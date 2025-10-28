هر دو طرف یکدیگر را در ایجاد این موانع مقصر می‌دانند، اما هیئت‌ها هنوز در استانبول حضور دارند و انتظار می‌رود مذاکرات ادامه یابد.

پیش‌تر گزارش شده بود که مذاکرات سه روزه بدون نتیجه پایان یافته است.

طالبان گفته‌اند که تلاش کردند اختلافات را حل کنند، اما به گفتهٔ آن‌ها، طرف پاکستانی چنین نیتی نداشت.

از سوی دیگر، منابع امنیتی پاکستان گفته‌اند که طالبان خواست اصلی پاکستان را، که برعلیه گروه های شورشی، از جمله تحریک طالبان پاکستان در افغانستان، اقدام کند، نپذیرفته‌اند.

رادیو و تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که روز، سه‌شنبه ۶ عقرب، در صفحه‌ ایکس (تویتر سابق) منتشر کرده، ادعا کرده است که هیأت طالبان برای "انجام گفت‌وگوهای سازنده و نتیجه‌بخش هرگونه تلاش ممکن را انجام داده است، اما چنین به نظر می رسد که هیأت پاکستانی در تلاش بیرون شدن از گفت‌وگوها است".

در این اعلامیه همچنین ادعا شده است که "برخی از عناصر در اردوی پاکستان" مانع روند مذاکرات می‌شوند.

رادیو و تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان همچنان گفته است که ناامنی پاکستان برای آن کشور یک مسئله داخلی است و اسلام‌آباد باید آن را به تنهایی حل کند و پاکستان باید مطالبات "متوازن، منطقی و معقول" را مطرح کند.

هرچند در این اعلامیه به خواست هیئت پاکستانی اشاره نشده است، اما روز دوشنبه، ۵ عقرب، یک منبع در وزارت خارجه طالبان در صحبت با رادیو آزادی آزادی مدعی شد که پاکستان خواهان عملیات طالبان علیه تحریک طالبان و آزادی‌خواهان بلوچ است و طالبان باید این گروه‌ها را بحیث تروریست بشناسد و رهبران‌شان را به اسلام‌آباد بسپارند.

اما رسانه‌های پاکستانی به نقل از هیئت آن کشور، طالبان را به عدم همکاری متهم کرده و مدعی شده‌اند که هیئت طالبان چندین بار موضع خود را تغییر داده است و به همین دلیل در حال حاضر گفت‌وگوها متوقف شده است.

جیو نیوز به نقل از هیئت پاکستان همچنان گزارش داده است که هیئت طالبان در جریان گفت‌وگوها با کابل تماس گرفته و شرایط خود را تغییر می‌دهند.

جیو نیوز نیز در گزارش خود نوشته است که این گفت‌وگوها در روز سوم ۱۸ ساعت دوام کرد اما نتیجه‌ای در پی نداشت.

در این گزارش به نقل از این هیئت همچنان ادعا شده است که در آغاز مذاکرات، هیئت طالبان حضور تحریک طالبان پاکستان را در افغانستان تأیید کرده و با خواست‌های پاکستان موافقت کردند، اما به گفته این منبع، پس از گفت‌وگو با کابل، همه چیز را رد کردند.

(ای پی پی) خبرگزاری دولتی پاکستان در گزارشی گفته است که هیئت پاکستانی موقف نهایی خود را به کابل ارائه کرده و به هیأت طالبان گفته است که "حمایت از تروریست‌ها برای آنان قابل قبول نیست" و برای پایان دادن به این حمایت "باید گام‌های مشخصی" برداشته شود.

این در حالی است که تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان روز دوشنبه ۶ عقرب در سومین روز این مذاکرات گزارش داد که در دور دوم گفت‌وگوها روی بیشتر موضوعات توافق شده و قرار است تا پایان روز روی چند موضوع محدود دیگر به توافق برسد.

در این خبر آمده بود که در نتیجه روز سوم مذاکره، اعلامیه مشترکی در مورد تمدید آتش‌بس، بازگشایی راه‌ های مواصلاتی، رهایی زندانیان، زمان و مکان نشست بعدی و برخی مسایل دیگر صادر خواهد شد، اما دولت پاکستان به طور رسمی در این مورد چیزی نگفته است.

نشست استانبول به تاریخ ۲۵ اکتوبر آغاز شد و گفته می شد که سه روز ادامه خواهد داشت.

این ادامه نشست دوحه است که به تاریخ ۱۹ اکتوبر برگزار شد.

در آن نشست هیأت‌ها تحت رهبری وزرای دفاع حکومت طالبان و پاکستان اشتراک داشتند که در آن روی آتش‌بس و دور دوم گفت‌وگوها در استانبول توافق شد.

در دور دوم مذاکرات، هیات طالبان را حاجی نجیب معاون پیشین اداره استخبارات طالبان رهبری می‌کند.

درجمع این هیئت انس حقانی، عضو کمیسیون سیاسی حکومت طالبان، نوراحمد نور، رئیس سیاسی وزارت امور خارجه، نورالرحمن نصرت، رییس اوپراسیون وزارت دفاع و عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان شامل اند.

شماری از خبرنگاران پاکستانی نیز به نقل از منابع گفته اند که در این نشست از جانب پاکستانی مسئول استخبارات پاکستان برای افغانستان، رئیس عملیاتی اردو و نماینده وزارت امور خارجه شرکت دارد.

این مذاکرات پس از آن صورت می گیرد که وزارت دفاع طالبان به تاریخ ۱۱ اکتوبر با نشر اعلامیه‌ ای گفته بود که پاکستان حریم هوایی کابل را نقض کرده و بر غیرنظامیان در پکتیکا حملات هوایی انجام داده است.

پس از آن، درگیری های سنگین وقفه‌ای در امتداد خط دیورند بین دو طرف رخ داد که طالبان آن را حملات انتقام جویانه خواندند و هر دوطرف ادعای رساندن تلفات سنگین به یک دیگرشان را کردند.

گزارش های هم به نشر رسیده که دراین درگیری ها به ده‌ها غیرنظامی نیز تلفات وارد شده است.

همچنین تا امروز ، ۶ عقرب، تمامی دروازه های میان دو کشور در امتداد خط دیورند برای هجدهمین روز مسدود باقی مانده و خسارات مالی قابل توجهی را به تاجران وارد کرده است.