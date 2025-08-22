تلگراف در گزارش خود که روز پنجشنبه «۲۱ اگست» منتشر کرده گفته است، این لیست که در سال ۲۰۲۱ اشتباهاً از سوی بریتانیا افشا شد، نام‌های این سه تن نیز شامل آن است.

گزارش می‌افزاید که این انتقال به دنبال یک توافق مخفی "استخباراتی" میان ایران و طالبان برای کمک به بازداشت افرادی‌که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کرده بودند، صورت گرفته است.

در این فهرست نام بسیاری از پناهجویان افغان در بریتانیا شامل است که بسیاری از آن‌ها نظامیان پیشین افغان، نیروهای ویژه افغان و همکاران منابع اطلاعاتی بریتانیا بودند





در این گزارش آمده که ایران می‌خواهد از این افراد به عنوان ابزار فشار در گفت‌وگوهای خود بر سر برنامه هسته‌ای با غرب استفاده کند و در عوض، طالبان انتظار به رسمیت شناختن حکومت‌شان از سوی ایران را دارند.

براساس این گزارش، اکنون مقامات بریتانیایی از طالبان خواسته اند که به تعهد خود نسبت به فرمان عفو عمومی عمل کنند و به آن "احترام" بگذارند.

هرچند ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، حمدالله فطرت معاون او و حافظ ضیاء احمد رئیس روابط عامه وزارت خارجه حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند و حکومت ایران هم رسماً در مورد گزارش تلگراف اظهار نظر نکرده‌است، اما این گزارش‌ها نظامیان سابق افغانی را نگران کرده‌است که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کرده و اکنون در ایران و افغانستان زنده‌گی می‌کنند.

یک سرباز نیروهای ویژه امنیت ملی جمهوری مخلوع افغانستان و همکار نیروهای بریتانیایی در این کشور که حالا در ایران بسر می‌برد و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت:

"آن‌ها (طالبان) برای به رسمیت شناخته شدن حکومت خود هر کاری را انجام می‌دهند، قبلاً سربازان را می‌کشتند، اکنون به دیگران می‌سپارند، نظامیان این‌جا در خطر قرار دارند، به ویژه کسانی‌که به بریتانیا کار کرده‌اند، خواست ما این است که آن‌ها (بریتانیا) بالای طالبان فشار بیاورند که دیتای ما را به ایران تحویل ندهند، بلکه ما را به گونه مصون به یک کشور امن انتقال دهند."

به همین ترتیب، یکی از نیروهای ویژه پولیس در حکومت پیشین افغانستان که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و آدرس‌اش در گزارش نشر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:

"متأسفانه از زمانی‌که لیست‌ها درز کرد، مشکلات و تهدیدات زیادی علیه نظامیان پیشین در این‌جا (در افغانستان) به وجود آمده است، سربازان زیادی مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار می‌گیرند، باید امنیت ما تأمین شود، به خصوص بخاطر دیگران استفاده نشویم، باید ما به تدریج به کشورهای امن منتقل شویم."

روزنامه تلگراف به نقل از مقامات ارشد طالبان نوشته است که این سه فرد متهم به جاسوسی به بریتانیا در کابل پایتخت افغانستان نگهداری می‌شوند و منتظر تأیید وزارت داخله‌شان برای انتقال به تهران هستند





اما عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان به سؤالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد.

عبدالمتین قانع و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما پیش از این به رادیو آزادی گفته اند که به فرمان عفو عمومی رهبرشان پابند هستند و به کسی اجازه نخواهند داد که آن را زیر سؤال ببرد.

بر اساس گزارش تلگراف، تحویل‌دهی جاسوسان مظنون بریتانیا به ایران در پی گفت‌وگوهای سطح بالای میان رهبری طالبان و چهار مقام سپاه پاسداران ایران صورت می‌گیرد که هفته گذشته برای تنظیم و رسمی‌سازی شریک ساختن معلومات استخباراتی به کابل سفر کرده بودند.

این درحالی‌ست که روزنامه تلگراف به تاریخ ۱۳ اگست نیز گزارش داده بود که مقامات سپاه پاسداران ایران تلاش می‌کنند فهرستی افشا شده از همکاران سابق افغان نیروهای بریتانیایی در افغانستان را به دست بیاورند.

در این گزارش آمده بود که آن‌ها فهرست ۲۵ هزار نفر را از طالبان خواسته اند و تلاش می‌کنند که بر اساس آن جاسوسان سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا (ام‌آی۶) را تشخیص و تعقب کنند.

روزنامه تلگراف گفته که فهرست افشا شده‌ی ۲۵ هزار نفری حاوی جزئیات افغان‌هایی است که به حکومت بریتانیا درخواست پناهنده‌گی داده‌اند.

گفتنی‌ست که برخی از رسانه‌ها و مقامات بریتانیایی از جمله روزنامه تلگراف و دیلی میل پیش از این نیز گزارش‌ها و نگرانی‌های را منتشر کرده‌اند که پس از افشای این فهرست، بسیاری از نظامیان افغان توسط طالبان در افغانستان شکنجه، زندانی و حتی کشته شده‌اند، آن‌چه طالبان آن را رد کرده‌اند.