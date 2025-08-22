یک اوکراینی به دلیل انفجارات در پایپلاین گاز"نورد استریم" دستگیر شد

در نتیجۀ چندین انفجار در یک گدام در پاکستان حد اقل ۴ تن کشته و ۳۰ نفر زخمی شدند

مقامهای پاکستانی دیروز پنجشنبه گفتند که حادثه در یکی از گدام های واقع در یک منطقۀ مزدحم شهر کراچی رخ داده است.

سخنگوی پولیس کراچی گفت که در این گدام، مواد مخصوص آتش بازی، به طور غیر قانونی در این گدام نگهداری میشد و به نظر میرسد علت انفجار، شارتی برق باشد.

باشنده های بلند منزلی که گدام در آن موقعیت دارد از محل بیرون و زخمی های رویداد به شفاخانه منتقل شده اند.