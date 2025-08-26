"ستراتیژی پنج سالۀ طالبان"؛ مجاهد پرسش مربوط به آموزش دختران را پاسخ نداد

ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز سه شنبه (۴ سنبله) در یک نشست خبری در کابل گفت که این ستراتیژی را هبت الله آخندزاده رهبر آنان منظور کرده و تطبیق آن هم آغاز شده است.

او افزود "این استراتیژی یک سند جامع واحد و دراز مدت است که برای پنج سال آینده به منظور تحقق اهداف بنیادی کشور آماده شده و تمام منابع امارت را در یک مسیر واحد رهبری میکند. این ستراتیژی برای تحقق اهداف امارت منابع تمام وازرت خانه ها و ادارات را متحد و منسجم می‌سازد»

هرچند ذبیح‌الله مجاهد در مورد جزئیات این ستراتژی وضاحت بیشتر نداد، اما افزود که این سند در برگیرنده برنامه‌ های جدید در پانزده بخش مختلف است و چشم‌ انداز توسعه افغانستان و "اولویت‌ های اهداف بزرگ کشور" را برای پنج سال آینده مشخص می‌کند.



هرچند در این برنامه به آغاز پروژه‌ ها در بخش های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی و امنیتی اشاره شده، اما درباره موضوعات مهم از جمله آموزش دختران، کار زنان و ایجاد یک حکومت همه‌ شمول هیچ‌گونه اشاره‌ ای نشده است؛ مسائلی که هم در داخل کشور و هم در سطح بین‌المللی واکنش‌ های گسترده‌ ای را به‌دنبال داشته است.

هرچند از مجاهد در بارۀ آموزش دختران و کار زنان سوال شد، اما او طفره رفت و به این پرسش پاسخ نداد.

حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت، آموزش دختران بالاتر از صنف شش وکار زنان را در اکثر بخش ها ممنوع کرده و همچنین مشارکت سیاسی و اجتماعی آنان را به شدت محدود ساخته است.



اعلام این استراتژی پنج‌ساله در حالی صورت می‌گیرد که چند روز پیش به مناسبت چهارمین سالروز به‌قدرت‌ رسیدن دوباره طالبان، ملا هبت الله حکومت طالبان را از حالت سرپرستی بیرون کرده و اعلام کرد که دیگر نباید کلمه «سرپرست» برای وزرای حکومت آنان استفاده شود.