امریکا و رشد بازار سهام این کشور بود.
این ارز دیجیتال برای مدتی کوتاه از ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ دالر گذشت و سپس اندکی کاهش یافت.
رشد اخیر بیتکوین تحت تأثیر حمایتهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، از صنعت رمزارز و لغو محدودیتهایی بوده که پیشتر بانکها را از همکاری با شرکتهای فعال در این بخش منع میکرد.
کارشناسان میگویند ورود سرمایهگذاران بزرگ و خرید گسترده شرکتهایی مانند گروه رسانهای ترامپ و تسلای ایلان ماسک، نیز به افزایش قیمت کمک کرده است.
کشف یکی از غولپیکرترین سیاهچالههای جهان؛ ۳۵ میلیارد برابر خورشید
ستارهشناسان میگویند سیاهچالهای را یافتهاند که ممکن است در شمار سنگینترین اجرام کاینات باشد؛ تودهای به اندازهٔ ۳۵ میلیارد برابر خورشید که در قلب ساختاری به نام «نعل اسب کیهانی» پنهان شده است.
این سیاهچاله آنقدر بزرگ است که سنگینی آن به بالاترین مرزی میرسد که دانشمندان بر بنیاد قوانین فیزیک برای سیاهچالهها در جهان تصور میکنند. وزن سیاهچالهٔ نعل اسب کیهانی حدود ۱۰ هزار برابر سیاهچالهای است که در مرکز کهکشان راه شیری قرار دارد.
سیاهچالهها بخشهایی از فضا اند که جاذبه در آنجا آنقدر قوی است که حتی نور هم نمیتواند از آن بگریزد.
«نعل اسب کیهانی» یکی از شگفتانگیزترین ساختارهای فضایی است که در سال ۲۰۰۷ با تلسکوپ فضایی هابل دیده شد و حدود ۵٫۶ میلیارد سال نوری از زمین فاصله دارد.
اردوی اسرائیل از تصویب «طرح اصلی» برای تسلط بر شهر غزه خبر داد
اردوی اسرائیل از تصویب «طرح اصلی» برای تسلط بر شهر غزه از سوی رئیس ستاد اردو و مقامات ارشد امنیت داخلی این کشور خبر داد.
در این میان، همزمان با انتشار گزارشی در مورد بررسیهای اسرائیل برای انتقال بخشی از ساکنان باریکهٔ غزه به سودان جنوبی، معاون وزیر خارجهٔ اسرائیل وارد این کشور افریقایی شد.
یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته بود که حماس موجب ناکامی مذاکرات اخیر در دوحه شده و از آزادی گروگانهای اسرائیلی خودداری میکند و از اینرو، انجام یک عملیات نظامی قاطع علیه این گروه در شهر غزه ضروری است.
گروه افراطی حماس را علاوه بر اسرائیل، امریکا و اتحادیه اروپا نیز یک سازمان تروریستی میدانند.
جامعهٔ جهانی از احتمال بیرون راندن ۸۰۰ هزار نفر از ساکنان شهر غزه و اثرات عملیات جدید اردو بر تشدید گرسنگی در این باریکه ابراز نگرانی کرده است.
عفو بینالملل خواستار آزادی علی وزیر از بازداشت «ناعادلانه» پاکستان شد
عفو بینالملل روز چهارشنبه بار دیگر خواستار آزادی علی وزیر، عضو ارشد جنبش « تحفظ پشتون»، شد.
این نهاد در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس گفت که وزیر از اگست ۲۰۲۴ بهطور ناعادلانه و بدون محاکمه عادلانه در بازداشت است و پروندههای بیاساس برای تمدید حبس او تشکیل شده است.
به گفته عفو بینالملل، او قبلاً هم از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ بیش از دو سال در بازداشت غیرقانونی بوده است.
علی وزیر، منتقد سرسخت سیاستهای امنیتی پاکستان، در ۳ اگست ۲۰۲۴ به اتهام تصادف رانندگی و درگیری با پولیس بازداشت شد.
با وجود دریافت قرار وثیقه، او میان زندانهای اسلامآباد، پنجاب و سپس حب در بلوچستان منتقل شد. او اردوی پاکستان را متهم به ایجاد گروههای مسلح بهجای مقابله با تروریزم میکند، اتهامی که حکومت و اردوی پاکستان همواره رد کرده و بر فداکاریهای خود در نبرد با تروریزم تأکید کردهاند.
مقامات پاکستانی و امریکایی بر تعهدات مشترک در امر مبارزه با تروریزم تأکید کردند
در این نشست که روز سه شنبه(12 اگست) در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان دایر شد، نبیل منیر، نماینده ویژه پاکستان در سازمان ملل متحد و گریگوری دی لوگیرفو، هماهنگ کننده امرو مبارزه با تروریزم وزارت خارجۀ امریکا حضور داشتند.
هر دو طرف روی لزوم مبارزه با تهدیدات تروریستی در منطقه، به ویژه گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، تحریک طالبان پاکستان و گروه های آزادیبخش بلوچستان تاکید کردند.
هر دو طرف تعهد سپردند که راه های مناسب و عملی را برای از بین بردن تهدیدهای ناشی از این گروه ها جستجو کنند.
گریگوری دی لوگیرفو نماینده امریکا همچنین از مبارزه پاکستان علیه گروه های تروریستی در منطقه ستایش کرد.
