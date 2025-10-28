جهان
ترامپ با صدراعظم جدید جاپان دیدار کرد
رئیسجمهور امریکا، دونالد ترامپ، روز سهشنبه در نخستین دیدار خود با صدراعظم جدید جاپان، سانائه تاکایچی، گفت واشنگتن و توکیو در قویترین سطح متحد هستند.
ترامپ که در آغاز سفر آسیایی خود وارد توکیو شده، در دیدار با تاکایچی در اقامتگاه صدراعظم گفت افتخار میکند در نخستین روزهای کاری «یکی از بزرگترین صدراعظمان جاپان را ملاقات میکند.
تاکایچی نیز با تأکید بر پیوند دو کشور گفت میخواهد «عصر طلایی تازهای» در اتحاد جاپان و امریکا ایجاد کند.
این دیدار در حالی انجام میشود که ترامپ در تلاش است پیش از گفتوگو با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، درباره توافق تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان، موضع واشنگتن را تقویت کند.
دو طرف انتظار میرود در توکیو بر مسائل امنیتی و تجاری تمرکز کنند، در حالی که جاپان بهدلیل تنش با چین، بودجه دفاعی خود را به دو درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داده است.
شرکت نفت روسیه لوکاویل داراییهای خارجی خود را پس از تحریمهای امریکا میفروشد
شرکت نفتی روسی «لوکاویل» اعلام کرد در پی تحریمهای تازه امریکا بهدلیل جنگ اوکراین، داراییهای خارجی خود را خواهد فروخت.
تحریمها که شامل مسدود شدن داراییهای لوکاویل و روسنِفت در امریکا و ممنوعیت همکاری شرکتهای آمریکایی با آنهاست، بخشی از بسته تحریمی جدید دولت ترامپ علیه مسکو است.
واشنگتن هشدار داده است که در صورت ادامه جنگ اوکراین، تحریمهای بیشتری اعمال خواهد کرد و شرکتهای بینالمللی باید ظرف یک ماه روابط خود را با این نهادهای روسی قطع کنند.
اسرائیل: صلیب سرخ جسد یک گروگان دیگر را از غزه تحویل داد
دفتر صدراعظم اسرائیل اعلام کرد که کمیته بینالمللی صلیب سرخ جسد یکی دیگر از گروگانهای اسرائیلی را از غزه به اردوی این کشور تحویل داده است.
در بیانیه روز دوشنبه دفتر صدراعظم آمده است که در صورت تأیید هویت این جسد، شمار گروگانهای کشتهشده اسرائیلی در غزه به ۱۲ تن خواهد رسید.
گروه حماس که در حمله ماه اکتوبر ۲۰۲۳ حدود ۲۵۰ نفر را گروگان گرفته بود، میگوید به دلیل ویرانی گسترده در غزه بر اثر حملات اسرائیل، یافتن باقی گروگانها دشوار شده است.
اما سخنگوی اردوی اسرائیل روز یکشنبه گفت که حماس «میداند اجساد گروگانهای باقیمانده در کجا هستند».
حماس در فهرست تروریستی امریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.
ترکیه ۲۰ جنگنده یوروفایتر تایفون به ارزش نزدیک ۱۱ میلیارد دالر از بریتانیا میخرد
ترکیه قراردادی به ارزش نزدیک ۱۱ میلیارد دالر با بریتانیا امضا کرده تا ۲۰ جت «یوروفایتر تایفون» خریداری کند.
این توافق در دیدار صدراعظم بریتانیا، کییر استارمر، با رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه روز دوشنبه ۵ عقرب در انقره انجام شد و بخشی از همکاریهای تازه دفاعی میان دو کشور است.
وزارت دفاع ترکیه گفته که میخواهد ۲۴ جت دیگر را نیز از عمان و قطر خریداری کند.
کارشناسان میگویند قیمت این معامله «بسیار بلند و غیرعادی» است.
ترکیه میخواهد با این خرید، نیروی هوایی خود را نوسازی کند و فاصلهاش را با رقیبان منطقهای مانند اسرائیل کاهش دهد.
ترامپ وارد جاپان شد
رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، روز دوشنبه ۵ عقرب در تازهترین مرحله از سفر آسیایی خود وارد جاپان شد.
