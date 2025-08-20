اسحق دار وزیر خارجه پاکستان برای دیدار سه جانبه وارد کابل شد

شمار قربانیان تصادم یک بس مسافربری با یک لاری در هرات، به ۷۶ تن رسیده است.

احمدالله متقی، رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات، گفت که این حادثه ترافیکی سه‌شنبه شب(۱۹ اگست) رخ داد و منجر به کشته شدن ۷۶ تن از جمله کودکان و زنان شده است.

به گفتۀ متقی این حادثه زمانی رخ داد که یک بس مسافر بری حامل مهاجران اخراج شده از ایران، در مسیر اسلام قلعه- هرات با یک لاری تصادم کرد و آتش گرفت.

او گفته است که اکثر قربانیان مربوط به ولایت های کابل، پروان، کاپیسا، غزنی و بامیان اند که به شفاخانه مرکزی قول اردوی هرات انتقال یافته اند.

محمد یوسف سعیدی، یک مقام ولایتی به خبرگزاری فرانسه گفته که این بس حامل افغان‌هایی بود که اخیراً از ایران بازگشته و بسوی کابل می رفتند. وی افزوده که همه مسافران در نقطۀ سرحدی اسلام قلعه، سوار این وسیله نقلیه شده بودند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با خبرگزاری دی‌پی‌ای جرمنی این رویداد را تأیید کرده گفته که قربانیان آن از ایران اخراج شده‌ بودند.

پولیس طالبان در منطقه گذره در خارج از شهر هرات، جایی که تصادم در آن رخ داده، گفته که یک موتورسیکل نیز در این حادثه دخیل بوده است.

اکثر کشته‌شدگان مسافران بس بوده اند، اما دو تن که در لاری بودند همراه با دو تن دیگر که سوار موتورسیکل بودند، نیز کشته شده اند.

پولیس طالبان در اعلامیه‌ای علت این رویداد ترافیکی را سرعت بیش از حد و بی‌احتیاطی رانندۀ بس مسافربری خوانده است.



