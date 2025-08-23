لینک‌های قابل دسترسی

شنبه ۱ سنبله ۱۴۰۴ کابل ۰۳:۰۳

جهان

تصمیم‌ در مورد ساخت بزرگتر سفارت چین در لندن تا ماه اکتوبر تمدید شد

حکومت بریتانیا روز جمعه مهلت تصمیم‌گیری در مورد تأیید پلان‌های چین برای ساخت بزرگترین سفارت در لندن را تا ماه اکتوبر تمدید کرد.

قرار بود تصمیم به تاریخ 9 سپتامبر نهایی شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، پلان‌های چین برای ساخت یک سفارت جدید در محوطه یک ساختمان دوصدساله در نزدیکی "تاور آف لندن" در سه سال گذشته به دلیل مخالفت ساکنان محل، اعضای پارلمان، و فعالان دموکراسی‌ در بریتانیا متوقف مانده است.

سیاستمداران در بریتانیا و ایالات متحده هشدار داده‌اند که اجازه ساخت سفارت در این محل می‌تواند به‌عنوان یک پایگاه جاسوسی مورد استفاده قرار گیرد.

سفارت چین در لندن در بیانیه ای گفته که کشورهای میزبان یک "تعهد بین‌المللی" دارند تا از ساخت ساختمان‌های دیپلماتیک حمایت کنند.

در بیانیه چین همچنان از بریتانیا خواسته است که تعهدات خود را انجام دهد و هرچه زودتر درخواست پلان را تصویب کند.

حکومت چین در سال ۲۰۱۸ محوطه رویال مینت کورت را خریداری کرد، اما درخواست‌هایش برای دریافت جواز جهت ساخت سفارت جدید در سال ۲۰۲۲ توسط شورای محلی رد شد.

عفو ​​بین‌الملل: در سالجاری تنها ۴۴ درصد افغان‌ها، در بریتانیا پناهندگی دریافت کرده‌اند

سازمان عفو ​​بین‌الملل هشدار داده که سیاست‌های جدید بریتانیا در مورد پناهجویان منجر به کاهش شدید تعداد پناهجویان از افغانستان و چند کشور دیگر شده است.

این سازمان روز جمعه (۲۲ اگست) گفت که در سالجاری تنها ۴۴ درصد افغان‌ها، پناهندگی دریافت کرده‌اند، در حالی که این رقم در سال گذشته ۹۸ درصد بود.

عفو بین‌الملل گفته که تعداد پناهجویان ایرانی نیز کاهش یافته و امسال افرادی کمتر از چندین کشور دیگر حیث پناهنده در بریتانیا پذیرفته شده اند.

استیو والدز سیموندز مسول بخش حقوق پناهندگان سازمان عفو بین‌الملل، سیاست‌های جدید حکومت بریتانیا را "ناقص و غیرعادلانه" خوانده، هشدار داده که احتمال دارد هزاران پناهجو در معرض خطر قرار بگیرند.

بریتانیا در مقایسه با سال‌های گذشته سیاست‌هایش را سخت‌تر ساخته و براساس آخرین تصمیم بریتانیا از آغاز ماه اگست هر مهاجری که بطور غیرقانونی از فرانسه وارد بریتانیا شده بودند، دوباره به فرانسه فرستاده شده اند.

مقامات ایران و کشورهای اروپایی بزودی دیدار می کنند

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران(آرشیف)
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران(آرشیف)

قرار است مقامات ایران و کشورهای اروپایی در هفته جاری دیدار کنند.

خبرگزاری رویترز از قول جان نویل بارو وزیرخارجۀ فرانسه گفته که در این دیدار در مورد برنامه هسته ای ایران بحث خواهد شد.

آقای بارو ناوقت روز جمعه (۲۲ اگست) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که او با جرمنی مشوره نموده و در مورد این دیدار با طرف ایرانی هم صحبت کرده است.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران پس از گفت‌وگوی تلیفونی با همتای فرانسوی‌اش در اعلامیه‌ای گفت که توافق شده که این مذاکرات روز سه شنبه در سطح معاونین وزرای خارجه با نمایندگان کشورهای فرانسه، بریتانیا، جرمنی و اتحادیه اروپا دایر شود.

