زلینسکی: حاضریم در هرجا مذاکره کنیم، به جز در روسیه و بلاروس

رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، گفت که کییف آماده است برای پایان دادن به جنگ، در هر جایی به جز روسیه و بلاروس در گفت‌وگوهای صلح شرکت کند، اما نیروهای اوکراینی «هیچ قدمی به عقب برنمی‌دارند» تا بخشی از خاک خود را به روسیه واگذار کنند.

زلنسکی در سخنانی که امروز سه‌شنبه منتشر شد، از قانون‌گذاران امریکایی خواست تا تحریم‌های شدیدتری بر روسیه وضع کنند.

او افزود که اوکراین برای دو یا سه سال دیگر به تأمین مالی باثبات از سوی متحدان اروپایی خود نیاز خواهد داشت.

زلنسکی، از دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، خواست تا در دیدار این هفته‌اش با شی جین‌پینگ، رهبر چین، بر او فشار وارد کند تا حمایت خود از روسیه را کاهش دهد.

زلنسکی در یک نشست خبری امروز به خبرنگاران گفت، فکر می‌کند این کار می‌تواند یکی از اقدامات قوی آقای ترمپ باشد.

ترمپ هفتهٔ گذشته دو شرکت بزرگ نفتی روسیه را تحریم کرد و از خریداران عمدهٔ صادرات انرژی روسیه — به‌ویژه چین و هند — خواسته است تا خریدهای خود را کاهش دهند؛ خریدهایی که به گفتهٔ واشنگتن و کی‌یف، هزینه‌های تهاجم روسیه را تأمین می‌کند.