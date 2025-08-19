لینک‌های قابل دسترسی

خبر ها

در اثر بارندگی و سیلاب ها در هشت ولایت افغانستان، چهار تن کشته و یک تن زخمی شدند

یک خانه که در ولایت میدان وردک در اثر سیلاب ها تخریب شده است(آرشیف)

مقامات ادارۀ ملی آماده گی مبارزه باحوادث حکومت طالبان می گوید که در اثر بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب های ناگهانی در هشت ولایت افغانستان، چهار تن کشته و یک تن زخمی شده اند و صدها خانه نیز تخریب شده است.

به گفتۀ محمد یوسف حمد، مسئول اطلاعات عمومی این اداره، ولایات کابل، کاپیسا، پروان، پکتیکا، لوگر، ننگرهار، لغمان و کنر شاهد سیلاب ها بوده‌اند، اما او نگفته که این تلفات در کدام ولایات بوده است.

این در حالیست که در اوایل ماه جاری، چهار تن در ولایات جوزجان، لغمان، کنر و خوست در اثر رویداد های طبیعی جان هایشان را از دست دادند و پنجشنبه گذشته، سیلاب ناگهانی در شهر کامدیش در ولایت نورستان جان پنج تن را گرفت.

سازمان ملل متحد بارندگی ها و سیلاب‌های ناگهانی در افغانستان را به تغییرات اقلیمی نسبت داده، خواستار کمک های فوری به جوامع آسیب‌دیده شده است.

افغانستان در زمره کشورهای محسوب می شود که با وصف سهم اندک یا هیچ در تغییرات اقلیمی، بطور شدید از آن متاثر شده است.

ترمپ با همتای روسی اش تماس گرفت، تا مقدمات دیدار او را با رئیس جمهور اوکراین، فراهم کند

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، پس از یک روز جلسات فوق‌العاده در قصر سفید در ۱۸ اگست، به حیث بخشی از تلاش برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تماس گرفت، تا مقدمات دیدار مستقیم بین پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین را فراهم کند.

ترمپ گفت که پس از میزبانی از رهبران بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، فنلاند، اتحادیه اروپا و ناتو در قصر سفید، با پوتین تماس گرفته تا در مورد دیدار احتمالی او با زلنسکی صحبت کند.

ترمپ گفته که"این یک گام بسیار خوب و اولیه برای جنگی است که تقریباً چهار سال است ادامه دارد."

تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین که در 24 فبروری، 2022 میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد.

پیلوت سوئیسی، رکورد ارتفاع پرواز با یک طیاره برقی خورشیدی را شکست

یک طیارۀ خورشیدی(آرشیف)

رافائل دومیان(Raphael Domjan) پیلوت سوئیسی، رکورد ارتفاع پرواز با یک طیاره برقی خورشیدی را شکست و تا ارتفاع ۹۵۲۱ متر  از سطح زمین پرواز کرد.

بر اساس سی بی اس نیوز، دومیان با طیارۀ سولرستراتوس(SolarStratos) سه‌شنبۀ گذشته این پرواز تاریخی را از میدان هوایی سیون در جنوب غربی سوئیس انجام داد و با بهره‌گیری از گرمای هوا، رکوردی را که از ۱۵ سال پابرجا بود، پشت سر گذاشت.

قبلاً رکورد ارتفاع تأیید شده پرواز یک طیارۀ خورشیدی ۹۲۳۵ متر بود.

رافائل دومیان گفته،قصد دارد اولین کسی باشد که با یک طیارۀ خورشیدی به ارتفاع ۱۰ هزار متر، یعنی در ارتفاع طیارات مسافربری، پرواز می‌کند.

امروز بیست و هشتم اسد، سالروز استرداد استقلال افغانستان است

امان‌الله خان پادشاه سابق افغانستان(آرشیف)

در بیست و هشتم اسد (۱۹ اگست) سال ۱۹۱۹  میلادی، افغانستان، تحت رهبری پادشاه امان‌الله خان استقلال خود را از بریتانیا پس گرفت.

روسیه و ترکیه از نخستین کشورهایی بودند که در آن زمان استقلال افغانستان را به رسمیت شناختند.

وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان این روز را رخصتی عمومی اعلام کرده و ۲۸ اسد را "روز غرور" در تاریخ ملت افغانستان، نامیده است.

با این حال، در چهار سال گذشته، طالبان از برگزاری عمومی این مناسبت از سوی افغان ها، مانع شده‌اند.

پیش از این، افغان‌ها این روز را با رسم گذشت هایی نظامی و ملکی، حمل بیرق های سه رنگ ملی در سرک‌ها، رقص و پایکوبی و برگزاری جشن ها و مراسم شاندار گرامی می‌داشتند، که با محدودیت‌های فعلی کاملاً متفاوت است.

سرمنشی ناتو: بحث‌ها دربارهٔ تضمین‌های امنیتی اوکراین جریان دارد

مارک روته، سرمنشی ناتو

مارک روته، سرمنشی ناتو می‌گوید بحث‌ها بر سر ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین مشابه آنچه کشورهای عضو ناتو دریافت کرده‌اند، جریان دارد.

آقای روته روز دوشنبه پس از نشست در قصر سفید با دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا، ولودیمیر زلینسکی رئیس‌جمهور اوکراین و رهبران اروپایی به فاکس نیوز گفت که واشنگتن برای دادن تضمین‌های امنیتی به اوکراین علاقه نشان داده است؛ تضمین‌هایی که مشابه ماده پنجم پیمان ناتو خواهد بود.

او افزود که آنچه مورد بحث است عضویت ناتو نیست، اما تضمین‌ها مانند کشورهای عضو ناتو داده می‌شود؛ همان ماده پنج که می‌گوید حمله به یک عضو ناتو به منزله حمله به همه کشورهای عضو است.

