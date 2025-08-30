لینک‌های قابل دسترسی

یک مرد در فرانسه، با موتر، حد اقل یک نفر را کشت

محل رویداد مرگبار در شمال فرانسه
محل رویداد مرگبار در شمال فرانسه

یک مرد در شمال فرانسه امروز به طور عمدی موتر خود را به جمعی از مردم راند و حد اقل یک تن را کشت.

خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقامهای رسمی گزارش داده است که پنج تن در این رویداد زخمی شده اند و وضعیت دو تن زخمیها وخیم است.

این اتفاق حوالی چهار صبح امروز در منطقۀ نورمندی فرانسه رخ داد.

تحقیق در بارۀ این رویداد آغاز شده ولی سارنوالان گفته اند که به نظر نمیرسد این حادثه انگیزۀ تروریستی یا نژادپرستانه داشته باشد.

سه نفر، به شمول راننده، دستگیر شده اند و پولیس میگوید احتمال دارد افراد دیگر را نیز در اربتباط به این قضیه دستگیر کند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

قانون جدید طالبان؛ سرودن اشعار عاشقانه ممنوع است

پرچم طالبان در مرکز رسانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان
پرچم طالبان در مرکز رسانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان

حکومت طالبان قانون جدیدی را نافذ کرد که به اساس آن سرودن اشعار عاشقانه و شعر در مورد دختران و پسران ممنوع شده است.

این قانون زیر نام تنظیم مشاعره، در جریدۀ رسمی حکومت طالبان نیز نشر شده است.

در بخشی از این قانون آمده است که "شعر باید خالی از عشق مجازی، خواهشات ناروا و احساسات بی‌جا باشد"

همچنان این قانون حکم میکند که شاعران در وصف "دموکراسی، کمونیزم، فیمینیزم، الحاد و غیره" شعر نسرایند.

قانون جدید به وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان صلاحیت داده است تا "متخلفین را مطابق احکام شریعت" مجازات کند.

طالبان پس از برگشت به قدرت، در چهار سال گذشته، محدودیت های متعدد را بر رسانه ها، نویسنده ها و هنرمندان وضع کرده اند.

ادامه خبر ...

سیلاب روزهای اخیر در پاکستان نزدیک به نیم ملیون نفر را آواره کرده

گروه نجات در حال کمک کردن به سیلاب زده ها در پاکستان
گروه نجات در حال کمک کردن به سیلاب زده ها در پاکستان

نزدیک به نیم ملیون نفر در شرق پاکستان، به دلیل سیلاب چندین روزه، بیجا شده اند.

مقامهای اداره های امداد رسانی گفته اند که عملیات گستردۀ نجات را در این کشور ادامه میدهند.

نبیل جواد رییس ادارۀ دولتی امداد رسانی در پنجاب امروز گفت که نزدیک به چهارصد و هشتاد و یک هزار نفر، که در مناطق سیلاب زده گیر مانده بودند، نجات داده شدند.

در مجموع نزدیک به یک‌و‌نیم ملیون نفر در پاکستان، از سیلابهای اخیر آسیب دیده اند.

ادامه خبر ...

رییس پیشین پارلمان اوکراین با ضرب گلوله کشته شد

پولیس در محل قتل رییس پیشین پارلمان اوکراین در لویف
پولیس در محل قتل رییس پیشین پارلمان اوکراین در لویف

 یک عضو پارلمان اوکراین که در گذشته رییس پارلمان هم بود، امروز با ضرب گلوله در شهر غربی لویف کشته شد.

ولودیمیر زلینسکی، رییس جمهور اوکراین این رویداد را محکوم کرده و آنرا یک "قتل وحشتناک" خوانده است.

پولیس، بدون این که از مقتول نام ببرد، گفته است که او "با رگباری از گلوله" کشته شده.

سپس، رییس جمهور زلینسکی گفت که فرد مقتول، اندری پاروبی، یک سیاستمدار معروف بود که حدود پانزده سال پیش ریاست پارلمان اوکراین را بر عهده داشت.

زلینسکی تعهد کرد که در این باره تحیق خواهد شد.

ادامه خبر ...

کمپاین واکسین پولیو در ننگرهار و لغمان

آرشیف
آرشیف

امروز شنبه ۳۰ اگست کمپاین واکسین پولیو در ولایت های شرقی افغانستان آغاز می شود.

نهاد موسوم به «افغانستان عاری ازپولیو» روز جمعه درصفحه ایکسش در این مورد خبر داده است.

به گفته این نهاد این کمپاین در ولسوالی های دو ولایت شرقی ننگرهار و لغمان تطبیق می گردد.

این نهاد از تمام شهروندان این ولایت ها خواسته است که با واکسین کردن کودکان شان دررسیدن به یک افغانستان عاری از فلج کودکان سهم بگیرند.

به اساس معلومات سازمان جهانی صحت در سال جاری میلادی،تا کنون دو مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است که یکی آن در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند بوده است.

همچنین تاکنون ۱۸ نمونه‌ محیطی مثبت از ویروس پولیو در ولایت‌هایی از جمله کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننگرهار و زابل گزارش شده است.

افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی در جهان‌اند که ویروس پولیو هنوز به‌طور کامل در آن‌ها ریشه‌کن نشده است.

ادامه خبر ...

گفتگوی مقامات پاکستان با جرمنی، در مورد پناهجویان افغان

آرشیف، اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدراعظم پاکستان
آرشیف، اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدراعظم پاکستان

اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدراعظم پاکستان، روز جمعه در یک گفتگوی تیلفونی با یوهان وادفول وزیر خارجه جرمنی، در مورد پناهجویان افغان در پاکستان صحبت کرده اند.

