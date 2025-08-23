جهان
مقامات ایران و کشورهای اروپایی بزودی دیدار می کنند
قرار است مقامات ایران و کشورهای اروپایی در هفته جاری دیدار کنند.
خبرگزاری رویترز از قول جان نویل بارو وزیرخارجۀ فرانسه گفته که در این دیدار در مورد برنامه هسته ای ایران بحث خواهد شد.
آقای بارو ناوقت روز جمعه (۲۲ اگست) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که او با جرمنی مشوره نموده و در مورد این دیدار با طرف ایرانی هم صحبت کرده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران پس از گفتوگوی تلیفونی با همتای فرانسویاش در اعلامیهای گفت که توافق شده که این مذاکرات روز سه شنبه در سطح معاونین وزرای خارجه با نمایندگان کشورهای فرانسه، بریتانیا، جرمنی و اتحادیه اروپا دایر شود.
عفو بینالملل: در سالجاری تنها ۴۴ درصد افغانها، در بریتانیا پناهندگی دریافت کردهاند
سازمان عفو بینالملل هشدار داده که سیاستهای جدید بریتانیا در مورد پناهجویان منجر به کاهش شدید تعداد پناهجویان از افغانستان و چند کشور دیگر شده است.
این سازمان روز جمعه (۲۲ اگست) گفت که در سالجاری تنها ۴۴ درصد افغانها، پناهندگی دریافت کردهاند، در حالی که این رقم در سال گذشته ۹۸ درصد بود.
عفو بینالملل گفته که تعداد پناهجویان ایرانی نیز کاهش یافته و امسال افرادی کمتر از چندین کشور دیگر حیث پناهنده در بریتانیا پذیرفته شده اند.
استیو والدز سیموندز مسول بخش حقوق پناهندگان سازمان عفو بینالملل، سیاستهای جدید حکومت بریتانیا را "ناقص و غیرعادلانه" خوانده، هشدار داده که احتمال دارد هزاران پناهجو در معرض خطر قرار بگیرند.
بریتانیا در مقایسه با سالهای گذشته سیاستهایش را سختتر ساخته و براساس آخرین تصمیم بریتانیا از آغاز ماه اگست هر مهاجری که بطور غیرقانونی از فرانسه وارد بریتانیا شده بودند، دوباره به فرانسه فرستاده شده اند.
ترمپ سرجیو گور دستیار سیاسی خود را به حیث سفیر این کشور در هند مقرر کرد
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز جمعه روز جمعه (۲۲ اگست)، سرجیو گور دستیار سیاسی نزدیک خود را به حیث سفیر این کشور در هند مقرر کرد.
بر اساس خبرگزاری فرانسپرس، گور 38 ساله به سرعت در سیاست های محافظه کارانه ظهور کرد و به یکی از قوی ترین، دستیاران ترمپ در قصر سفید با وظیفۀ بررسی حدود 4,000 مقرری ها برای اطمینان از وفاداری نهایی آنها به ترمپ، تبدیل شد.
ترمپ گفته که سرجیو گور نقش نماینده ویژه امریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی را نیز بر عهده خواهد داشت.
این حرکت بعد از اوج گرفتن تنش ها بین واشنگتن دهلی جدید صورت میگیرد و هند در روزهای اخیر نشست های را در سطح بالا را با روسیه و چین دایر کرده است.
در اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس، پنج افسر پولیس در ایرانشهر کشته شدند
افراد مسلح ناشناس بالای دو موتر پولیس در ایرانشهر، بزرگترین شهر ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق کشور، تیراندازی کردند.
خبرگزاری فارس ایران امروز(22 اگست) از کشته شدن پنج افسر پولیس در نتیجۀ این رویداد خبر داده گفته که چندین افسر پولیس نیز زخمی شده اند، اما در مورد تعداد زخمی های این رویداد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است.
شورشیان سنی بلوچ اکثر عامل همچو حملات در ولایت سیستان و بلوچستان ایران محسوب می شوند، اما تا هنوز کسی یا گروهی مسئولیت رویداد امروز را بر عهده نگرفته است.
ولکر ترک: استفاده از گرسنگی به حیث یک روش جنگی، جنایت جنگی است
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید"استفاده از گرسنگی به حیث یک روش جنگی، جنایت جنگی است."
آقای ترک امروز(روز جمعه 22 اگست) دقایقی پس از اعلام قحطی در نوار غزه گفت"ممکن است مرگ و میرهای ناشی قحطی به حیث جنایت جنگی و قتل عمد محسوب شود".
در این حال انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد نیز گفته که" نمیتوان اجازه داد که این وضعیت بدون مجازات ادامه یابد." گوترش همچنین خواستار"آتشبس فوری، آزادی فوری همه گروگانها و دسترسی کامل و بدون محدودیت بشردوستانه" شده است.
این در حالیست که امروز(22 اگست) وزیر دفاع اسرائیل تعهد کرد که اگر حماس با خلع سلاح، آزاد ساختن همۀ گروگان های باقی مانده و پایان دادن به جنگ با شرایط اسرائیل موافقت نکند، شهر غزه را از بین خواهد برد.