بهگزارش خبرگزاری فرانسپرس قرار است ترامپ شام دوشنبه با امپراتور جاپان دیدار کند.
او روز سهشنبه با صدراعظم جدید این کشور، سانائه تاکایچی، ملاقات خواهد کرد.
ترامپ در جریان پرواز با طیاره اختصاصی «ایرفورس وان» گفت که امیدوار است هنگام دیدار با شی جینپینگ رئیسجمهور چین در روز پنجشنبه در کوریای جنوبی، به توافقی دست یابد.
او افزود که در صورت نیاز، حاضر است سفر خود را تمدید کند تا با کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، ملاقات کند.
ترامپ در مسیر پرواز از مالیزیا به خبرنگاران گفت: «من برای رئیسجمهور شی احترام زیادی قائلم و فکر میکنم... با یک توافق از این دیدار بیرون خواهیم آمد.»
رئیسجمهور اوکراین ورود نیروهای روسیه به شهر پوکروفسک در شرق این کشور را تایید کرد
نیروهای زمینی روسیه وارد شهر استراتژیک پوکروفسک در شرق اوکراین شدهاند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، شام گذشته (۲۶ اکتوبر) در سخنرانی خود این خبر را تأیید کرده و گفته است که اوضاع در پوکروفسک «متشنج» است و درگیریهای «شدید» در داخل و اطراف این شهر جریان دارد.
به گفتهٔ زلنسکی، روسیه شمار زیادی از نیروهای خود را به این شهر در شرق اوکراین اعزام کرده است.
پوکروفسک در حال حاضر حدود هفتهزار نفر جمعیت دارد، اما پیش از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، جمعیت آن حدود شصتهزار نفر بود.
در اوایل ماه اکتوبر، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، ادعا کرده بود که نیروهای روسی وارد این شهر شدهاند، اما مقامهای اوکراینی آن زمان این ادعا را رد کرده و گفته بودند که نیروهای روسی عقب رانده شدهاند.
پکاکا اعلام کرد تمام جنگجویان خود را از ترکیه خارج و به شمال عراق منتقل میکند
گروه شبهنظامی حزب کارگران کردستان ترکیه (پکاکا) اعلام کرد تمام نیروهای خود را از ترکیه خارج کرده و به شمال عراق منتقل میکند و در عین حال از انقره خواست گامهای قانونی لازم را برای حفاظت از روند صلح بردارد.
پکاکا در بیانیهای که روز یکشنبه ۴ عقرب در منطقهٔ کوهستانی قندیل در اقلیم کردستان عراق قرائت شد، اعلام کرد: «ما در حال اجرای خروج همهٔ نیروهای خود از داخل ترکیه هستیم.»
این گروه همچنین تصویری منتشر کرد که ۲۵ شبهنظامی شامل هشت زن را نشان میداد که از ترکیه به این منطقه رسیدهاند.
حزب کارگران کردستان ترکیه که امسال رسماً به نبرد مسلحانهٔ ۴۰ ساله خود پایان داده بود، در حال گذار از شورش مسلحانه به سیاست دموکراتیک است؛ تلاشی برای پایان دادن به یکی از طولانیترین درگیریهای منطقه که حدود ۵۰ هزار قربانی گرفته است.
با این حال، این گروه از ترکیه خواست گامهای لازم را برای پیشبرد روندی بردارد که از حدود یک سال پیش با پیشنهاد غیرمنتظرهٔ صلح از سوی انقره به رهبر زندانیاش، عبدالله اوجالان، آغاز شد.
در بیانیه آمده است: «گامهای قانونی و سیاسی مورد نیاز این روند (…) و قوانین آزادی و همگرایی دموکراتیک لازم برای مشارکت در سیاست دموکراتیک باید بدون تأخیر اجرا شوند.»
این گروه گفته است میخواهد مبارزهای دموکراتیک را برای دفاع از حقوق اقلیت کرد در چارچوب فراخوان تاریخی اوجالان دنبال کند.
در ماه جولای نیز آنها در کوههای شمال عراق مراسمی نمادین برگزار کردند که در آن نخستین محموله سلاحهای خود را منهدم کردند؛ اقدامی که ترکیه آن را «نقطهعطفی برگشتناپذیر» توصیف کرد.
