حادثه ترافیكی در شاهراه كابل-كندهار جان ۲۵ تن را گرفت

یك هفته پس از حادثهٔ ترافیكی در مسیر اسلامقلعه – هرات كه دهها كشته بر جای گذاشت، حادثهٔ ترافیكی دیگری در ساحه ارغندی شاهراه كابل-كندهار جان ۲۵ تن را گرفته است.
عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت امور داخلهٔ حكومت طالبان، در صحبت با رسانههای داخلی با ارایه این ارقام افزوده كه این حادثه در نتیجه خارج شدن از مسیر و واژگون شدن یك بس مسافربری نوع ۵۸۰ ناوقت شب سهشنبه ۲۶ اگست رخ داده كه ۲۷ نفر دیگر نیز در این رویداد زخمی شدهاند.
او عامل اصلی این رویداد را بیاحتیاطی راننده عنوان كرده است.
در این حال شماری از نزدیكان قربانیان و افرادی كه محل این حادثه را از نزدیك مشاهده كردهاند این رویداد را دلخراش خوانده میگویند اینگونه رویدادها بیشتر به دلیل بیاحتیاطی رانندگان و نبود قوانین كارآمد ترافیكی رخ میدهد.
آنان از حكومت طالبان میخواهند تا در قسمت جلوگیری از چنین رویدادها اقدامات لازم را روی دست گیرد.
هیواد دقیق، دوست یكی از قربانیان این حادثه به نام «میوند خان زرمتی» است.
او به رادیو آزادی گفت كه این قربانی ۲۸ سال سن داشت و بهتازهگی ازدواج كرده بود.
«در پوهنتون حقوق پوهنتون ننگرهار همصنفی ما بود، بعداً در تلویزیون وطن بهحیث كارمند وظیفه اجرا میكرد، در حادثهٔ ترافیكی كابل-كندهار كشته شد، ما خیلی جگرخون هستیم، او بیشتر اوقات از این راه رفتوآمد میكرد.»
از سوی هم یكی از افرادی كه محل حادثه را از نزدیك مشاهده كرده و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
«من طرف كندهار روان هستم، در راه یك حادثهٔ خیلی دلخراش را دیدم، یك بس از سرک منحرف شده بود، كاملاً واژگون شده بود، اینكه تلفات چقدر باشد نمیدانم ولی خیلی زیاد بود، خیلی بیروبار بود، این نوع حوادث به دلیل بیاحتیاطی راننده به وقوع میپیوندد.»
این در حالی است كه فقط یك هفته قبل، در روز سهشنبه گذشته ۱۹ اگست، نیز در حادثهٔ ترافیكی دیگری كه بر اثر تصادم یك بس مسافربری حامل مهاجران اخراجشده از ایران در مسیر اسلامقلعه – هرات با یك موتر حامل تانكر تیل رخ داد، نزدیك به ۸۰ تن كشته شدند.
مقامهای حكومت طالبان در ولایت هرات علت آن رویداد ترافیكی را نیز سرعت بیش از حد مجاز و بیاحتیاطی رانندهٔ بس مسافربری عنوان كرده بودند.
گفتنی است كه رویداد ترافیكی هرات واكنشهای گستردهٔ داخلی و بینالمللی را نیز در پی داشت.
اینگونه رویدادهای ترافیكی مرگبار در افغانستان بهگونهٔ مكرر رخ میدهد كه علت آن خرابی جادهها، بیاحتیاطی رانندگان در شاهراهها، بیتوجهی به رعایت مقررات ترافیكی و نبود یك سیستم منظم و كامل ترافیكی خوانده میشود.
ریاست عمومی ترافیك وزارت داخلهٔ حكومت طالبان پیش از این گفته بود كه از آغاز تا ماه جدی سال ۱۴۰۳، حدود ۲ هزار نفر در نتیجهٔ حوادث ترافیكی در سراسر افغانستان جان باخته و ۷۰۰ تن دیگر زخمی شدهاند.