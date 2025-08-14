اداره سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) می‌گوید که طالبان "با استفاده از زور" روند امداد رسانی در این کشور را مختل کرده و "جوامع اقلیت‌ها را از دست‌رسی به کمکهای بشری محروم می‌کنند".

سیگار در تازه ترین گزارش خود گفته است که این اطلاعات را به اساس داده های نزدیک به ۹۰ مقام فعلی و پیشین سازمان ملل متحد و دولت ایالات متحدۀ امریکا، به دست آورده است.

در گزارش آمده است که طالبان "با استفاده از هر وسیلۀ ممکن، به شمول زور، تلاش کرده اند تا کمکهای بشری به جای که آنها می‌خواهند برود".

به گزارش سیگار، این اقدام طالبان برخلاف آنچه است که تمویل کننده های خارجی می‌خواهند.

طالبان در گذشته ادعا ها در مورد مداخلۀ شان در روند کمک رسانی را رد کرده ، اما سازمانهای دیگر نیز از مداخلۀ طالبان در این پروسه شکایت کرده اند.

رادیو آزادی نیز با شماری از شهروندان افغانستان صحبت کرده که گفته اند، کمکهای بشری به اساس میل مقامهای محلی طالبان توزیع می‌شوند و به افراد مستحق نمی‌رسند.