زلینسکی پیش از این نیز بر اساس ماده پنجم پیمان ناتو خواستار تضمین‌های امنیتی از غرب شده بود.

وزرای خارجه طالبان، پاکستان و چین در کابل دیدار می‌کنند

ساختمان وزارت خارجه در افغانستان

قرار است وزیران خارجهٔ طالبان، پاکستان و چین روز چهارشنبه در کابل دیدار کنند.
به گزارش جیو نیوز پاکستان، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگ یی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان در این نشست در مورد مبارزه با تروریزم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) گفت‌وگو خواهند کرد.

در اوایل آگست، قرار بود امیرخان متقی برای اشتراک در همین نشست سه‌جانبه به پاکستان سفر کند، اما این نشست پس از آن لغو شد که مشخص گردید سازمان ملل متحد به متقی، که نامش در فهرست تحریم‌ها است، اجازه سفر نداده است.وزرای خارجه طالبان، پاکستان و چین در کابل دیدار کردند

طالبان قرارداد معدن مس عینک را برای ۱۵ سال دیگر تمدید کردند

وزارت معادن و پترولیم طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که قرارداد اکتشاف و استخراج معدن مس عینک در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر را برای ۱۵ سال دیگر تمدید کرده است.

به این ترتیب، مدت این قرارداد به ۴۵ سال افزایش یافت.

همایون افغان سخنگوی این وزارت در کابل به رسانه‌ها گفت که با تمدید قرارداد، شرایط آن تغییری نکرده است.

این پروژه ۱۷ سال پیش به یک شرکت چینی به نام (ام سی سی) سپرده شد، اما تاکنون پیشرفت قابل توجهی در استخراج این معدن دیده نشده است.

بیش از ۲۰۰ افغان که جرمنی وعدهٔ پذیرش آنان را داده بود، از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند

پولیس پاکستان در جریان بررسی اسناد مهاجران

به اساس معلومات وزارت خارجه جرمنی، ۲۱۱ شهروند افغان که جرمنی وعدهٔ پذیرش آن‌ها را به عنوان پناهجو داده بود، به زور از پاکستان به افغانستان اخراج شده‌اند.
یک سخنگوی این وزارت روز دوشنبه ۲۷ اسد در برلین گفت که ۴۵۰ افغان دیگر در پاکستان بازداشت شده و با خطر اخراج روبه‌رو هستند.

جرمنی گفته که با مقام‌های پاکستانی در تماس است تا اطمینان یابد این افراد از خاک پاکستان بیرون رانده نشوند.

وزارت خارجه جرمنی هفتهٔ گذشته نیز اعلام کرد که ۲۴۵ افغان که از سوی پولیس پاکستان در کمپ‌ها نگه‌داری می‌شدند، در نتیجهٔ همین تلاش‌ها آزاد شده‌اند.

پس از روی‌کارآمدن طالبان، جرمنی ده‌ها هزار افغان را پذیرفته و هنوز هم حدود دو هزار افغان در پاکستان زندگی می‌کنند که وعدهٔ ورود به جرمنی را دریافت کرده‌اند.

ایران تا پایان سال روان خورشیدی ۸۰۰ هزار مهاجر افغان را اخراج می کند

مهاجران اخراج شده از ایران

وزیر داخله ایران اعلام کرد تا آخر حوت امسال ۸۰۰ هزار تن دیگر از مهاجران افغان از این کشور اخراج خواهند شد.

اسکندر مؤمنی که به مشهد سفر کرده، دوشنبه ۲۷ اسد گفت تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار مهاجر افغان از مرزهای ایران خارج شده است.

او افزود که ایران برنامه ریزی کرده که دو میلیون مهاجر افغان از این کشور برگشت داده شوند.

او افزوده که مهاجران را اخراج کردند که به گونه غیر قانونی در ایران زندگی می کردند.

به گفته اسکندر مؤمنی، بیش از ۷۰ درصد از یک میلیون و ۲۰۰ هزار افغان های که تاکنون از ایران رفته‌اند، داوطلبانه برگشتند.

وزیر داخله ایران افزوده که بازگشت آنان «عزتمندانه» انجام خواهد شد و این موضع به معنای «مهاجرت‌ستیزی» نیست.

این درحالی است که ایران پس درگیری بیان این کشور و اسرائیل اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است.

قرار است ترمپ امروز میزبان رئیس جمهور اوکراین و رهبران اروپایی باشد

دونالد ترمپ و ولودیمیر زلنسکی

در حالی‌که ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین و رهبران اروپایی برای گفت‌وگو در قصر سفید آماده می‌شوند، روسیه حملات هوایی خود را بر چندین هدف ادامه داده است.

در حملۀ روسیه بر خارکیف هفت نفر، از جمله دو کودک، کشته و دست‌کم ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند.

این حملات هوایی سه روز پس از سفر ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه به الاسکا به دعوت ترمپ صورت گرفت.

ترمپ گفته بود در گفت‌وگوها درباره توافق صلح «پیشرفت بزرگی» حاصل شده اما هنوز نیاز به کار روی جزئیات است.

قرار است امروز ترمپ در قصر سفید میزبان رئیس‌جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی و رهبران اروپایی باشد.

در این نشست، علاوه بر ترمپ و زلنسکی، مارک روته سرمنشی ناتو، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، کییر استارمر صدراعظم بریتانیا، فریدریش مرز صدراعظم جرمنی، جورجیا ملونی صدراعظم ایتالیا و الکساندر استوب رئیس‌جمهور فنلند نیز حضور خواهند داشت.

