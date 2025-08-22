جهان
ولکر ترک: استفاده از گرسنگی به حیث یک روش جنگی، جنایت جنگی است
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید"استفاده از گرسنگی به حیث یک روش جنگی، جنایت جنگی است."
آقای ترک امروز(روز جمعه 22 اگست) دقایقی پس از اعلام قحطی در نوار غزه گفت"ممکن است مرگ و میرهای ناشی قحطی به حیث جنایت جنگی و قتل عمد محسوب شود".
در این حال انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد نیز گفته که" نمیتوان اجازه داد که این وضعیت بدون مجازات ادامه یابد." گوترش همچنین خواستار"آتشبس فوری، آزادی فوری همه گروگانها و دسترسی کامل و بدون محدودیت بشردوستانه" شده است.
این در حالیست که امروز(22 اگست) وزیر دفاع اسرائیل تعهد کرد که اگر حماس با خلع سلاح، آزاد ساختن همۀ گروگان های باقی مانده و پایان دادن به جنگ با شرایط اسرائیل موافقت نکند، شهر غزه را از بین خواهد برد.
یک اوکراینی به دلیل انفجارات در پایپلاین گاز"نورد استریم" دستگیر شد
یک شهروند اوکراین به دلیل انفجاراتی که به پایپلاین گاز"نورد استریم" در سال ۲۰۲۲ آسیب رساند، در ایتالیا دستگیر شد.
فرد مظنون که دستگیری او توسط پولیس ایتالیا تایید شده، مطابق به قوانین حریم خصوصی جرمنی توسط سارنوالان به نام سرهی کی معرفی شده است.
سارنوالان فدرال جرمنی گفته اند که او متهم به عضویت در گروهی است که گفته می شود در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ پایپلاین گاز"نورد استریم یک" و پایپلاین گاز"نورد استریم دو" در بحیرۀ بالتیک در نزدیکی جزیره بورنهولم دنمارک مواد منفجره را جاسازی کرده بودند.
نورد استریم، که گاز روسیه را به جرمنی انتقال میدهد، ملکیت دولتی گازپروم روسیه است و توسط شرکت های بزرگ انرژی اروپایی تمویل مالی می شود.
چندین انفجار در یک گدام در پاکستان؛ حد اقل ۴ تن کشته و ۳۰ نفر زخمی شدند
در نتیجۀ چندین انفجار در یک گدام در پاکستان حد اقل ۴ تن کشته و ۳۰ نفر زخمی شدند
مقامهای پاکستانی دیروز پنجشنبه گفتند که حادثه در یکی از گدام های واقع در یک منطقۀ مزدحم شهر کراچی رخ داده است.
سخنگوی پولیس کراچی گفت که در این گدام، مواد مخصوص آتش بازی، به طور غیر قانونی در این گدام نگهداری میشد و به نظر میرسد علت انفجار، شارتی برق باشد.
باشنده های بلند منزلی که گدام در آن موقعیت دارد از محل بیرون و زخمی های رویداد به شفاخانه منتقل شده اند.
اسرائیل شهر غزه و مناطق اطراف آن را بمباران کرد
شماری از باشندگان غزه می گویند که شبانه نیروهای اسرائیلی شهر غزه و مناطق اطراف آن را بمباران کردند.
این حملات در حالی صورت میگیرد که اسرائیل روز چهارشنبه از آغاز عملیات بزرگ در نوار غزه برای نابودی استحکامات حماس خبر داد.
حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است.
این عملیات که توسط کابینه اسرائیل تصویب شد، به ۶۰ هزار نیروی ذخیره این کشور اجازه میدهد تا به جنگ بروند، که بیم آن میرود بحران انسانی را بدتر کند.
این عملیات اسرائیل خشم بینالمللی و مخالفت داخلی را برانگیخته است.
قوه قضاییه ایران از اعدام یک فرد در ملاعام خبر داد
ایران یک تن را ملا عام روز پنجشنبه ۳۰ اسد اعدام کرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه ایران، بهنقل از رئیس محکمه ولایت گلستان اعلام کرد «عامل قتل سه نفر در شهر کردکوی ولایت گلستان در محل وقوع جنایت و در ملأعام به دار مجازات آویخته شد.»
اعدام این فرد که هویت او در گزارش قوه قضاییه ذکر نشده، دومین اعدام علنی در این هفته و براساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، هفتمین اعدام علنی از ابتدای سال میلادی جاری است.
قوه قضاییه جرم فرد اعدامشده را «قتل سه نفر با اسلحهٔ شکاری در آذرماه ۱۴۰۳» اعلام کرده است.
این درحالی است که روز شنبه نیز حکم اعدام بر یک مرد در شهر بیرم از توابع لارستان فارس اجرا در ملا عام اجرا شد.
سازمان حقوق بشر ایران اعدام در ملأعام را بیاعتنایی ایران به قوانین جهانی حقوق بشری خوانده و از جامعۀ بینالملل خواسته است علیه اجرای علنی حکم اعدام واکنش شدید نشان دهد.
ایران برای اولین بار پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل مانور نظامی خود را آغاز کرد
ایران پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، روز پنجشنبه، ۳۰ اسد برای نخستین بار مانورهای نظامی را آغاز کرده است.
