افغانستان

ادارۀ استخبارات ملی امریکا مجوز امنیتی توماس وست را لغو کرد

توماس وست، نماینده سابق ویژه امریکا در امور افغانستان
توماس وست، نماینده سابق ویژه امریکا در امور افغانستان

اداره استخبارات ملی ایالات متحدۀ امریکا اعلام کرد که مجوز امنیتی توماس وست، نماینده سابق ویژه امریکا در امور افغانستان را لغو کرده است. اکنون آقای وست در کمیتۀ روابط خارجی مجلس سنای امریکا کار می کند.

آقای وست در زمرۀ ۳۷ مقام سابق و کنونی امریکا است که مجوزهای امنیتی‌شان لغو شده است.

اداره استخبارات ملی امریکا افراد را به سیاسی ساختن اطلاعات برای پیشبرد اهداف شخصی یا حزبی شان، به خطر انداختن امنیت اطلاعات محرم و عدم رعایت معیار های مسلکی در تحلیل های استخباراتی متهم کرده است.

توماس وست پس از بازگشت حکومت طالبان به قدرت به حیث نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان تعیین شد و در ماه می سال گذشته از این سمت استعفا کرد.




تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

بر اثر تصادم یک بس مسافربری با یک موتر لاری در بغلان، ۲۴ تن زخمی شدند

آرشیف
آرشیف

در نتیجۀ تصادم یک بس مسافربری با یک موتر لاری در ولسوالی دوشی ولایت بغلان، ۲۴ تن زخمی شدند. این حادثه شب گذشته در منطقه" مکتب سنگ سلاخ" ولسوالی دوشی رخ داد.

قوماندانی امنیۀ طالبان در بغلان در خبرنامه ای گفته که این رویداد زمانی رخ داد که یک بس نوع ۵۸۰ که از پلخمری به سوی کابل در حرکت بود، با یک موتر لاری تصادم کرد.

زخمیان که مردان، زنان و کودکان را شامل می شوند، توسط امبولانس های ولسوالی دوشی و موترهای شخصی به شفاخانه ولایتی بغلان انتقال داده شده اند. وضعیت صحی تعدادی از آنها وخیم خوانده شده است.

این حادثه دو روز پس از آن رخ داد که در نتیجه تصادم یک بس مسافربری با یک موتر لاری در ولایت هرات ۷۹ تن کشته شدند.



دان برون به حیث شارژدافیر جدید امریکا برای افغانستان معرفی شد

دان برون شارژدافیر جدید امریکا برای افغانستان
دان برون شارژدافیر جدید امریکا برای افغانستان

دان برون، دپلومات امریکایی، به حیث شارژدافیر جدید امریکا برای افغانستان معرفی شد.

ماموریت سیاسی امریکا برای افغانستان، در پیامی روی صفحۀ ایکس (تویتر سابق) دیشب با اعلام این خبر نوشت که با کَرن دیکر، شارژدافیر پییشن، خدا حافظی می‌کند.

دان برون از ماه نومبر سال جاری به اینسو، به حیث معاون ماموریت سیاسی امریکا برای افغانستان کار می‌کرد.

پس از برگشت طالبان به قدرت در ماه آگست سال ۲۰۲۱ سفارت امریکا در افغانستان بسته شد.

اکنون ماموریت سیاسی امریکا برای افغانستان در قطر مستقر است و امور مربوط به افغانستان را از دوحه به پیش می‌برد.



تحقیق تازه: طالبان بیشترین کنوانسیون‌های حقوق بشری را نقض کرده‌اند

چهارسالگی حکومت طالبان
چهارسالگی حکومت طالبان

یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که طالبان در چهار سال گذشته بیشترین کنوانسیون‌های حقوق بشری که افغانستان آن را امضا کرده، نقض کرده‌اند.

این پژوهش که از سوی پوهنتون کمبریج به مرکز حمایت از حقوق بشر تهیه شده، تأکید می‌کند که با وجود عضویت افغانستان در چندین کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشری مربوط به حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، طالبان با وضع محدودیت‌ها، اعمال زور، بازداشت و شکنجه ادامه داده‌اند.

در بخشی از این پژوهش آمده است که در چهار سال گذشته اقتصاد افغانستان با بحران مواجه شده و قطع کمک‌های بین‌المللی و بیکاری، اقتصاد خانواده‌ها را به‌شدت متأثر ساخته است.

این درحالی است که پس از روی‌کارآمدن دوباره‌شان در آگست ۲۰۲۱ وعده داده بودند که پایبند به قوانین حقوق بشری در چوکات اسلامی هستند، اما آنان محدودیت بر زنان را روزبه‌روز افزایش داده و برعلاوه خبرنگاران و کارمندان نظام پیشین، افرادی را که از شیوه حکومت‌شان انتقاد می‌کنند، تهدید یا بازداشت می‌کنند.



سرمایه‌گذاری یک شرکت خصوصی در پروژه انتقال آب پنجشیر به کابل

بحران کم آبی در کابل
بحران کم آبی در کابل

یک شرکت خصوصی‌ به نام «کتوازی گروپ» اعلام آمادگی کرده تا روی پروژه انتقال آب رود پنجشیر به کابل سرمایه‌گذاری کند.

این در حالی است کابل با کمبود شدید آب مواجه است و نهادی به نام «مرسی کورپس» هشدار داده که این شهر ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به طور کامل خشک شود.

مسئولان این شرکت امروز پنجشنبه در دیدار مقامات طالبان گفتند که تا دو هفته آینده طرح و سروی این پروژه را تکمیل خواهند کرد.

گفته می شود که اجرای عملی این پروژه سه سال زمان می‌برد و از طریق آن برای حدود دو میلیون ساکن کابل آب آشامیدنی فراهم خواهد شد.



