روزنامه دیلی میل: سپاه پاسداران ایران در تلاش است تا فهرست افشا شده همکاران افغان بریتانیا را بدست آورد

در حالی که اطلاعات شخصی هزاران سرباز بریتانیایی، همکاران پیشین افغان‌شان و کارمندان ملکی بریتانیایی بار دیگر با خطر افشا شدن روبه‌رو شده است، روزنامه دیلی‌میل چاپ بریتانیا گزارش داده است که چهار مقام سپاه پاسداران ایران به کابل رفته‌اند، تا فهرست افشا شده قبلی همکاران پیشین افغان بریتانیا را از حکومت طالبان به‌دست آورند.

این روزنامه در گزارش تازه خود که روز دوشنبه، ۱۸ اگست به نشر رسیده، گفته است که ایران و طالبان برای بازداشت این افراد با هم همکاری می‌کنند و مقام‌های ایرانی برای درخواست این فهرست از حکومت طالبان به کابل سفر کرده‌اند.

در گزارش دیلی‌میل به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده، آمده است که طالبان این فهرست را تحویل داده‌اند.

در ادامه در این گزارش به نقل از گزارش روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا آمده که گفته می‌شود این چهار مقام سپاه پاسداران بدون دخیل ساختن حکومت ملکی تهران به افغانستان سفر کرده‌اند و قصد دارند تا جاسوسان بریتانیایی را دستگیر کرده و از آنها منحیث «وسیله چانه‌زنی» در مذاکرات با غرب در مورد برنامه هسته‌یی بحث‌برانگیز آن کشور استفاده کنند.

حکومت ایران تاکنون رسماً در این مورد چیزی نگفته است.

گزارش می‌افزاید که در عوض، طالبان می‌خواهند حکومت‌شان از سوی ایران به رسمیت شناخته شود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این گزارش پاسخ نداد، اما یک مقام طالبان به روزنامه دیلی‌میل گفته است اگرچه با توجه به بدرفتاری مقام‌های ایرانی و حکومت آن کشور با پناهجویان افغان نباید هیچ احسان یا خوبی صورت گیرد، اما به گفته او اگر این کار در بدل به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان انجام شود، «معامله بدی» نیست.

روزنامه دیگر بریتانیا بنام تلگراف در اوایل ماه جاری میلادی، گزارش داد که سپاه پاسداران ایران فهرست ۲۵ هزار نفری که اطلاعات آنان در فبروری ۲۰۲۲ فاش شده بود، را از طالبان خواسته بود، اما حکومت بریتانیا برای این‌که جان این افراد به خطر نیفتد، مانع رسانه‌ای شدن موضوع شد و تطبیق پلان انتقال پنهانی همکاران افغان خود را آغاز کرد.

در اطلاعات افشا شده همچنین، فهرستی شامل نام و جزئیات حداقل ۱۰۰ نفر از اعضای بخش جاسوسی نیروهای بریتانیایی «ام‌آی‌۶» منتشر شده است.

روزنامه تلگراف گزارش داده بود که ایران تلاش می‌کند از این طریق جاسوسان «ام‌آی‌۶» را شناسایی و تعقیب کند.

رسانه‌های بریتانیایی گفته‌اند که وعده‌های جدید همکاری میان ایران و طالبان در شناسایی و ردیابی این افراد، سیاست‌مداران بریتانیایی را عمیقاً نگران کرده است.

شماری از همکاران پیشین نیروهای بریتانیایی مستقر در ایران نیز می‌گویند که پس از افشای این فهرست، در ترس شدید به سر می‌برند.

طالبان می‌خواهند از این فهرست استفاده سیاسی کنند، ما اینجا در ایران هستیم، اگر این فهرست به ایران سپرده شود، جان ما بیش‌تر در خطر خواهد شد.

یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:

«طالبان می‌خواهند از این فهرست استفاده سیاسی کنند، ما اینجا در ایران هستیم، اگر این فهرست به ایران سپرده شود، جان ما بیش‌تر در خطر خواهد شد و حتی ممکن است با تهدید اعدام مواجه شویم، ما از بریتانیا می‌خواهیم که هرچه زودتر ما را از این‌جا انتقال بدهد.»

یکی دیگر از همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیا که با خانواده سه‌نفره خود در ایران زندگی می‌کند، می‌گوید که وعده‌های همکاری ایران و طالبان در این زمینه او را بسیار نگران کرده است و هر لحظه خطر بازداشت‌اش را احساس می‌کند.

او همچنین به شرط نگرفتن نام‌اش در گزارش و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:

«ما بسیار نگران و در ترس به سر می‌بریم، وضعیت در ایران طوری است که همه‌روزه افغان‌ها را بازداشت می‌کنند، به‌خصوص در برابر نظامیان پیشین بسیار جدی هستند، آنها را بازداشت و اخراج می‌کنند. این وضعیت برای ما بسیار نگران‌کننده است و من بخاطر زندگی خود و آینده خانواده‌ام بسیار در ترس به‌سر می‌برم.»

این در حالی‌ است که به‌تازگی اطلاعات شخصی هزاران همکار پیشین افغان نیروهای بریتانیایی که به‌طور امن به این کشور منتقل شده بودند، پس از آن افشا شده که یک شرکت قراردادی مربوط به وزارت دفاع بریتانیا هدف حمله اینترنتی قرار گرفت.

این شرکت که «جیت سنتر» نام دارد و خدمات قبل از پرواز را برای مسافرین ارائه می‌کند، گفته است که در معلومات ثبت شده ناوقت روز یکشنبه درز پیدا شد، زمانی که دسترسی بر «تعداد محدودی» از ایمیل‌های شرکت توسط افراد غیرمجاز مشاهده شد.

باورها بر این است که در این رویداد تازه اطلاعات شخصی بیش از ۳۷۰۰ افغان را که در سال ۲۰۲۴ به بریتانیا منتقل شده بودند، افشا کرده است.

در میان این افراد افغان‌های انتقال یافته به بریتانیا، سربازان اعزام شده در تمرینات نظامی و خبرنگارانی که وزیران را در سفرها همراهی می‌کنند شامل هستند.