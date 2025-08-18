افغانستان
ایران تا پایان سال روان خورشیدی ۸۰۰ هزار مهاجر افغان را اخراج می کند
وزیر داخله ایران اعلام کرد تا آخر حوت امسال ۸۰۰ هزار تن دیگر از مهاجران افغان از این کشور اخراج خواهند شد.
اسکندر مؤمنی که به مشهد سفر کرده، دوشنبه ۲۷ اسد گفت تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار مهاجر افغان از مرزهای ایران خارج شده است.
او افزود که ایران برنامه ریزی کرده که دو میلیون مهاجر افغان از این کشور برگشت داده شوند.
او افزوده که مهاجران را اخراج کردند که به گونه غیر قانونی در ایران زندگی می کردند.
به گفته اسکندر مؤمنی، بیش از ۷۰ درصد از یک میلیون و ۲۰۰ هزار افغان های که تاکنون از ایران رفتهاند، داوطلبانه برگشتند.
وزیر داخله ایران افزوده که بازگشت آنان «عزتمندانه» انجام خواهد شد و این موضع به معنای «مهاجرتستیزی» نیست.
این درحالی است که ایران پس درگیری بیان این کشور و اسرائیل اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
برنامۀ جهانی غذا: افغانستان در آستانۀ قحطی و بحران شدید غذایی قرار دارد
جان ایلیف، رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان، میگوید خشکسالی، کاهش چشمگیر کمکهای جهانی و بازگشت اجباری ۱.۵ میلیون مهاجر از ایران و پاکستان، این کشور فقیر را با موج گستردۀ «سوءتغذیۀ حاد» روبهرو کرده است.
او به رادیو آزادی گفت: «ما باید برای جلوگیری از قحطی هر کاری که میتوانیم انجام دهیم. این وضعیت ممکن است بیسابقه باشد، زیرا در زمستان پیشرو احتمال دارد ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر به کمک غذایی نیاز داشته باشند. در حالیکه ما هیچ بودجه کافی در اختیار نداریم.»
به گفتۀ این نهاد سازمان ملل متحد در شش ماه آینده به نزدیک به ۵۳۹ میلیون دالر نیاز دارد تا بتواند به آسیبپذیرترین خانوادهها در سراسر افغانستان کمک کند.
با این حال، کمکهای جهانی به شدت کاهش یافته است.
دبیلو اف پی میگوید برای سال ۲۰۲۵ تنها حدود ۱۵۵ میلیون دالر دریافت کرده، در حالیکه این رقم در سال گذشته نزدیک به ۵۶۰ میلیون دالر و در سال ۲۰۲۲ حدود ۱.۶ میلیارد دالر بود.
شش ورزشکار تیم ملی زیباییاندام افغانستان در مسابقات آسیایی تایلند شرکت میکنند
فدراسیون ملی زیباییاندام و فیتنس افغانستان اعلام کرده است که شش بازیکن تیم ملی زیباییاندام و فیتنس برای شرکت در مسابقات آسیایی به بانکوک تایلند رفتهاند.
این فدراسیون روز دوشنبه، ۲۷ اسد در صفحۀ فیسبوکش نوشت که بازیکنان تیم ملی در پنجاهوهفتمین دور مسابقات آسیایی که به میزبانی تایلند برگزار میشود، شرکت خواهند کرد.
به گفتۀ فدراسیون، این بازیکنان با هزینه شخصی خود در رقابتها حضور مییابند.
این مسابقات در ماه آگست در تایلند برگزار خواهد شد.
چند روز پیش، تیم ملی از میان ۵۴ ورزشکار در کابل و در ردههای وزنی مختلف انتخاب شد.
مورد جدید پخش اطلاعات شخصی هزاران افغان در انگلستان
یک سازمان وابسته به وزارت دفاع بریتانیا گفته است که یک بار دیگر، هزاران شهروند افغانستان، نظامیان بریتانیایی و کارمندان سکتور خدمات عامه، ممکن است در معرض پخش اطلاعات شخصی شان قرار گرفته باشند.