وزارت امور خارجه امریکا روز دوشنبه با نشر اعلامیهای گفته که ایالات متحدۀ امریکا جبهه آزادیبخش بلوچستان را در سازمان تروریستی درج کرده است.
تحریک طالبان پاکستان(TTP)، گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و جبهه آزادیبخش بلوچستان گروه های شبه نظامی هستند که در مناطق سرحدی افغانستان، ایران و پاکستان فعالیت دارند.
این گروه ها مسئولیت حملات متعددی را در پاکستان و افغانستان بر عهده گرفته اند.
زلنسکی: خروج نیروهای اوکراینی از دونباس، به پوتین و فرصت حمله به کییف را میدهد
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین می گوید که هرگونه پیشنهاد روسیه را رد خواهد کرد که شامل خروج نیروهای اوکراینی از منطقۀ دونباس در شرق این کشور، باشد.
زلنسکی روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که خروج نیروهای اوکراینی از منطقۀ دونباس، به پوتین و نیروهایش فرصت حمله به شهر کییف را میدهد. زلنسکی همچنین گفته که باید موضوع دادن قلمرو پس از آتش بس با روسیه مطرح شود، در ابتدا باید تضمین های امنیتی به اوکراین ارائه شود.
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، روز دوشنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که "برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، اوکراین و روسیه باید از بخشی از قلمرو شان بگذردند."
قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترمپ روز جمعه در ایالت آلاسکا در امریکا ملاقات کنند.
زلنسکی قبل از این دیدار گفته که دادن قلمرو به روسیه و هرگونه عقب نشینی در امتداد خطوط جبهۀ جنگ، زمینه را برای حملات جدید روسیه هموار خواهد کرد.
یک زلزلۀ شدید منطقۀ پاپوآی غربی اندونیزیا را تکان داد
مرکز تحقیقات زمین شناسی جرمنی(GFZ) امروز(سهشنبه 12 اگست) اعلام کرد که قدرت این زلزله که دیروز رخداد، ۶.۵ درجۀ ریشتر بوده شده است.
براساس مرکز تحقیقات زمین شناسی جرمنی، این زلزله در عمق ۱۷ کیلومتری زمین رخ داده است.
خبرگزاری رویترز گفته که قدرت این زلزله که منطقۀ پاپوآی غربی اندونیزیا را تکان داد، قبلاً ۶.۱ در جۀ ریشتر، اعلام شده بود.
تا هنوز در مورد خسارات و تلفات احتمالی ناشی از این زلزله گزارش داده نشده است.
ملل متحد: تعدادی از عاملان جنایات در میانمار شناسایی شده است
محققان سازمان ملل متحد می گویند که شواهدی از شکنجه سیستماتیک توسط نیروهای امنیتی میانمار(برما) را مستند ساخته و شماری از عاملان ارشد این جنایات را شناسایی کردهاند.
مکانیزم مستقل تحقیقات برای میانمار که در سال ۲۰۱۸ تشکیل شده، امروز(روز سهشنبه 12 اگست) در گزارشی اعلام کرد که قربانیان ضرب و شتم، شوک الکتریکی، خفه کردن و سایر اشکال شکنجه مانند کشیدن ناخن با انبر را شناسایی کرده، مستند ساخته اند.
براساس خبرگزاری رویترز، یافتههای این گزارش که دوره یک ساله تا ۳۰ جون امسال را پوشش میدهد، بر اساس اطلاعات بیش از ۱۳۰۰ منبع، از جمله صدها شاهد عینی، شواهد طب عدلی، اسناد و عکسها تهیه شده است.
میانمار از کودتای نظامی ۲۰۲۱ درگیر جنگ داخلی و هرج و مرج بوده، سازمان ملل متحد میگوید از آن زمان تاکنون دهها هزار تن دستگیر شدهاند.
سخنگوی حکومت تحت حمایت اردوی میانمار تا هنوز به درخواستهای رویترز برای اظهار نظر در مورد این گزارش پاسخ نداده است.
دونالد ترمپ: روسیه و اوکراین برای رسیدن به صلح از بخشی از قلمرو خود بگذرند
دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا گفته است که روسیه و اکراین، برای رسیدن به صلح، باید از بخشی از قلمرو خود بگذرند.
ترمپ دیروز دوشنبه، ۲۰ اسد، در قصر سفید به خبرنگاران گفت که نشست روز جمعۀ او با ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه، در اصل نشستی برای بررسی شرایط صلح است.
رییس جمهور ترمپ افزوده است که "شاید در دو دقیقۀ اول دیدار با پوتین" بداند که آیا در تلاشهای صلح بین روسیه و اوکراین پیشرفت ممکن است یا خیر.
انتظار میرود رهبران روسیه و ایالات متحدۀ امریکا روز جمعه در ایالت الاسکای امریکا باهم ملاقات کنند.
از سال ۲۰۲۱ به اینسو، این نخستین دیدار بین رییس جمهوران امریکا و روسیه خواهد بود.
پیش از این ولودیمیر زلینسکی، رییس جمهور اوکراین گفته بود، از تلاشهای صلح حمایت میکند اما حاضر نیست قلمرو کشور خود را به روسیه واگذار کند.
رهبران اتحادیۀ اروپا نیز ابراز نگرانی کرده گفته اند که ممکن است ترمپ "تعهدات نا مطلوب" به پوتین بسپارد.
آنها در یک اعلامیۀ مشترک دیروز گفتند که "مرزهای بین المللی با زور تعیین نمیشوند".