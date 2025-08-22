صدها لاری حامل میوه جات و سبزی های تازه در جانب افغانستان در تورخم گیر مانده است

۱۴ ساعت در روز برای صادرات میوه و سبزیجات تازه و ۱۰ ساعت برای سایر اقلام صادراتی اختصاص داده شدهاست
او روز جمعه «۲۲ اگست» به رادیو آزادی گفت که به دلیل محدودیتهای حکومت پاکستان در قسمت ویزه و پاسپورت رانندههای افغان، صدها موتر در مسیر راه تورخم در طرف افغانستان متوقف مانده که سبب ایجاد مشکلات به همهی تاجران شدهاست.
این تاجر افغان میافزاید:
"از کمپ سرشاهی تا خود تورخم موترها ایستاد است که حدود ۲۵۰ موتر میشود، بهانهگیری فقط ویزه و پاسپورت رانندهها است که مشکلات در این چند روز بسیار زیاد شدهاست، حتی رانندهی که ویزه شش ماهه هم دارد، برایش اجازه نمیدهند، از ما بادرنگ و بادنجان رومی صادر میشود که یک موتر ما پس از سه روز به طرف پاکستان اجازه عبور پیدا میکند، وقتی به جایداد میرسد هیچ چیزی باقی نمیماند، ما از امارت اسلامی میخواهیم که به طور جدی در این مورد با پاکستان به یک توافق برسد که فصل مردم از بین میرود."
رفیعالله یکی دیگر از تاجران افغان صادر کننده میوه تازه نیز میگوید، به دلیل معطل شدن موترهای میوهاش در چند روز گذشته میلیونها کلدار پاکستانی خسارهمند شدهاست.
او نیز به رادیو آزادی گفت:
"من صادرات زردآلو داشتم، حالا فصل صادرات انگور است و روزانه بین دو تا سه کانتینر انگور من صادر میشود، زمانیکه در تورخم توقف میکند، این توقف برای هر تجار خساره زیاد وارد میکند، من خودم ۱۰ میلیون کلدار خسارهمند شدیم، از خاطر اینکه میوههای من خراب شدهاست."
داکتر مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایهگذاری ولایت ننگرهار نیز با تأیید مشکلات تاجران میوه و سبزی افغانستان میگوید که به موترهای حامل سبزی و میوه تازه باید بدون وقفه اجازه عبور داده شود:
"شکایت تاجران میوه و سبزی که باید در این فصل صادرات میوه و سبزی لاریهای شان بدون وقفه عبور کند، یک خواست برحق و مشروعشان است، اگر میوه و سبزی به وقت و زمان عبور نکند و به مارکیت نرسد، فرسوده شده و برای تاجران زیان میرسد، یکی از دلایل چک و تتفیش موترها از سوی مسئولین کشتم (گمرک) در آنسوی تورخم است که وقت زیاد را میگیرد."
گفتنیست که رانندهگان افغان وسایط نقلیهی تجاری و دستیاران (کلینران) آنها پیش از این بر اساس سند تاد (TAD) بدون ویزه یا پاسپورت بین افغانستان و پاکستان سفر میکردند، اما پاکستان از اول ماه اگست سال روان، داشتن پاسپورت و ویزه برای رانندهگان افغان موترهای تجارتی و دستیاران آنان را اجباری کردهاست .
شماری از رانندهگان موترهای تجاری و دستیارانشان اما پیش از این به رادیو آزادی گفتند که در روند گرفتن ویزه با مشکلات روبهرو هستند و باید مانند گذشته، اجازهٔ رفتوآمد بر بنیاد سند «تاد» برایشان داده شود.
با آنکه مسئلهٔ ترانسپورت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان همواره با چالشهایی روبهرو بوده که در نتیجه، بر تجارت میان دو کشور نیز تأثیر منفی گذاشته است، اما وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تازه اعلام کرده که در مشوره با سکتور خصوصی ساعات مشخصی را برای صادرات میوه، سبزیجات و دیگر اقلام صادراتی از این مسیر تعیین کردهاست.
این وزارت روز پنجشنبه «۲۱ اگست» با نشر اعلامیهی در صفحه اکس (تویتر سابق) خود گفته است که ۱۴ ساعت در روز برای صادرات میوه و سبزیجات تازه و ۱۰ ساعت برای سایر اقلام صادراتی اختصاص داده شدهاست.
وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته است که این تصمیم تنها در فصل سبزی و میوه تازه قابل اعتبار است و برای تسهیل صادرات و جلوگیری از هدر رفتن محصولات زراعتی اتخاذ شدهاست.
تاجران میوه تازه و سبزیجات افغانستان با آنکه از این اقدام استقبال میکنند، اما آن را کافی نمیدانند و میگویند که محدودیت زمانی وضع شده باید کاهش یابد و مدت زمان زیادی برای صادراتشان مد نظر گرفته شود.