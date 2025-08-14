افتتاح رسمی بند آب پاشدان هرات

قرار است امروز پنجشنبه بند آب پاشدان در هرات رسماً افتتاح شود.

بر اساس دعوت‌نامه‌ای که وزارت انرژی و آب طالبان برای رسانه‌ها ارسال کرده، بند آب پاشدان و کارخانه تولید برق آن به مناسبت چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت افتتاح خواهد شد.

بند پاشدان در ۲۵ کیلومتری شرق شهر هرات، در ولسوالی کرخ واقع شده است. این بند ۷۴ متر ارتفاع دارد و ظرفیت ذخیرهٔ ۵۴ میلیون متر مکعب آب را داراست که قادر به تولید دو مگاوات برق است.

کار ساخت بند پاشدان در نظام جمهوری مخلوع در سال ۲۰۱۱ آغاز شد اما به دلیل جنگ‌ها گاهی پیشرفت داشت و گاهی متوقف می‌شد.