سازمان موسوم به جیت سینتر (Jet Center) که خدمات پیش از پرواز را برای مسافران فراهم میکند، گفته است که اواخر دیروز با یک حادثۀ درز اطلاعات دچار شده که در نتیجۀ آن افراد غیر مجاز به " تعداد محدودی از ایمیل های" این شرکت دست یافته اند.
گفته میشود که نزدیک به ۳۷۰۰ تن از پخش این اطلاعات متاثر شده اند.
در میان افراد متاثر شده، شهروندان افغانستان که به بریتانیا منتقل شده اند، سربازانی که برای تمرینات نظامی دورانی به دیگر مناطق فرستاده میشوند و خبرنگارانی که وزیران را سفر های رسمی همراهی میکنند، شامل استند.
پیش از این نیز در یک مورد دیگر، اطلاعات شخصی افغانهای که با نیروهای بریتانیایی کار کرده بودند "به طور اشتباهی" از سوی یک کارمند وزارت دفاع بریتانیا نشر شده بود.
از این رویداد که در ماه فبروری سال ۲۰۲۲ رخ داد، بیش از ۱۸ هزار تن متاثر شدند.
پخش اطلاعات شخصی این افراد سبب بحثهای جدی در دولت بریتانیا شد و حکومت این کشور از آغاز تحقیقات در بارۀ عوامل آن خبر داد.
نهاد های حقوق بشری، آلمان را به کوتاهی در جلوگیری از اخراج افغانها متهم کردند
دو نهاد مدافع حقوق بشر علیه وزیران خارجه و داخله آلمان یک پرونده جنایی به اتهام کوتاهی در جلوگیری از اخراج افغانهایی از پاکستان که برلین وعده پذیرش آنان را داده بود، ثبت کردهاند.
پاکستان اعلام کرده است که پس از اول سپتمبر شمار زیادی از افغانها را از خاک خود اخراج خواهد کرد، اما به گزارش خبرگزاری رویترز، روند اخراج مهاجران افغان از همین حالا آغاز شده است.
در میان این مهاجران، بیش از دو هزار افغان شامل هستند که آلمان وعده داده بود آنان را در خاک خود اسکان مجدد دهد.
یک انجمن حمایت از پناهندگان و یک شبکه پشتیبانی از مهاجران، روز جمعه در برلین شکایت جنایی خود را علیه یوهان وادفول، وزیر خارجه، و الکساندر دوبریندت، وزیر داخله، ثبت کردند.
این نهادها گفتهاند که اجازه دادن به پاکستان برای اخراج این افغانها، نقض اصول ماده ۲۲۱ قانون جزا است.
مدافعان حقوق بشر افزودهاند که در هفتههای اخیر، در میان این افغانها، دستکم ۴۰۰ نفر بازداشت و ۴۳ نفر دیگر به افغانستان فرستاده شدهاند، جایی که ممکن است با زندان یا مرگ روبرو شوند.
حکومت جدید محافظهکار آلمان در جریان کارزار انتخاباتی خود گفته بود که تلاشها برای جلوگیری از ورود مهاجران به آلمان را افزایش خواهد داد.
نشست سه جانبه میان چین، پاکستان و طالبان
قرار است در هفته جاری در کابل، وزیران خارجه حکومت طالبان، پاکستان و چین نشستی را برگزار کنند.
به گزارش تلویزیون جیو نیوز پاکستان، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگ یی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدراعظم پاکستان، روز چهارشنبه ۲۰ اگست در کابل دیدار خواهند کرد.
به گفته منابع پاکستانی، آجندای این نشست روی مبارزه با تروریزم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی چین-پاکستان یا (کمربند و راه) خواهد بود.
