ایران تا پایان سال روان خورشیدی ۸۰۰ هزار مهاجر افغان را اخراج می کند

جان ایلیف، رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان، می‌گوید خشکسالی، کاهش چشمگیر کمک‌های جهانی و بازگشت اجباری ۱.۵ میلیون مهاجر از ایران و پاکستان، این کشور فقیر را با موج گستردۀ «سوء‌تغذیۀ حاد» روبه‌رو کرده است.

او به رادیو آزادی گفت: «ما باید برای جلوگیری از قحطی هر کاری که می‌توانیم انجام دهیم. این وضعیت ممکن است بی‌سابقه باشد، زیرا در زمستان پیش‌رو احتمال دارد ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر به کمک غذایی نیاز داشته باشند. در حالی‌که ما هیچ بودجه کافی در اختیار نداریم.»

به گفتۀ این نهاد سازمان ملل متحد در شش ماه آینده به نزدیک به ۵۳۹ میلیون دالر نیاز دارد تا بتواند به آسیب‌پذیرترین خانواده‌ها در سراسر افغانستان کمک کند.

با این حال، کمک‌های جهانی به شدت کاهش یافته است.

دبیلو اف پی می‌گوید برای سال ۲۰۲۵ تنها حدود ۱۵۵ میلیون دالر دریافت کرده، در حالی‌که این رقم در سال گذشته نزدیک به ۵۶۰ میلیون دالر و در سال ۲۰۲۲ حدود ۱.۶ میلیارد دالر بود.