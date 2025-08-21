ایران برای اولین بار پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل مانور نظامی خود را آغاز کرد

ایران یک تن را ملا عام روز پنجشنبه ۳۰ اسد اعدام کرد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه ایران، به‌نقل از رئیس محکمه ولایت گلستان اعلام کرد «عامل قتل سه نفر در شهر کردکوی ولایت گلستان در محل وقوع جنایت و در ملأعام به دار مجازات آویخته شد.»

اعدام این فرد که هویت او در گزارش قوه قضاییه ذکر نشده، دومین اعدام علنی در این هفته و براساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، هفتمین اعدام علنی از ابتدای سال میلادی جاری است.

قوه قضاییه جرم فرد اعدام‌شده را «قتل سه نفر با اسلحهٔ شکاری در آذرماه ۱۴۰۳» اعلام کرده است.

این درحالی است که روز شنبه نیز حکم اعدام بر یک مرد در شهر بیرم از توابع لارستان فارس اجرا در ملا عام اجرا شد.

سازمان حقوق بشر ایران اعدام در ملأعام را بی‌اعتنایی ایران به قوانین جهانی حقوق بشری خوانده و از جامعۀ بین‌الملل خواسته است علیه اجرای علنی حکم اعدام واکنش شدید نشان دهد.