ترامپ در سفر آسیاییاش وارد مالیزیا شد
دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده، در جریان سفرش به آسیا، روز یکشنبه ۴ عقرب وارد مالیزیا شد.
در میدان هوایی کوالالامپور، انور ابراهیم، صدراعظم مالیزیا، از او بهگرمی استقبال کرد و سپس دو طرف از نزدیک روند توافق آتشبس تایلند و کمبودیا را بررسی کردند.
ترامپ در میدان هوایی بیرقهای ایالات متحده و مالیزیا را در دست گرفت و بر همکاری مشترک میان دو کشور تأکید ورزید.
او قرار است پس از این سفر به جاپان برود و در آخرین مرحله سفر خود در کوریای جنوبی با شی جینپینگ همتای چینیاش دیدار کند.
ترمپ: اگر پوتین آمادۀ توقف جنگ نباشد، وقت خود را با دیدار با او ضایع نخواهم کرد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده گفت که اگر ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، برای پایان دادن به جنگ خود علیه اوکراین آمادۀ اجرای توافق نباشد، وقت خود را با دیدار با او «ضایع نخواهد کرد.»
ترمپ روز شنبه ۲۵ اکتوبر هنگام پرواز به سوی آسیا و در جریان توقف در دوحه به خبرنگاران در طیارۀ «ایر فورس ون» گفت: «شما باید بدانید که ما میخواهیم یک توافق انجام دهیم. من وقت خود را ضایع نخواهم کرد.»
او افزود: «من همیشه روابط خوب با ولادیمیر پوتین داشتهام، اما این وضعیت بسیار مایوسکننده بوده است. فکر میکردم این موضوع پیش از برقراری صلح در شرق میانه حل خواهد شد.»
در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام امریکایی و شخص دیگر آگاه از موضوع، گزارش داده است که ادارهٔ ترمپ بستۀ تازهای تحریمها علیه اقتصاد روسیه را آماده کرده است که در صورت خودداری پوتین از رسیدن به توافق صلح، وضع شده میتواند.
فرستادۀ روسیه: امریکا، روسیه و اوکراین به راهحل دیپلماتیک برای پایان جنگ نزدیک شدهاند
فرستادهٔ ویژهٔ رئیسجمهور روسیه در امور سرمایهگذاری و همکاری اقتصادی میگوید ایالات متحده، اوکراین و روسیه به راهحلی دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین نزدیک شدهاند.
کیریل دیمیتریف روز جمعه دوم عقرب در گفتوگو با شبکۀ سیانان گفت: «فکر میکنم روسیه، آمریکا و اوکراین واقعاً به راهحلی دیپلماتیک بسیار نزدیک شدهاند.»
دیمیتریف پیشتر تأیید کرده بود که برای دیداری از پیش برنامهریزیشده در ایالات متحده حضور دارد، اما نگفت با چه کسانی ملاقات خواهد کرد.
رسانههای امریکایی گزارش دادند که او قرار است روز شنبه در میامی با استیو ویتکاف، فرستادۀ ویژهٔ دونالد ترامپ، دیدار کند.
خبرگزاری تاس هم از قول دیمیتریف نوشت که او با افراد دیگری نیز ملاقات خواهد داشت، بدون آنکه نامی از آنها ببرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، این هفته دو شرکت بزرگ نفتی روسیه را هدف تحریم قرار داد تا مسکو را برای پایان دادن به تهاجم گسترده به اوکراین تحت فشار بگذارد.
وزارت خزانهداری آمریکا هفتۀ گذشته اعلام کرد شرکت دولتی «روسنِفت» و شرکت خصوصی «لوکاویل» را تحریم کرده است؛ شرکتهایی که صادرات آنها منبع مهمی برای تأمین بودجۀ کرملین بهشمار میرود.
رئیسجمهور امریکا، دونالد ترامپ، این تحریمها را «فوقالعاده» توصیف کرد و گفت «این تحریمها بسیار بزرگاند، علیه دو غول نفتیشان».
یک روز بعد، اتحادیۀ اروپا نیز «روسنفت» و «گازپرومنفت»، یکی دیگر از شرکتهای بزرگ نفتی وابسته به غول گازی دولتی گازپروم، را تحریم کرد.