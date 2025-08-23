خبر ها
نشست مخالفان طالبان در اسلامآباد به تعویق افتاد
نهاد زنان برای افغانستان (Women for Afghanistan) که از ژنیو فعالیت میکند و شماری از رسانههای دیگر گفتهاند که این نشست به آخرین هفته ماه سپتامبر به تعویق افتاده است.
علت به تعویق افتادن این نشست دو روزه هنوز روشن نیست، اما در گزارشها به نقل از برگزارکنندگان آمده است که آنها میخواهند تا یک ماه دیگر برای این نشست آمادگی بهتر بگیرند.
این نشست که برای (۲۵ و ۲۶ اگست) برنامهریزی شده بود، از سوی وزارت خارجه پاکستان غیررسمی خوانده شده و گفته است که حکومت پاکستان میزبانی آن را به عهده ندارد.
شفقت علی خان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که این نشست توسط یکی از پوهنتونهای پژوهشی آسیای جنوبی برگزار میشود، اما در شبکههای اجتماعی بزرگنمایی شده است.
براساس برخی گزارشها، قرار بود در این نشست ۳۶ تن از چهرههای سیاسی و فعالان جامعۀ مدنی اپوزیسیون حکومت طالبان شرکت کنند.
پاکستان: نشست افغان ها در اسلام آباد، از سوی حکومت پاکستان فراخوانده نشده است
سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان می گوید که نشست افغان ها در هفته جاری در شهر اسلام آباد، نه یک نشست رسمی است و نه هم از سوی حکومت پاکستان فراخوانده شده است.
شفقت علی خان روز جمعه (۲۲ اگست) گفت که برخی از رسانههای اجتماعی این نشست را با شکوه جلوه دادهاند، اما در واقعیت حکومت پاکستان میزبان رسمی این نشست نیست و نقشی در برنامهریزی آن ندارد.
براساس برخی گزارشها، قرار است که روز دوشنبه و سه شنبه ۳۶ تن از چهرههای سیاسی و فعالان جامعۀ مدنی اپوزیسیون حکومت طالبان در این نشست شرکت کنند.
شماری از اشتراک کنندگان این نشست دو روزه گفته اند که در آن در مورد حقوق بشر، حقوق زنان و شماری از مسایل سیاسی افغانستان بحث خواهند کرد.
در این حال برخی از رسانهها از قول شماری از شرکتکنندهگان نشست در اسلامآباد که از افشای نام هایشان خودداری شده، از به تعویق افتادن این نشست خبر دادهاند.
عفو بینالملل: در سالجاری تنها ۴۴ درصد افغانها، در بریتانیا پناهندگی دریافت کردهاند
سازمان عفو بینالملل هشدار داده که سیاستهای جدید بریتانیا در مورد پناهجویان منجر به کاهش شدید تعداد پناهجویان از افغانستان و چند کشور دیگر شده است.
این سازمان روز جمعه (۲۲ اگست) گفت که در سالجاری تنها ۴۴ درصد افغانها، پناهندگی دریافت کردهاند، در حالی که این رقم در سال گذشته ۹۸ درصد بود.
عفو بینالملل گفته که تعداد پناهجویان ایرانی نیز کاهش یافته و امسال افرادی کمتر از چندین کشور دیگر حیث پناهنده در بریتانیا پذیرفته شده اند.
استیو والدز سیموندز مسول بخش حقوق پناهندگان سازمان عفو بینالملل، سیاستهای جدید حکومت بریتانیا را "ناقص و غیرعادلانه" خوانده، هشدار داده که احتمال دارد هزاران پناهجو در معرض خطر قرار بگیرند.
بریتانیا در مقایسه با سالهای گذشته سیاستهایش را سختتر ساخته و براساس آخرین تصمیم بریتانیا از آغاز ماه اگست هر مهاجری که بطور غیرقانونی از فرانسه وارد بریتانیا شده بودند، دوباره به فرانسه فرستاده شده اند.
مقامات ایران و کشورهای اروپایی بزودی دیدار می کنند
قرار است مقامات ایران و کشورهای اروپایی در هفته جاری دیدار کنند.
خبرگزاری رویترز از قول جان نویل بارو وزیرخارجۀ فرانسه گفته که در این دیدار در مورد برنامه هسته ای ایران بحث خواهد شد.
آقای بارو ناوقت روز جمعه (۲۲ اگست) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که او با جرمنی مشوره نموده و در مورد این دیدار با طرف ایرانی هم صحبت کرده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران پس از گفتوگوی تلیفونی با همتای فرانسویاش در اعلامیهای گفت که توافق شده که این مذاکرات روز سه شنبه در سطح معاونین وزرای خارجه با نمایندگان کشورهای فرانسه، بریتانیا، جرمنی و اتحادیه اروپا دایر شود.
ترمپ سرجیو گور دستیار سیاسی خود را به حیث سفیر این کشور در هند مقرر کرد
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز جمعه روز جمعه (۲۲ اگست)، سرجیو گور دستیار سیاسی نزدیک خود را به حیث سفیر این کشور در هند مقرر کرد.
بر اساس خبرگزاری فرانسپرس، گور 38 ساله به سرعت در سیاست های محافظه کارانه ظهور کرد و به یکی از قوی ترین، دستیاران ترمپ در قصر سفید با وظیفۀ بررسی حدود 4,000 مقرری ها برای اطمینان از وفاداری نهایی آنها به ترمپ، تبدیل شد.
ترمپ گفته که سرجیو گور نقش نماینده ویژه امریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی را نیز بر عهده خواهد داشت.
