حکومت طالبان بند آب پاشدان را رسماً افتتاح کرد
حکومت طالبان به مناسب چهارمین سال زمامداری خود، امروز پنجشنبه(14 اگست) بند آب پاشدان در هرات را رسماً افتتاح کرد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که سیاست آنها "اقتصادمحور" است و به این کار ادامه خواهند داد.
بند پاشدان در ۲۵ کیلومتری شرق شهر هرات، در ولسوالی کرخ موقیعت دارد. این بند ۷۴ متر ارتفاع داشته و با ظرفیت ذخیرهٔ ۵۴ میلیون متر مکعب آب، قادر به تولید دو مگاوات برق است.
کار اعمار بند پاشدان در زمان نظام جمهوری مخلوع در سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز شد، اما به دلیل جنگها هر چندگاهی متوقف شد و به پایۀ اکمال نرسید.
سیگار میگوید "طالبان با استفاده از زور در روند امداد رسانی مداخله میکنند"
اداره سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) میگوید که طالبان "با استفاده از زور" روند امداد رسانی در این کشور را مختل کرده و "جوامع اقلیتها را از دسترسی به کمکهای بشری محروم میکنند".
سیگار در تازه ترین گزارش خود گفته است که این اطلاعات را به اساس داده های نزدیک به ۹۰ مقام فعلی و پیشین سازمان ملل متحد و دولت ایالات متحدۀ امریکا، به دست آورده است.
در گزارش آمده است که طالبان "با استفاده از هر وسیلۀ ممکن، به شمول زور، تلاش کرده اند تا کمکهای بشری به جای که آنها میخواهند برود".
به گزارش سیگار، این اقدام طالبان برخلاف آنچه است که تمویل کننده های خارجی میخواهند.
طالبان در گذشته ادعا ها در مورد مداخلۀ شان در روند کمک رسانی را رد کرده ، اما سازمانهای دیگر نیز از مداخلۀ طالبان در این پروسه شکایت کرده اند.
رادیو آزادی نیز با شماری از شهروندان افغانستان صحبت کرده که گفته اند، کمکهای بشری به اساس میل مقامهای محلی طالبان توزیع میشوند و به افراد مستحق نمیرسند.
"۱۹۰ مورد نقض آزادی رسانه ها و خبرنگاران" در یک سال حاکمیت طالبان
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در چهارمین سال زمامداری طالبان ۱۹۰ مورد نقض آزادی رسانه ها و خبرنگاران را در این کشور ثبت کرده است.
این سازمان در خبرنامه که امروز نشر کرد همچنان گفته است که حکومت طالبان در یک سال گذشته "روند سرکوب آزادی های رسانه ها را با شدت بیشتر ادامه داده است".
به گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان طالبان " ساختار سرکوب را گسترده تر کرده و آن را با شتاب بیشتر اجرا میکنند".
این اداره در کنار دیگر موارد، به توقف فعالیت ۳۲ شبکۀ تلویزیونی و ۴۵ مورد بازداشت کارمندان رسانهای در یک سال گذشته اشاره کرده است.
حکومت طالبان گفته است که در چوکات "منافع ملی، شریعت اسلامی و سنت های افغانی" آزادی رسانه ها و خبرنگاران را تامین کرده است - ادعای که به تکرار، هم از سوی خبرنگاران و هم از سوی سازمانهای مدافع از آزادی بیان و حقوق بشر رد شده است.
افتتاح رسمی بند آب پاشدان هرات
قرار است امروز پنجشنبه بند آب پاشدان در هرات رسماً افتتاح شود.
بر اساس دعوتنامهای که وزارت انرژی و آب طالبان برای رسانهها ارسال کرده، بند آب پاشدان و کارخانه تولید برق آن به مناسبت چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت افتتاح خواهد شد.
بند پاشدان در ۲۵ کیلومتری شرق شهر هرات، در ولسوالی کرخ واقع شده است. این بند ۷۴ متر ارتفاع دارد و ظرفیت ذخیرهٔ ۵۴ میلیون متر مکعب آب را داراست که قادر به تولید دو مگاوات برق است.
کار ساخت بند پاشدان در نظام جمهوری مخلوع در سال ۲۰۱۱ آغاز شد اما به دلیل جنگها گاهی پیشرفت داشت و گاهی متوقف میشد.
برنامه جهانی غذا: بیش از ۲۰ درصد نفوس افغانستان با ناامنی حاد غذایی مواجه اند
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که بیش از ۲۰ درصد نفوس افغانستان که حدود ۹.۵ میلیون تن میشود، با ناامنی حاد غذایی مواجه اند.
این برنامه هشدار داده که اگر بودجه کافی برای کمک به این افراد فقیر دریافت نکند، میلیونها خانواده در افغان آینده نزدیک با کمبود شدید مواد غذایی مواجه خواهند شد.
برنامه جهانی غذا میگوید که با داشتن بودجه محدود، تنها میتواند هر ماه برای یک میلیون نیازمند افغان غذای کافی تهیه کند.
براساس ارقام برنامه جهانی غذا، منابع حیاتی افغانستان که شامل حوالههای پولی از خارج، کمکهای بشری و زراعت، به دلیل خشکسالی و سایر مشکلات تحت فشار قرار دارد.
این برنامه سازمان ملل متحد در کنار شماری از سازمانها و نهادهای دیگر از وقوع یک بحران شدید بشری در افغانستان هشدار داده اند و با توقف کمکهای امریکا بدتر شده است.