بر اساس گزارش‌ها، این گفتگو بیشتر روی پناهجویان افغان در پاکستان متمرکز بوده که جرمنی تعهد کرده آنان را بپذیرد.

انتظار می‌رود نزدیک به پنجاه تن از این گروه روز دوشنبه با پرواز از اسلام‌آباد به شهر هانوفر جرمنی منتقل شوند.

هفته گذشته بیش از چهارصد و پنجاه افغان در پاکستان بازداشت شدند که جرمنی وعده پذیرش آنان را داده است.

در بیش از چهار سال گذشته و پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان به افغانستان، جرمنی ده‌ها هزار افغان را به‌عنوان پناهنده پذیرفته است.

بر اساس گزارش‌ها، هنوز حدود دو هزار و سه صد افغان در پاکستان باقی مانده‌اند که با وجود تعهد جرمنی برای پذیرش‌شان، همچنان در آن کشور به سر می‌برند.

ادامه خبر ...

تیم ملی کرکت افغانستان با تفاوت (۳۹) دوش شکست خورد

آرشیف
آرشیف

تیم ملی کرکت پاکستان تیم ملی افغانستان را در مسابقه بیست‌آوره با تفاوت (۳۹) دوش شکست داد.

این مسابقه شام گذشته در شارجه در چارچوب رقابت‌های سه‌جانبه بیست‌آوره میان افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی که میزبان این مسابقات است برگزار شد.

تیم افغانستان دومین بازی خود را روز دوشنبه در برابر تیم امارات متحده عربی، انجام خواهد داد.

مسؤولان بورد کرکت افغانستان می‌گویند که هدف از این رقابت‌های سه‌جانبه آمادگی برای جام آسیایی است که ده روز بعد در امارات متحده عربی آغاز می‌شود.

در کنار این سه تیم، تیم‌های ملی هند، عمان، هانگ کانگ و بنگلادیش نیز در جام آسیایی شرکت خواهند کرد.

ادامه خبر ...

بخش زنان سازمان ملل متحد: اکثریت افغان‌ها از آموزش دختران و زنان حمایت می‌کنند

آرشیف
آرشیف

سوفیا کالتورپ، رئيس بخش حقوق بشر این نهاد روز جمعه در یک نشست خبری در ژنیو گفت که بر اساس یک نظرسنجی، نود درصد مردم افغانستان در شهرها و روستاها از آموزش دختران حمایت می‌کنند.

خانم کالتورپ افزود که بر پایه نظرسنجی انجام شده در ماه‌های جولای و اگست، هفتاد و نه درصد زنان گفته‌اند که ممنوعیت آموزش بر زندگی روزمره آنان تأثیرات منفی گذاشته است، برخی را ناامید ساخته و شماری را از لحاظ روانی به شدت آسیب رسانده است.

طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده‌اند همچنان دروازه پوهنتونها را نیز به روی دختران و زنان بسته اند.

ادامه خبر ...

زلنسکی تا چند روز دیگر با ترمپ دیدار خواهد کرد

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین

رئيس‌جمهور اوکراین می‌گوید تلاش می‌کند در سه تا چهار روز آینده با دونالد ترمپ رئيس‌جمهور ایالات متحده امریکا، و متحدان اروپایی دیدار کند.

ولودیمیر زلنسکی دیروز در کییف به خبرنگاران گفت که تصمیم برگزاری این نشست را پس از آن گرفته است که روسیه برای حمله تازه در شرق اوکراین آماده شده است.

زلنسکی افزود که نزدیک به صد هزار سرباز روسی در کنار خط مقدم در نزدیکی شهر استراتژیک پوکروسک تجمع کرده‌اند.

ترمپ در پانزدهم اگست هنگام دیدار با ولادیمیر پوتین، رئيس‌جمهور روسیه، در الاسکا او را تشویق کرد که با رئيس‌جمهور اوکراین به گفتگو بنشیند، اما تا حال این نشست برگزار نشده است.

حدود یک هفته پیش ترمپ گفت، اگر این گفتگوها انجام نشود، در دو هفته آینده درباره گام‌های بعدی خود تصمیم خواهد گرفت.
در بیست‌وششم اگست، رئيس‌جمهور ترمپ همچنان از احتمال وضع تحریم‌ های تازه بر مسکو سخن گفت، اما تأکید کرد که این جنگ جهانی نخواهد بود، بلکه جنگ اقتصادی خواهد بود.

آقای ترمپ در همان زمان گفت که زلنسکی هم کاملاً بی‌گناه نیست.

ادامه خبر ...

تیم ملی فوتبال افغانستان از تیم‌ ملی فوتبال ایران یک در برابر سه شکست خورد

عکس جنبۀ تزینی دارد
عکس جنبۀ تزینی دارد

این مسابقه امروز(29 اگست) در چهار چوب "جام ملت‌های کافا ۲۰۲۵" در میدان ورزشی شهر حصار در نزدیک شهر دوشنبه پایتخت تاجکستان برگزار شد.

یگانه گول تیم افغانستان را امید موسوی به ثمر رسانید.

تاجیکستان و ازبیکستان به طور مشترک از جام ملت های آسیای مرکزی (کافا) میزبانی می‌کنند.

در این مسابقات تیم ملی فوتبال افغانستان با تیم‌های ایران، هند و تاجیکستان همگروه است

ادامه خبر ...