تلویزیون دولتی ایران گفته که نیروهای دریایی این کشور در خلیج عمان و اقیانوس هند موشکهای خود را آزمایش میکنند.
خبرگزاری اسوشیتدپرس گزارش داده که مقامهای ایرانی در حالی دست به نمایش قدرت نظامی میزنند که در حملات اسرائیل، سامانههای دفاع هوایی و تأسیسات هستهای ایران آسیب دیدهاند.
ایران حدود ۱۸ هزار نیروی دریایی دارد، اما در جریان حملات ماه جون گذشته با اسرائیل، ظاهراً از هرگونه عملیات بزرگ خودداری کرد.
این نیروها در بندرعباس، خلیج عمان، اقیانوس هند و دریای سرخ گشتزنی میکنند.
سقف انتقالات آنلاین برای جلوگیری از فریب مالی در تایلند کاهش یافت
بانک مرکزی تایلند برای جلوگیری از فریب مالی، سقف روزانه انتقالات آنلاین را به ۵۰ هزار بات، معادل بیش از ۱۵۳۰ دالر، محدود کرد.
این مقرره از پایان ماه برای مشتریان جدید و تا پایان سال برای همه اجرا میشود.
تنها در ماه جون امسال بیش از ۲۴ هزار مورد فریب مالی گزارش شده که زیان آن به ۸۶ میلیون دالر رسیده است.
بیشتر قربانیان کودکان و سالمندان بودهاند.
قصر سفید یک حساب رسمی"تیکتاک" را فعال ساخت
قصر سفید روز سهشنبه(۱۹ اگست) یک حساب رسمی تیکتاک را فعال ساخت تا بیش از ۱۷۰ میلیون کاربر امریکایی این آپ ویدیو های کوتاه، از پیامهای دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، بهره برند.
حساب کاربری جدید وایت هاوس ات(@whitehouse) عصر دیروز با یک ویدیوی که رئیس جمهور ترمپ را در حال اعلام این جمله نشان میداد که "من صدای شما هستم" فعال شد.
کارولین لیویت، سخنگوی قصر، گفته که حکومت ترمپ متعهد است تا موفقیتهای تاریخی رئیس جمهور ترمپ را با بیشترین تعداد مخاطب و پلتفرم ممکن، به مردم امریکا منتقل کند.
براساس خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور ترمپ به این آپ محبوب علاقه خاصی دارد، اما قانونگذاران امریکایی نگرانند که اطلاعات کاربران امریکایی تیکتاک به دست حکومت چین بیفتد.
ارزیابیهای استخباراتی در گذشته نشان داده که صاحبان تیک تاک به حکومت چین وابسته هستند و این برنامه میتواند برای تأثیرگذاری بر امریکاییها مورد استفاده قرار گیرد.
صدراعظم عراق می گوید که با شرکت نفتی"شورون" توافقنامهای را امضا کرد
محمد شیاع السودانی صدراعظم عراق روز سهشنبه(۱۹ اگست) اعلام کرد که با شورون(Chevron) شرکت امریکایی تولیدکنندۀ نفت، توافقنامهای امضا کرده است.
براساس خبرگزاری رویترز، عراق در دو سال گذشته با سایر شرکتهای بزرگ نفتی توافقنامههایی امضا کرده و شرکتهای توتال فرانسه و برتش پترولیم بریتانیا را به امضای قراردادهای جدید با سرمایهگذاری مشترک بیش از ۵۰ میلیارد دالر ترغیب کرده است.
دفتر صدراعظم عراق همچنین گفته که حکومت این کشور ستراتیژی جدیدی را در تعامل با شرکتهای بزرگ نفتی بینالمللی و سرمایهگذاریهای آنها در عراق، به ویژه شرکتهای امریکایی، اتخاذ کرده است.
گروه حماس پیشنهاد جدید آتش بس در غزه را پذیرفت
اکنون باید منتظر بود و دید که اسرائیل چی پاسخی میدهد، اما یک مقام اسرائیلی امروز گفت که این کشور به درخواست خود برای رهایی گروگانها از نزد حماس، تاکید دارد.
دولت قطر که برای زمینه سازی آتش بس بین دو طرف میانجیگری میکند، محتاطانه ابراز امید واری کرده که هردو طرف این پیشنهاد آتش بس را بپذیرند.
جنگ در غزه از نزدیک به دو سال ادامه دارد اما در این جریان، دوبار به آتش بس کوتاه مدت توافق شد که خیلی طول نکشید.
مذاکرات بین اسرائیل و گروه حماس را، قطر و مصر به حمایت ایالات متحدۀ امریکا میانجیگری میکنند.
ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا، حماس را یک گروه تروریستی میدانند.
جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که در هفتم ماه اکتوبر سال ۲۰۲۳، حماس بر اسرائیل حمله کرد، نزدیک به ۱۲۰۰ نفر را کشت و ۲۵۱ نفر را گروگان گرفت.
سپس اسرائیل حملات هوایی و زمینی را بر غزه آغاز کرد که به گفتۀ مقامهای حماس در نتیجۀ آن بیش از ۶۰ هزار نفر کشته شده اند.
شماری از گروگانان رها شده اند اما گفته میشود که ۴۹ تن از آنها هنوز در غزه، در اسارت حماس استند.