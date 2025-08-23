ترمپ تهدید خود را در مورد وضع تحریم ها علیه روسیه، تجدید کرد

ترمپ از حملۀ روسیه بر یک فابریکۀ امریکایی در اوکراین ناراضی است

دونالد ترمپ روز جمعه(22 اگست) در قصر سفید به خبرنگاران گفت"این یک تصمیم بسیار مهم خواهد بود و این است که آیا این تحریم ها علیه روسیه گسترده باشد یا تعرفه های گسترده، یا هر دو و یا هیچ کاری نمی کنیم و میگوییم که این مبارزه شما است."

ترمپ همچنین گفته که از حملۀ این هفته روسیه بر یک فابریکۀ امریکایی در اوکراین که باعث آتش سوزی و زخمی شدن شماری از کارمندان آن شد، ناراضی است.

رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا گفته که از این امر خوشحال نیست و از هر چیزی که با آن جنگ ارتباط داشته باشد، خوشحال نیست.

براساس خبرگزاری رویترز، در این حال ولادیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین دیروز گفت که پس از نشست هفته گذشته بین امریکا و روسیه، رفتار روسیه نشان می دهد که مسکو قصد مذاکره در مورد توافق صلح برای پایان دادن به جنگ در اوکراین را ندارد و مسکو هر کاری را انجام می‌دهد تا از دیدار او و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جلوگیری کند.

این در حالیست سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که آجندای همچو نشستی آماده نیست.

لاوروف گفته که موضوع امنیت در اوکراین، بدون روسیه قابل بحث نیست

لاوروف روز جمعه همچنین گفت، که هرگونه حضور نیروهای اروپایی در اوکراین"کاملاً غیرپذیرفتنی" خواهد بود و آن را "مداخله خارجی در بخشی از قلمرو اوکراین" خواند.

آقای لاوروف یک روز قبل از این گفته بود که موضوع امنیت در اوکراین، بدون روسیه قابل بحث نیست.

اندری ژوپانین(Andriy Zhupanin) یک عضو پارلمان اوکراین، به بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی گفته که امتناع کرملین از اشتراک کشورهای غربی نشان میدهد که مسکو در جستجوی پایان دادن جنگ در اوکراین نیست.

نیروهای هوایی اوکراین نیز گزارش داده اند که روسیه اخیراً 574 طیارۀ بی پیلوت و 40 راکت را بر مناطق متعدد این کشور پرتاب کرده که باعث تلفات افراد ملکی و خسارت قابل توجهی به ساحات مسکونی و زیربناهای اوکراین، شده است.