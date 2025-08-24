کوریای شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی را آزمایش کرد

روسیه روز شنبه ۲۳ اگست اعلام کرد که نیروهایش در شرق اوکراین دو قریه در منطقه دونتسک را تصرف کرده‌اند و فشارهای نظامی در میدان جنگ را افزایش داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در حالی‌که رهبران جهان تلاش دارند تا راه حلی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین پیدا کنند، وزارت دفاع روسیه در تلگرام گفته است که نیروهای روسی قریه‌های «سرِدنِیه» و «کلبان-بیک» را به تصرف خود درآورده‌اند.

مقامات اوکراین تا هنوز در این مورد چیزی نگفته اند، اما اردوی اوکراین اعلام کرده است که ده ها طیاره بی پیلوت روسی را که شب گذشته به اوکراین شلک شده بود سرنگون و رهگیری کرده است.

تا هنوز روشن نیست که این حملات تلفات جانی یا خساراتی هم داشته است یا خیر؟

این درحالیست که دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز جمعه(22 اگست) از حملۀ روسیه بر یک فابریکۀ امریکایی در اوکراین ابراز ناراضیتی کرده بود.

در همین حال ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین روز گذشته گفت که رفتار روسیه نشان می دهد که مسکو قصد مذاکره در مورد توافق صلح برای پایان دادن به جنگ در اوکراین را ندارد و مسکو هر کاری را انجام می‌دهد تا از دیدار او و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جلوگیری کند.