باشندهای کابل: بانک‌ نوت های کهنه مشکلاتی را در داد و ستد ایجاد کرده است

این بانو که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به به رادیو آزادی گفت:

«وقتی مردان خانه معاش می‌آورند، بیشتر پول ‌های کهنه می‌آورند که اصلاً به کار نمی‌ آید، خصوصاً صد افغانی و پنجاه افغانی، هر ماه که معاش می‌آورند، دو، سه هزار آن نوت های صد و پنجاه‌ کهنه و پاره‌ است وقتی نزد دکانداران می‌ بریم، از ما نمی‌ گیرند.»

احمد جان، باشنده ناحیهٔ احمد شاه بابا مینه (منطقه ارزان‌قیمت) کابل، نیز شکایت مشابه دارد.

او که بیکار است و برادرش از خارج کشور برایش پول خرج خانه را می‌ فرستد، می‌ گوید صرافان همیشه پول ‌های کهنه می ‌دهند که بعداً برایش مشکل ‌ساز می‌ شود:

نمی‌ دانیم چرا دولت به این موضوع توجه نمی‌ کند، صرافان پول ‌های کهنه دارند، همان پول ‌ها را به تو می‌ دهند که اصلاً قابل استفاده نیست

"وقتی آن را در جیب می‌ گذاریم و جای دیگر می‌ رویم، استفاده می‌کنیم و نزد دکاندار می‌ بریم، او نمی‌ گیرد و می‌ گوید که پول کهنه است، جنس داده نمی‌ شود یا به پول خرد تبدیل نمی‌ شود."

شماری از فروشندگان و دکانداران هم این مشکل را تأیید می‌ کنند.

مصطفی، یک فروشنده مواد خوراکی در منطقه کارته نو شهر کابل، به رادیو آزادی گفت:

"خریداران زیادی به دکان ما پول ‌های کهنه می‌ آورند، ما از روی ناچاری آن را می‌ گیریم، اما وقتی همان پول را به مشتری دیگری می‌ دهیم، او قبول نمی‌ کند. مشکل دیگر این است که وقتی از تاجران مال می‌ خریم، آنها نیز پول‌ های کهنه را نمی‌ گیرند و پول نو می‌ خواهند. دولت(طالبان) چند بار اعلام کرد که پول‌ های کهنه را می‌ سوزاند و از میان بر می‌دارد، اما بازار پر از پول کهنه است. از دولت(طالبان) می‌ خواهیم که در این بخش توجه جدی نموده و مشکل مردم را حل کند."

آنان از بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان می‌ خواهند که بانک نوت های کهنه را از بازار جمع‌آوری و به‌ جای آن پول نو عرضه کند.

حسیب نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان، در این باره به پرسش ‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما در ماه سرطان، صدیق‌ الله خالد، معاون این بانک در نشست (حسابدهی دولت به ملت )گفت که آنان سال گذشته از شش زون کشور به ارزش ۵ میلیارد افغانی بانک‌ نوت های کهنه را جمع‌آوری کرده و از جریان پولی خارج کرده‌ اند.

او؛ اما در باره عرضهٔ بانک‌نوت های جدید به بازار معلومات نداده است.

کارشناسان امور اجتماعی از جمله مجیب لحاظ، بر نگهداری درست پول از سوی مردم، تأکید می‌ کنند.

او به رادیو آزادی گفت که برای نگهداری از پول نیاز است تا از بکسک جیبی استفاده شود.





همان‌ طور که به‌ دست آوردن و داشتن پول ارزشمند است، نگهداری آن هم به همان اندازه ارزشمند است

"متأسفانه در کشور ما در این بخش هم مشکلات وجود دارد. فرهنگ نگهداری پول اصلاً رایج نیست، در این باره بیشتر مردم آگاهی عامه هم ندارند. مقام‌ ها باید در این بخش به مردم آگاهی بدهند و نگهداری آن را به گونه‌ ای اجباری بسازند."

آقای لحاظ همچنان می‌گوید، راه دیگر این است که در جریان معاملات به‌ جای استفاده از پول نقد، مانند بسیاری کشور ها از کارت ‌های بانکی استفاده شود که به گفتهٔ او هم انتقال پول را آسان می ‌سازد و هم یک سیستم محفوظ است.

افرادی که در این گزارش صحبت کرده اند، می‌ گویند بانک‌ نوت های افغانی همه کهنه شده ‌اند، اما نوت های صد، پنجاه‌، بیست‌ و ده‌ افغانی که در معاملات روزمره بیشتر استفاده می‌ شوند، به مراتب کهنه تر و فرسوده تر ‌اند.