صدها خانواده مهاجر افغان در اسلامآباد، پایتخت پاکستان پس از اخراج از خانههایشان به پارکی در ساحه «جی۶» این شهر پناه بردهاند.
رقیه رضایی یکی از مهاجران افغان در اسلامآباد پاکستان است که همراه با یک پسرش به جمع صدها خانوادهی پیوسته که پس از اخراج از خانههایشان به پارکی در ساحه «جی۶» این شهر پناه بردهاند.
او میگوید که صاحب خانه اخراجاش کرده و اکنون بدون داشتن سرپناه در وضعیت بسیار دشواری در خیمهی در این پارک بسر میبرد.
بانو رضایی که چهار سال قبل به پاکستان رفته و تا امروز در یکی از خانههای کرایی در اسلامآباد زندهگی میکرد، روز پنجشنبه ۲۱ اگست به رادیو آزادی گفت: "حکومت پاکستان به صاحب خانهها گفتند که اجازه ندهند تا افغانها در خانههای شان باشند، ما را از خانههای ما بیرون کردند و حالا ما از مجبوریت در پارکها و در حالت بیسرنوشتی بسر میبریم و هر لحظه در معرض دیپورت هستیم و در اطراف ما پو لیسها بسیار زیاد هستند."
دیبا فرهمند یکی دیگر از این مهاجران افغان که او نیز همراه با کودکاناش در پارک یاد شده خیمه زده، شکایت مشابهی را مطرح میکند: "مدت دو سال است که در پاکستان هستم و کیسیکه در «یو ان اچ سی آر » دارم، اصلاً پروسس نشده، شوهرم را پولیسها دیپورت کردند، البته سه صد خانواده شبها را زیر باران شدید و روزها را زیر آفتاب سوزان سپری میکنیم، در اینجا زنان و کودکان بیشتر قشر آسیبپذیر هستند، مردان و زنان کهنسال هم وجود دارند."
این خانوادهها که به پارکی در ساحه سرک نهم منطقه «جی۶» شهر اسلامآباد پاکستان پناه بردهاند، همچنان میگویند که بدون هیچگونه امکانات آب آشامیدنی، مواد غذایی و سهولتهای بهداشتی شب و روز شان را سپری کرده و در وضعیت بسیار دشواری زندهگی میکنند.
در همین حال، احمد ضیا فیض یکی از مدافعان حقوق مهاجران افغان در اسلامآباد به رادیو آزادی میگوید که اعتراضاتی را بخاطر دفاع از حقوق این مهاجران و رسیدهگی به مشکلات آنان از تاریخ ۲۸ جولای آغاز کرده و اکنون با این ۳۰۰ خانواده که همه با مشکلات مختلفی دستوپنجه نرم میکنند، خواهان رسیدهگی به مشکلاتشان هستند.
قیصر افریدی سخنگوی دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندهگان (یو ان اچ سی آر) در پاکستان به پرسشهای رادیو آزادی در مورد اقداماتشان بخاطر حل مشکلات این مهاجران افغان، پاسخ نداد.
اما برخی مسئولان شورای مهاجران افغان مقیم اسلامآباد میگویند که دفتر «یو ان اچ سی آر» در این کشور در تلاش حل مشکلات این مهاجران افغان با حکومت پاکستان است.
میوند علمی افغان رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت: "تلاشها از سوی دفتر «یو ان اچ سی آر» جریان دارد که با حکومت پاکستان به یک توافق برسد تا مهاجرانیکه پس از سال ۲۰۲۱ به پاکستان آمده اند و ثبت و راجستر دفتر «یو ان اچ سی آر» شدهاند، دیپورت نشوند، تلاشها ادامه دارد، انشاءالله که نتیجه مثبت بدست آید."
بیشتر مهاجرانیکه پس از سال ۲۰۲۱ میلادی به پاکستان آمده اند، اکثراً شامل نیروهای امنیتی پیشین، فعالان مدنی، فعالان حقوق زن و حقوق بشر، خبرنگاران و هنرمندان هستند که به گفته آنها به دلیل تهدیدات امنیتی، مشکلات اقتصادی، مشکلات آموزش و طی مراحل پروندههای مهاجرتیشان به کشورهای اروپایی و امریکا، به پاکستان آمده و نگران بازداشت و اخراجشان به افغانستان هستند.
نزدیک به دو ماه میشود که حکومت پاکستان ویزههای این مهاجران را تمدید نکرده و در حال حاضر اکثر آنها بدون داشتن مدرک قانونی شب و روز دشواری را در پاکستان بسر برده و هر لحظه با خطر بازداشت و اخراج روبهرو اند.
پاکستان روند اخراج پناهجویان افغان از این کشور را در سال ۲۰۲۳ آغاز کرده، اما دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) گفته است که انتظار میرود در ماههای آینده تعداد پناهجویان افغانیکه از این کشور بازگشت میکنند، افزایش یابد.
این دفتر در ۲۷ جولای در یک بیانیه گفت که ۳۴۰،۰۰۰ افغان از آغاز سال روان میلادی تا ۱۹ جولای از پاکستان برگشته اند.
از سوی دیگر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندهگان (یو ان اچ سی آر) هشدار داده که اگر وضعیت دشوار برگشت پناهندهگان افغان به درستی مدیریت نشود، ممکن منجر به خطری شود که میتواند ثبات منطقه را تهدید کند.