محدودیت تازه طالبان؛ بسته شدن شماری از مدارس دینی به روی دختران و زنان افغان

همزمان با نشر گزارش‌ها در مورد ممنوعیت آموزش زنان و دختران در مدارس دینی از سوی ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، دانش‌آموزان دختر مدارس دینی در کابل و برخی ولایات، خانواده‌ها و آموزگاران‌شان می‌گویند که طالبان در این اواخر برخی مدارس را بسته، برخی را محدود و شماری را نیز به مسدود کردن، تهدید کرده‌اند.

مردم حیران هستند که آن‌ها حتی مدارس دینی را مسدود می‌کنند، در مدرسه که قرآن و دیگر مسایل دینی آموزش داده می‌شود، این‌ها چه می‌خواهند؟

یک باشنده منطقه تایمنی شهر کابل و یکی از اعضای خانواده دانش‌آموزان زن مدارس دینی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت: "این‌جا برخی از مدارس را مسدود کردند و می‌گویند که دیگر فعال نمی‌شوند، صدای مردم بلند شد که شما مکاتب را مسدود کردید که آن‌جا علوم عصری آموزش داده می‌شود، در مدرسه که مسایل دین آموزش داده می‌شود، اما آن‌ها «طالبان» تا حال در این مورد به مردم پاسخ نداده‌اند، مردم حیران هستند که آن‌ها حتی مدارس دینی را مسدود می‌کنند، در مدرسه که قرآن و دیگر مسایل دینی آموزش داده می‌شود، این‌ها چه می‌خواهند؟ نه مردم را اجازه رفتن به راه دین می‌دهند و نه برای آموزش به مکتب، تا حال هیچ دلیلی ارائه نکرده‌اند، سکوت کردند و تنها مدارس مسدود است."

یک دانش‌آموز یکی از مدرسه‌های دینی در ناحیه هفتم شهر کابل که نخواست نام‌اش در گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت: "این‌جا در مدرسه ۷۰ درصد درس‌های ما دینی بود و متباقی ۳۰ درصد درس‌های مکتب (عصری) بود، اما متأسفانه حالا گفته اند که این دیگر نباشد."

اما این موضوع نه‌تنها در کابل، بلکه در برخی از ولایت‌ها نیز مطرح شده و ادعا می‌شود که در این اواخر تازه بر محدود شدن حضور زنان در مدارس دینی تأکید می‌شود.

یک آموزگار یکی از مدرسه‌ها در ولایت ننگرهار که نخواست نام‌اش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت: "در ولسوالی رودات من شخصاً شاهد بودم که مدرسه‌های زیادی بسته شده‌است، علاوه بر این در بیشتر مدرسه‌ها علاوه بر علوم دینی بعضی مضامین دیگر مانند ریاضی و یا دیگر مضامین تدریس می‌شد که آن‌ها را محدود کرده‌اند، بیشتر آن‌ها را به آموزش‌های دینی اختصاص داده‌اند، مثلاً در ننگرهار یک مدرسه دخترانه به نام المحسنات وجود دارد."

این درحالی‌ست که اخیراً رسانه‌های مختلف گزارش داده‌اند که ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان دستور ممنوعیت آموزش دینی برای زنان و دختران در مدارس دینی را صادر کرده‌است.

در این گزارش‌ها به نقل از برخی از منابع در حکومت طالبان آمده که این تصمیم در آخرین نشست کابینه طالبان در کندهار اتخاذ شده و به وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی حکومت‌شان هدایت داده شده که آهسته آهسته جلو ثبت‌نام دانش‌آموزان جدید دختر در مدارس دینی را بگیرند.

گزارش‌ها می‌افزاید که ملا هبت‌الله نگرانی خود را در مورد دلیل این تصمیم ابراز کرده و گفته است که علوم عصری مانند ریاضیات، علوم طبیعی و زبان‌ها در مدارس دینی تدریس شده و مدارس دینی را از ماهیت اصلی‌اش منحرف کرده‌است.

برخی از منابع آگاه در ولایت کندهار با تأیید این موضوع به رادیو آزادی می‌گویند که "این ممنوعیت حقیقت دارد، برخی از مدرس در گذشته مسدود شده، به برخی گفته شده که بسته شوند و برخی با بیان دلایل مقاومت می‌کنند".

در این حال، منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان در یک پیام کتبی به رادیو آزادی گفت که "هیچ مکتوب رسمی و یا چیز دیگری" در این زمینه به آنان نرسیده است.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان نیز در گفت‌وگو با رادیو آزادی بی‌خبری‌اش را از این موضوع ابراز داشت.

گزارش‌ها و ادعاها در مورد ممنوعیت بر آموزش دختران در مدارس دینی از سوی رهبر طالبان در حالی مطرح می‌شود که طالبان در چهار سال حاکمیت خود دروازه‌های آموزش را بروی دختران بالاتر از صنف ششم گرفته تا پوهنتون‌ها و انستیتوت‌های طبی مسدود کرده‌است.

طالبان نه‌تنها این‌که در پیوند به این محدودیت‌ها به واکنش‌ها و خواست‌های جامعه جهانی و افغان‌ها پاسخ نداده اند، بلکه هر روز این محدودیت‌ها را بر زنان و دختران افزایش می‌دهند.