بازداشت عاملان قتل یک خانواده در ننگرهار به‌دست طالبان

آرشیف
آرشیف

مقام‌های محلی حکومت طالبان در ننگرهار می‌گویند عاملان قتل تمام اعضای یک خانواده را بازداشت کرده‌اند.

سه‌شنبه گذشته در منطقه سلطان‌پور ولسوالی سرخرود، افراد مسلح ناشناس شش عضو یک خانواده را با شلیک گلوله و ضربات چاقو کشتند؛ در میان قربانیان یک پیرمرد، یک زن و چهار کودک شامل بودند.

یک منبع در ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت سه فرد بازداشت‌شده از بستگان نزدیک زن مقتول هستند.

به گفته این منبع، بازداشت‌شدگان سابقه دشمنی و اختلاف با خانواده قربانی داشته‌اند.



ده‌ها خانواده افغان در اسلام‌آباد بی‌سرپناه شدند

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

 ده‌ها خانواده افغان در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، ناچار شده‌اند در پارک‌های عمومی شب‌روز بگذرانند.

پس از آغاز روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان، شماری از مهاجران می‌گویند که مالکان خانه‌ها آنان را از خانه‌های کرایه‌ای بیرون کرده‌اند و اکنون بی‌سرپناه مانده‌اند.

روند اخراج افغان‌ها پس از اقدامات سخت‌گیرانه مقام‌های پاکستانی در سال ۲۰۲۳ شدت گرفت. سازمان ملل متحد می‌گوید پاکستان اخراج مهاجران ثبت‌شده افغان را پیش از اول سپتمبر آغاز کرده است؛ اقدامی که می‌تواند بیش از یک میلیون نفر را وادار به ترک این کشور کند.

این در حالی است که حدود ۱.۳ میلیون افغان دارای اسناد رسمی پناهندگی در پاکستان هستند که از این میان ۷۵۰ هزار تن کارت‌های هویتی صادرشده در پاکستان دارند.



امارات متحده عربی با قربانیان رویداد مرگبار ترافیکی در هرات ابراز همدردی کرد

 امارات متحده عربی نسبت به قربانیان حادثه ترافیکی در ولایت هرات ابراز همدردی کرده و با خانواده‌های آنان غمشریکی نموده است.

به گفته وزارت داخله حکومت طالبان، شمار قربانیان این رویداد به ۷۹ نفر رسیده است. عبدالـمتین قانع، سخنگوی این وزارت، در ۲۹ اسد به رسانه‌ها گفت که در میان قربانیان، ۱۹ کودک نیز شامل‌اند.

وزارت داخله طالبان این رویداد را تکان‌دهنده خوانده و اعلام کرده که دستور بررسی آن صادر شده است. این حادثه زمانی رخ داد که یک بس حامل مهاجران افغان اخراج‌شده از ایران با یک تانکر نفت برخورد کرد و آتش گرفت.

این در حالی است که ایران در هفته‌های اخیر صدها هزار مهاجر افغان را اخراج کرده و روزانه هزاران نفر از طریق اسلام‌قلعه وارد افغانستان شده و سپس از راه هرات به ولایت‌های دیگر سفر می‌کنند.



خواست چین از طالبان برای مقابله جدی با گروه‌های تروریستی

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

 وزیر خارجه چین، وانگ یی، می‌گوید برای حفظ همکاری میان افغانستان و چین، طالبان باید اقدامات جدی برای سرکوب گروه‌های تروریستی بین‌المللی انجام دهند.

او روز چهارشنبه ۲۹ اسد در کابل با سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، وانگ یی در این دیدار تأکید کرد که چین از سیاست اولویت‌دهی طالبان به توسعه اقتصادی حمایت می‌کند و آماده کمک در این زمینه است.

وی همچنین افزود که چین به مخالفت خود با مسدود شدن دارایی‌های طالبان ادامه خواهد داد و برای حفظ صلح و آرامش در مناطق مرزی، از سرگیری گشت‌های مشترک در دهلیز واخان را پشتیبانی می‌کند.

وانگ یی از طالبان خواست که برای سرکوب جنبش اسلامی ترکستان شرقی و سایر گروه‌های تروریستی بین‌المللی اقدامات جدی روی دست گیرند تا همکاری‌های دو کشور تضمین شود.



اسحق دار وزیر خارجه پاکستان برای دیدار سه جانبه وارد کابل شد

اسحق دار وزیر خارجه پاکستان و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، عکس از آرشیف
اسحق دار وزیر خارجه پاکستان و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، عکس از آرشیف

اسحاق دار، معاون صدراعظم و وزیر خارجه پاکستان، روز چهارشنبه ۲۹ اسد برای شرکت در ششمین نشست سه‌جانبه وزیران خارجه پاکستان، چین و طالبان وارد کابل شد.

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که محمد صادق، نمایندۀ ویژه پاکستان برای افغانستان، و شماری از مقام‌های ارشد وزارت خارجه نیز او را در این سفر همراهی می‌کنند.

بر اساس گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگ یی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در کابل دربارۀ مبارزه با تروریزم و گسترش دهلیز اقتصادی چین–پاکستان گفت‌وگو خواهند کرد.

این منبع افزوده است که وانگ یی همچنان با رهبران حکومت طالبان دربارۀ توسعۀ روابط دوجانبه و همکاری‌های اقتصادی بحث خواهد کرد.

قرار بود امیرخان متقی در اوایل ماه آگست با سفر به پاکستان با همتایان پاکستانی و چینی خود دیدار کند، اما این نشست پس از آن به تعویق افتاد که سازمان ملل متحد به او، که در فهرست تحریم‌های این سازمان قرار دارد، اجازۀ سفر نداد.