ریچارد بینت: باید تمام جوانان به حقوق اساسی شان بشمول آموزش دسترسی داشته باشند
ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در روز جهانی جوانان گفت که بیایید اطمینان حاصل کنیم که جوانان افغان از هر جنسیت و پیشینۀ که اند به طور معنی دار در بحثها و اقدامات در مورد آینده افغانستان شامل و شنیده شوند.
بینت ناوقت روز سه شنبه(12 اگست) در شبکۀ اکس(توییتر سابق) نوشته که باید تمام جوانان به حقوق اساسی شان بشمول آموزش دسترسی داشته باشند.
دیروز ۱۲ اگست روز جهانی جوانان بود.
سازمان ملل متحد میگوید که تا سال ۲۰۳۵ میلادی حدود ۵۷ درصد نفوس جهان را جوانان تشکیل خواهند داد.
سازمان ملل متحد، پروژه یک سالۀ کمک به افراد نیازمند در افغانستان را راه اندازی کرده است
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) در شش ولایت افغانستان، پروژه یک سالۀ را برای کمک به افراد نیازمند راه اندازی کرده است.
این پروژه که از کمک مالی ۱۰ میلیون دالری کوریای جنوبی تمویل می شود، با فراهم ساختن زمینه های اشتغال کوتاه مدت، ایجاد زیربنا ها و بهبود امنیت غذایی، به ۳۵۰ هزار تن در ولایات بدخشان، زابل، دایکندی، فاریاب، خوست و ننگرهار کمک خواهد کرد.
برنامه انکشافی ملل متحد روز سه شنبه(12 اگست) در ویب سایت خود نوشته که این پروژه برای کمک به افغان های نیازمند در بحران جاری بشری و اقتصادی راه اندازی شده است.
حکومت طالبان: کرایه منازل نباید بیش از ۱۰ درصد نسبت به ۱۴۰۳ افزایش داده شود
کمیته مشترک کنترول کرایۀ منازل که به رهبری وزارت عدلیه و عضویت قوماندانی امنیه، استخبارات، شاروالی و سایر ادارات ذیربط حکومت تشکیل شده،
روز سه شنبه(12 اگست) در نشستی به ریاست مولوی عبدالکریم حیدر، معین مسلکی وزارت عدلیه طالبان فیصله کرد، که مالکان منازل رهایشی اجازه ندارند کرایه منازل خویش را بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش دهند و در صورت افزایش بیشتر ، متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
این فیصله در حالی صورت گرفته که باشندگان شهر کابل پایتخت و سایر ولایات افغانستان به شدت با کمبود سرپناه مواجه اند و از افزایش کرایۀ منازل هایشی کرایی شکایت دارند، تا هنوز معلوم نیست که آیا حکومت طالبان خواهد توانست که با همچو تصامیم، بطور موفقانه افزایش سرسام آور کرایه منازل کرایی را کنترل کند یا خیر.
ملل متحد: چهار سال پس از تسلط طالبان، زنان افغان نه تحصیل میکنند، به کار دسترسی دارند
سازمان ملل متحد می گوید که چهار سال پس از به قدرت رسیدن طالبان"زنان افغان عمر کوتاهتر و صحت ضعیفتری دارند."
سازمان ملل متحد در پستی در ویبسایت خود همچنین گفته که طالبان در این مدت حدود ۱۰۰ فرمان ضد زنان صادر کرده اند که پیامدهای «ویرانگری» برای زنان و دختران افغان در پی داشته است.
به گفتۀ سازمان ملل متحد، بیش از ۷۸ درصد از زنان افغان نه تحصیل میکنند و نه هم به کار دسترسی دارند. در حال حاضر یافتن کار برای زنان دشوار و آموزش"غیرممکن" است.
حدود چهار سال قبل، در 15 اگست 2021 میلادی طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، آنها دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند. سپس زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون ها منع شدند، کار زنان در بسیاری ادارات دولتی و همۀ موسسات و نهادهای غیر دولتی ممنوع اعلام شد.
رادیو نسیم فعالیت خود را متوقف میکند
رادیو نسیم اعلام کرد که پس از ۱۳ سال فعالیت در ولایات دایکندی و بامیان، نشرات خود را متوقف میکند.
در اعلامیهای که در صفحۀ فیسبوک این رسانه منتشر شده، گفته شده"گاهی اوقات، زمانه سختتر از آن است که بتواند صداها را تحمل کند."
در این اعلامیه ابراز امیدواری شده که ممکن است این رادیو"در صورت بهبود شرایط، نشرات خود را از سر بگیرد."
چهارشنبه گذشته، ادارۀ استخبارات طالبان مدیر و دو خبرنگار رادیو نسیم را در دایکندی دستگیر کرد و برخی از تجهیزات این رادیو نیز مصادره شد.
براساس مرکز روزنامهنگاران افغانستان، کارمندان رادیو نسیم به اتهام پوشش گزارش سازمان ملل متحد در مورد داعش و مخالفان مسلح طالبان دستگیر و مورد تحقیقات قرار گرفتند.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در سال 2021 میلادی، محدودیت های شدیدی را بر خبرنگاران و رسانه های آزاد در افغانستان وضع کرده اند که باعث مسدود شدن صدها رسانه و مهاجرت هزاران خبرنگار و کارمند سانه ای از افغانستان شده است. در حال حاضر چندین خبرنگار افغان به خاطر کار های ژورنالیستک شان، در زندان های طالبان بسر می برند که انتقادات شدید سازمان ها و نهاد های داخلی و بین المللی حمایت از خبرنگاران را در پی داشته است.