در آغاز ماه اگست قرار بود امیرخان متقی به پاکستان سفر کند و در نشست سهجانبه شرکت نماید، اما در آن زمان این نشست لغو شد.
بعداً روشن شد که سازمان ملل متحد به امیرخان متقی، که نامش در فهرست تحریمها درج است، اجازه سفر را نداده است.
هشدار از احتمال باران و سیلاب در افغانستان
امروز شنبه در هشت ولایت افغانستان بارش باران شدید و سیلابهای ناگهانی پیشبینی شده است.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان با نشر خبرنامه میگوید که در ولایتهای نورستان، کنر، ننگرهار، غزنی، لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا احتمال بارش باران و جاری شدن سیلاب وجود دارد.
پیشبینی مشابهی دیروز نیز شده صورت گرفته بود، اما رادیو آزادی گزارشی دریافت نکرده است که نشان دهد روز گذشته در این ولایتها سیلابهای شدید جاری شده باشد یا به کسی خسارت جانی یا مالی رسیده باشد.
خشکسالی و بارش باران های بیموقع از نشانههای عمده تغییرات اقلیمی به شمار میرود.
آلمان: نزدیک به هفت میلیون دالر به افغانستان کمک می کنیم
آلمان کمک بشردوستانه نزدیک به هفت میلیون دالری را به افغانستان اعلام کرد.
وزارت خارجه آلمان روز جمعه (۱۵ اگست) در بیانیهای گفت که مردم افغانستان با بحران شدید بشری روبهرو اند و حدود بیست و سه میلیون تن در این کشور به غذای کافی، آب آشامیدنی و دوا دسترسی ندارند.
در این بیانیه آمده است که ۶٫۸۷ میلیون دالر کمک بشردوستانه با مردم افغانستان انجام خواهد شد.
در چهار سال گذشته، از زمانی که طالبان کابل را تصرف کردهاند، جامعه جهانی اینگونه کمکهای بشردوستانه را از طریق سازمان ملل متحد و سایر نهادهای امدادی انجام داده است.
حداقل ۳۴ تن در اثر سیلاب ها در خیبر پختونخوا کشته شدند
حداقل ۳۴ تن در اثر بارندگی و جاری شدن سیلاب ها در باجور، کوز دیر، شانگلی، بتگرام و مانسهره ایالت خیبر پختونخوا جان هایشان را از دست دادهاند.
بلال فیضی سخنگوی ادارۀ نجات و امداد رسانی شهر پشاور امروز به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که 16 جسد از سیلاب ها در باجور کشف شده و 7 تن دیگر تا هنوز ناپدید اند.
به گفتۀ آقای فیضی تاکنون در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در بتگرام ۱۰ تن، در کوز دیر۵ تن و در شانگلی یک تن کشته شده اند. در مانسهره نیز دو تن کشته و یک تن زخمی شده است.
بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، از ۲۶ جون تاکنون بیش از ۳۶۰ تن در اثر بارندگی و جاری شدن سیلاب ها در سراسر پاکستان جان خود را از دست داده اند که بیشتر آنها زنان و کودکان اند.
حکومت طالبان پایان حکومت سرپرست را اعلام کرد
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان در مراسم تجلیل از چهارمین سالگرد تسلط دوبارۀ این گروه بر افغانستان در تالار لویه جرگه در کابل، پیام ملا هیبتالله آخندزاده، رهبر طالبان را خواند که در آن گفته شده که دیگر نباید واژه سرپرست برای همه اعضای کابینه و وزرای طالبان استفاده شود.
طالبان با پایان حکومت سرپرست، هیچ تغییری را در نظام حکومتی شان اعلام نکرده اند.
شماری از دیپلوماتهای خارجی نیز در نشست امروز در تالار لویه جرگه شرکت داشتند.
چهار سال پیش از امروز در ۱۵ اگست 2021 میلادی نیروهای طالبان وارد کابل شدند و نظام جمهوری افغانستان فروپاشید.