ترمپ سرجیو گور دستیار سیاسی خود را به حیث سفیر این کشور در هند مقرر کرد

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز جمعه روز جمعه (۲۲ اگست)، سرجیو گور دستیار سیاسی نزدیک خود را به حیث سفیر این کشور در هند مقرر کرد.

بر اساس خبرگزاری فرانسپرس، گور 38 ساله به سرعت در سیاست های محافظه کارانه ظهور کرد و به یکی از قوی ترین، دستیاران ترمپ در قصر سفید با وظیفۀ بررسی حدود 4,000 مقرری ها برای اطمینان از وفاداری نهایی آنها به ترمپ، تبدیل شد.

ترمپ گفته که سرجیو گور نقش نماینده ویژه امریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی را نیز بر عهده خواهد داشت.

این حرکت بعد از اوج گرفتن تنش ها بین واشنگتن دهلی جدید صورت میگیرد و هند در روزهای اخیر نشست های را در سطح بالا را با روسیه و چین دایر کرده است.

در اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس، پنج افسر پولیس در ایرانشهر کشته شدند

ایرانشهر، بزرگترین شهر ولایت سیستان و بلوچستان(آرشیف)
ایرانشهر، بزرگترین شهر ولایت سیستان و بلوچستان(آرشیف)

افراد مسلح ناشناس بالای دو موتر پولیس در ایرانشهر، بزرگترین شهر ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق کشور، تیراندازی کردند.

خبرگزاری فارس ایران امروز(22 اگست) از کشته شدن پنج افسر پولیس در نتیجۀ این رویداد خبر داده گفته که چندین افسر پولیس نیز زخمی شده اند، اما در مورد تعداد زخمی های این رویداد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است.

شورشیان سنی بلوچ اکثر عامل همچو حملات در ولایت سیستان و بلوچستان ایران محسوب می شوند، اما تا هنوز کسی یا گروهی مسئولیت رویداد امروز را بر عهده نگرفته است.

ولکر ترک: استفاده از گرسنگی به حیث یک روش جنگی، جنایت جنگی است

ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد(آرشیف)
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد(آرشیف)

ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید"استفاده از گرسنگی به حیث یک روش جنگی، جنایت جنگی است."

آقای ترک امروز(روز جمعه 22 اگست) دقایقی پس از اعلام قحطی در نوار غزه گفت"ممکن است مرگ و میرهای ناشی قحطی به حیث جنایت جنگی و قتل عمد محسوب شود".

در این حال انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد نیز گفته که" نمی‌توان اجازه داد که این وضعیت بدون مجازات ادامه یابد." گوترش همچنین خواستار"آتش‌بس فوری، آزادی فوری همه گروگان‌ها و دسترسی کامل و بدون محدودیت بشردوستانه" شده است.

این در حالیست که امروز(22 اگست) وزیر دفاع اسرائیل تعهد کرد که اگر حماس با خلع سلاح، آزاد ساختن همۀ گروگان های باقی مانده و پایان دادن به جنگ با شرایط اسرائیل موافقت نکند، شهر غزه را از بین خواهد برد.

یک اوکراینی به دلیل انفجارات در پایپلاین گاز"نورد استریم" دستگیر شد

پایپلاین گاز"نورد استریم دو" در بحیرۀ بالتیک که در سال۲۰۲۲ صدمه دید(آرشیف)
پایپلاین گاز"نورد استریم دو" در بحیرۀ بالتیک که در سال۲۰۲۲ صدمه دید(آرشیف)

یک شهروند اوکراین به دلیل انفجاراتی که به پایپلاین گاز"نورد استریم" در سال ۲۰۲۲ آسیب رساند، در ایتالیا دستگیر شد.

