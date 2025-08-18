مسئول یک قهوه‌خانه «کافی شاپ» در شهر نو کابل می‌گوید به دلیل بازداشت‌ های زنان و دختران توسط مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، کار و فعالیت‌اش در مقایسه با حدود یک ماه پیش بسیار کم‌رنگ شده و شمار مشتریان زن به طرز بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است.

او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش و نام کافه‌اش فاش شود، به رادیو آزادی گفت:

«بخش عمده خرید مشتریان ما توسط زنان مدیریت می‌شد، زنان حضوری می‌آمدند و سفارش‌های آنلاین می‌دادند، اما از وقتی محدودیت‌ها افزایش یافته، مشکلات بیشتر شده است. قبلاً فروش خوبی داشتیم، اما حالا نه، و زنان کمتر به بازار و شهر می‌آیند، طبیعتاً بر فروش و رفت‌وآمدشان تأثیر منفی گذاشته است.»

او افزود که اکنون مجبورند برخی نوشیدنی‌ها و شیرینی‌های مخصوص را به صورت آنلاین بفروشند و به خانه‌ها برسانند که این امر کار آنان را پیچیده‌تر کرده است.

همچنان مسئول یک قهوه‌خانه دیگر در منطقه قلعه فتح‌الله کابل گفت که در یک سال و شش ماه گذشته در این بخش هزاران دالر سرمایه‌گذاری کرده و پیش از این، شمار مشتریان زن و خانوادگی بیشتر از مردان بود؛ اما اکنون، به گفته او، ویدیوها و گزارش‌های از بازداشت زنان و دختران توسط طالبان، باعث ترس آنان شده و رفت‌وآمد زنان و دختران به رستورانت‌ها و کافه‌ها کاهش یافته است.

او به رادیو آزادی گفت: «مردم از وضعیت فعلی کشور در دل‌شان ترس و وحشت دارند، بنابر این ما اکنون بیشتر کارمان آنلاین است، چون حضور مردم کم شده، به ویژه آمدن زنان فعلاً خیلی کم شده است. واقعاً این شرایط تأثیر منفی زیادی بر کار کافه‌ها و رستورانت‌ها گذاشته است. درخواست ما از حکومت (طالبان) این است که کمی شرایط را آسان کنند، مردم را به زندگی و کارشان بگذارند و زندگی را بر آنان سخت نکنند، چون همه مردم به همین کار و فعالیت و آینده کشور امید دارند.»

این مسئولان می‌گویند که اکنون کارشان به حدی کم‌رونق شده است که با درآمدی که به دست می‌آورند، حتی نمی‌توانند به‌راحتی کرایه رستورانت و حقوق کارکنان خود را بپردازند.

در عین حال، یک مسئول زن در قهوه‌خانه‌ای در منطقه پل سرخ کابل که خواست نامش فاش نشود، گفت که آنان هم با وضعیت و مشکلات مشابه در کاهش مشتریان و درآمد مواجه‌اند.

او به رادیو آزادی گفت: «با اینکه در کافه من هیچ مردی نیست و تمام مشتریان زن هستند، اما از وقتی زنان به بهانه حجاب از رفتن به رستورانت‌ها و کافه‌ها منع شده‌اند، هیچ مشتری ندارم و کسی جرات نمی‌کند بیرون بیاید یا به کافه بیاید.»

او افزود که پیش‌ازاین در یک اداره دولتی کار می‌کرد، اما پس از آن که طالبان او را از کار برکنار کردند، برای تأمین مصارف خانواده هشت نفره خود، یک کافه کوچک ویژه زنان راه‌اندازی کرده است.

این شکایات و ادعاها در حالی مطرح می‌شوند که در سه هفته اخیر، در مناطق مختلف کابل از جمله شهرنو، خیرخانه، پل سرخ، کوته سنگی و دشت برچی، گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده که گفته می‌شود وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان ده‌ها زن و دختر را به‌خاطر عدم رعایت حجاب کامل یا نداشتن محرم بازداشت، زندانی و جریمه نقدی کرده است.

رادیو آزادی نمی‌تواند زمان و مکان دقیق ثبت این ویدیوها را به طور مستقل تأیید کند.

هرچند سیف‌الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در این گزارش به این ادعاها پاسخ نداد، اما پیش‌تر در مصاحبه با برخی رسانه‌های بین‌المللی این ادعاها را رد کرده و گفته بود که آنها تنها در کمپاین‌های اخیر درباره حجاب به زنان توصیه می‌کنند.

این گزارش‌ها واکنش شدید برخی کشورها، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری و زنان را در سطح جهان برانگیخته است.

پیش‌تر نیز دختران و زنان کابل به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان زنان و دختران را به بهانه عدم رعایت حجاب و نبود محرم بازداشت، زندانی یا جریمه نقدی کرده‌اند.

پس از آنکه حکومت طالبان در چهار سال گذشته علاوه بر ممنوعیت‌های کاری و تحصیلی زنان و دختران، در بخش‌های مختلف بر فعالیت‌ها و رفت‌وآمد آزاد آنان، مکان‌های تفریحی، پارک‌ها و سفرهای طولانی بدون محرم محدودیت وضع کرده است، شماری از زنان گفته‌اند که همین رفت‌وآمد به رستورانت‌ها و قهوه‌خانه‌ها با خانواده و دوستان برای آنان بزرگ‌ترین و تنها تفریح باقی مانده بود که آن هم از مدتی به این سو محدود شده است.