این حرکت بعد از اوج گرفتن تنش ها بین واشنگتن دهلی جدید صورت میگیرد و هند در روزهای اخیر نشست های را در سطح بالا را با روسیه و چین دایر کرده است.
جام جهانی کرکت زنان در استدیوم بنگلور برگزار نخواهد شد
هند اعلام کرد که مسابقات جام جهانی کرکت زنان در استدیوم بنگلور برگزار نخواهد شد.
خبرگزاری فرانسپرس روز جمعه (۲۲ اگست) گزارش داد که پولیس منطقه اجازه برگزاری مسابقات گسترده را در این استدیوم نداده، پولیس میگوید که این استدیوم برای تماشاچیان زیاد امن نیست.
در اوایل ماه جون سال جاری بعد از مسابقات فاینل لیگ برتر هند، زمانیکه هواداران تیم رویال چلنجرز بنگلور در حال تجلیل از قهرمانی تیم شان بودند، یازده تن کشته و حدود 50 تن دیگر زخمی شدند.
قرار است جام جهانی کریکت یک روزه زنان به تاریخ ۳۰ ماه آینده به میزبانی هند و سریلانکا آغاز شود.
در این مسابقات علاوه بر این تیم های هند و سریلانکا، تیم های استرالیا، انگلستان، نیوزیلند، افریقای جنوبی، پاکستان و بنگلادیش نیز اشتراک خواهند کرد.
در اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس، پنج افسر پولیس در ایرانشهر کشته شدند
افراد مسلح ناشناس بالای دو موتر پولیس در ایرانشهر، بزرگترین شهر ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق کشور، تیراندازی کردند.
خبرگزاری فارس ایران امروز(22 اگست) از کشته شدن پنج افسر پولیس در نتیجۀ این رویداد خبر داده گفته که چندین افسر پولیس نیز زخمی شده اند، اما در مورد تعداد زخمی های این رویداد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است.
شورشیان سنی بلوچ اکثر عامل همچو حملات در ولایت سیستان و بلوچستان ایران محسوب می شوند، اما تا هنوز کسی یا گروهی مسئولیت رویداد امروز را بر عهده نگرفته است.
ولکر ترک: استفاده از گرسنگی به حیث یک روش جنگی، جنایت جنگی است
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید"استفاده از گرسنگی به حیث یک روش جنگی، جنایت جنگی است."
آقای ترک امروز(روز جمعه 22 اگست) دقایقی پس از اعلام قحطی در نوار غزه گفت"ممکن است مرگ و میرهای ناشی قحطی به حیث جنایت جنگی و قتل عمد محسوب شود".
در این حال انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد نیز گفته که" نمیتوان اجازه داد که این وضعیت بدون مجازات ادامه یابد." گوترش همچنین خواستار"آتشبس فوری، آزادی فوری همه گروگانها و دسترسی کامل و بدون محدودیت بشردوستانه" شده است.
این در حالیست که امروز(22 اگست) وزیر دفاع اسرائیل تعهد کرد که اگر حماس با خلع سلاح، آزاد ساختن همۀ گروگان های باقی مانده و پایان دادن به جنگ با شرایط اسرائیل موافقت نکند، شهر غزه را از بین خواهد برد.
حکومت طالبان نگرانیها در مورد حضور گروههای تروریستی در افغانستان را رد کرد
سخنگوی طالبان نگرانیهای اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد حضور داعش، شبکۀ القاعده و سایر گروههای تروریستی در افغانستان را بیاساس خواند.
ذبیحالله مجاهد امروز(22 اگست) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) گفته که باید از تلاشها برای بیثبات نشان دادن افغانستان خودداری شود.
روز دوشنبه این هفته نمایندگان کشورهای چین، پاکستان و ایران در شورای امنیت سازمان ملل حضور گروههای تروریستی مانند داعش، القاعده و تحریک طالبان پاکستان را یک تهدید جدی برای امنیت افغانستان، کشورهای همسایه و جهان توصیف کردند.
در گزارش تازه سازمان ملل متحد گفته شده که حدود دو هزار داعشی و حدود شش هزار جنگجوی تحریک طالبان پاکستان (TTP) در افغانستان حضور دارند.
اما ذبیحالله مجاهد این اتهامات را بیاساس خوانده گفته که هیچ مدرکی برای اثبات آن وجود ندارد.
در چهار سال گذشته پس از تسلط دوبارۀ طالبان بر کابل، داعش مسئولیت سلسلۀ از حوادث خونین را در افغانستان بر عهده گرفته است.
یک اوکراینی به دلیل انفجارات در پایپلاین گاز"نورد استریم" دستگیر شد
یک شهروند اوکراین به دلیل انفجاراتی که به پایپلاین گاز"نورد استریم" در سال ۲۰۲۲ آسیب رساند، در ایتالیا دستگیر شد.
فرد مظنون که دستگیری او توسط پولیس ایتالیا تایید شده، مطابق به قوانین حریم خصوصی جرمنی توسط سارنوالان به نام سرهی کی معرفی شده است.
سارنوالان فدرال جرمنی گفته اند که او متهم به عضویت در گروهی است که گفته می شود در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ پایپلاین گاز"نورد استریم یک" و پایپلاین گاز"نورد استریم دو" در بحیرۀ بالتیک در نزدیکی جزیره بورنهولم دنمارک مواد منفجره را جاسازی کرده بودند.
نورد استریم، که گاز روسیه را به جرمنی انتقال میدهد، ملکیت دولتی گازپروم روسیه است و توسط شرکت های بزرگ انرژی اروپایی تمویل مالی می شود.