فرد مظنون که دستگیری او توسط پولیس ایتالیا تایید شده، مطابق به قوانین حریم خصوصی جرمنی توسط سارنوالان به نام سرهی کی معرفی شده است.

سارنوالان فدرال جرمنی گفته اند که او متهم به عضویت در گروهی است که گفته می شود در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ پایپلاین گاز"نورد استریم یک" و پایپلاین گاز"نورد استریم دو" در بحیرۀ بالتیک در نزدیکی جزیره بورنهولم دنمارک مواد منفجره را جاسازی کرده بودند.

نورد استریم، که گاز روسیه را به جرمنی انتقال میدهد، ملکیت دولتی گازپروم روسیه است و توسط شرکت های بزرگ انرژی اروپایی تمویل مالی می شود.

چندین انفجار در یک گدام در پاکستان؛ حد اقل ۴ تن کشته و ۳۰ نفر زخمی شدند

ویرانی به جا مانده از چندین انفجار در شهر کراچی پاکستان
ویرانی به جا مانده از چندین انفجار در شهر کراچی پاکستان

در نتیجۀ چندین انفجار در یک گدام در پاکستان حد اقل ۴ تن کشته و ۳۰ نفر زخمی شدند

مقامهای پاکستانی دیروز پنجشنبه گفتند که حادثه در یکی از گدام های واقع در یک منطقۀ مزدحم شهر کراچی رخ داده است.

سخنگوی پولیس کراچی گفت که در این گدام، مواد مخصوص آتش بازی، به طور غیر قانونی در این گدام نگهداری میشد و به نظر میرسد علت انفجار، شارتی برق باشد.

باشنده های بلند منزلی که گدام در آن موقعیت دارد از محل بیرون و زخمی های رویداد به شفاخانه منتقل شده اند.

اسرائیل شهر غزه و مناطق اطراف آن را بمباران کرد

نمایی از شهر غزه(آرشیف)
نمایی از شهر غزه(آرشیف)

شماری از باشندگان غزه می گویند که شبانه نیروهای اسرائیلی شهر غزه و مناطق اطراف آن را بمباران کردند.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که اسرائیل روز چهارشنبه از آغاز عملیات بزرگ در نوار غزه برای نابودی استحکامات حماس خبر داد.

حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است.

این عملیات که توسط کابینه اسرائیل تصویب شد، به ۶۰ هزار نیروی ذخیره این کشور اجازه می‌دهد تا به جنگ بروند، که بیم آن می‌رود بحران انسانی را بدتر کند.

این عملیات اسرائیل خشم بین‌المللی و مخالفت داخلی را برانگیخته است.

قوه قضاییه ایران از اعدام یک فرد در ملاعام خبر داد

اعدام یک فرد یک ملاعام در ایران
اعدام یک فرد یک ملاعام در ایران

ایران یک تن را ملا عام روز پنجشنبه ۳۰ اسد اعدام کرد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه ایران، به‌نقل از رئیس محکمه ولایت گلستان اعلام کرد «عامل قتل سه نفر در شهر کردکوی ولایت گلستان در محل وقوع جنایت و در ملأعام به دار مجازات آویخته شد.»

اعدام این فرد که هویت او در گزارش قوه قضاییه ذکر نشده، دومین اعدام علنی در این هفته و براساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، هفتمین اعدام علنی از ابتدای سال میلادی جاری است.

قوه قضاییه جرم فرد اعدام‌شده را «قتل سه نفر با اسلحهٔ شکاری در آذرماه ۱۴۰۳» اعلام کرده است.

این درحالی است که روز شنبه نیز حکم اعدام بر یک مرد در شهر بیرم از توابع لارستان فارس اجرا در ملا عام اجرا شد.

سازمان حقوق بشر ایران اعدام در ملأعام را بی‌اعتنایی ایران به قوانین جهانی حقوق بشری خوانده و از جامعۀ بین‌الملل خواسته است علیه اجرای علنی حکم اعدام واکنش شدید نشان دهد.