یک اوکراینی به دلیل انفجارات در پایپلاین گاز"نورد استریم" دستگیر شد
یک شهروند اوکراین به دلیل انفجاراتی که به پایپلاین گاز"نورد استریم" در سال ۲۰۲۲ آسیب رساند، در ایتالیا دستگیر شد.
فرد مظنون که دستگیری او توسط پولیس ایتالیا تایید شده، مطابق به قوانین حریم خصوصی جرمنی توسط سارنوالان به نام سرهی کی معرفی شده است.
سارنوالان فدرال جرمنی گفته اند که او متهم به عضویت در گروهی است که گفته می شود در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ پایپلاین گاز"نورد استریم یک" و پایپلاین گاز"نورد استریم دو" در بحیرۀ بالتیک در نزدیکی جزیره بورنهولم دنمارک مواد منفجره را جاسازی کرده بودند.
نورد استریم، که گاز روسیه را به جرمنی انتقال میدهد، ملکیت دولتی گازپروم روسیه است و توسط شرکت های بزرگ انرژی اروپایی تمویل مالی می شود.
چندین انفجار در یک گدام در پاکستان؛ حد اقل ۴ تن کشته و ۳۰ نفر زخمی شدند
در نتیجۀ چندین انفجار در یک گدام در پاکستان حد اقل ۴ تن کشته و ۳۰ نفر زخمی شدند
مقامهای پاکستانی دیروز پنجشنبه گفتند که حادثه در یکی از گدام های واقع در یک منطقۀ مزدحم شهر کراچی رخ داده است.
سخنگوی پولیس کراچی گفت که در این گدام، مواد مخصوص آتش بازی، به طور غیر قانونی در این گدام نگهداری میشد و به نظر میرسد علت انفجار، شارتی برق باشد.
باشنده های بلند منزلی که گدام در آن موقعیت دارد از محل بیرون و زخمی های رویداد به شفاخانه منتقل شده اند.
اسرائیل شهر غزه و مناطق اطراف آن را بمباران کرد
شماری از باشندگان غزه می گویند که شبانه نیروهای اسرائیلی شهر غزه و مناطق اطراف آن را بمباران کردند.
این حملات در حالی صورت میگیرد که اسرائیل روز چهارشنبه از آغاز عملیات بزرگ در نوار غزه برای نابودی استحکامات حماس خبر داد.
حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است.
این عملیات که توسط کابینه اسرائیل تصویب شد، به ۶۰ هزار نیروی ذخیره این کشور اجازه میدهد تا به جنگ بروند، که بیم آن میرود بحران انسانی را بدتر کند.
این عملیات اسرائیل خشم بینالمللی و مخالفت داخلی را برانگیخته است.
قوه قضاییه ایران از اعدام یک فرد در ملاعام خبر داد
ایران یک تن را ملا عام روز پنجشنبه ۳۰ اسد اعدام کرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه ایران، بهنقل از رئیس محکمه ولایت گلستان اعلام کرد «عامل قتل سه نفر در شهر کردکوی ولایت گلستان در محل وقوع جنایت و در ملأعام به دار مجازات آویخته شد.»
اعدام این فرد که هویت او در گزارش قوه قضاییه ذکر نشده، دومین اعدام علنی در این هفته و براساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، هفتمین اعدام علنی از ابتدای سال میلادی جاری است.
قوه قضاییه جرم فرد اعدامشده را «قتل سه نفر با اسلحهٔ شکاری در آذرماه ۱۴۰۳» اعلام کرده است.
این درحالی است که روز شنبه نیز حکم اعدام بر یک مرد در شهر بیرم از توابع لارستان فارس اجرا در ملا عام اجرا شد.
سازمان حقوق بشر ایران اعدام در ملأعام را بیاعتنایی ایران به قوانین جهانی حقوق بشری خوانده و از جامعۀ بینالملل خواسته است علیه اجرای علنی حکم اعدام واکنش شدید نشان دهد.
ایران برای اولین بار پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل مانور نظامی خود را آغاز کرد
ایران پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، روز پنجشنبه، ۳۰ اسد برای نخستین بار مانورهای نظامی را آغاز کرده است.
تلویزیون دولتی ایران گفته که نیروهای دریایی این کشور در خلیج عمان و اقیانوس هند موشکهای خود را آزمایش میکنند.
خبرگزاری اسوشیتدپرس گزارش داده که مقامهای ایرانی در حالی دست به نمایش قدرت نظامی میزنند که در حملات اسرائیل، سامانههای دفاع هوایی و تأسیسات هستهای ایران آسیب دیدهاند.
ایران حدود ۱۸ هزار نیروی دریایی دارد، اما در جریان حملات ماه جون گذشته با اسرائیل، ظاهراً از هرگونه عملیات بزرگ خودداری کرد.
این نیروها در بندرعباس، خلیج عمان، اقیانوس هند و دریای سرخ گشتزنی میکنند.