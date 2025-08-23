دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز جمعه روز جمعه (۲۲ اگست)، سرجیو گور دستیار سیاسی نزدیک خود را به حیث سفیر این کشور در هند مقرر کرد.

بر اساس خبرگزاری فرانسپرس، گور 38 ساله به سرعت در سیاست های محافظه کارانه ظهور کرد و به یکی از قوی ترین، دستیاران ترمپ در قصر سفید با وظیفۀ بررسی حدود 4,000 مقرری ها برای اطمینان از وفاداری نهایی آنها به ترمپ، تبدیل شد.

ترمپ گفته که سرجیو گور نقش نماینده ویژه امریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی را نیز بر عهده خواهد داشت.

این حرکت بعد از اوج گرفتن تنش ها بین واشنگتن دهلی جدید صورت میگیرد و هند در روزهای اخیر نشست های را در سطح بالا را با روسیه و چین دایر کرده است.