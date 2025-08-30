یک مرد در فرانسه، با موتر، حد اقل یک نفر را کشت

امروز شنبه ۳۰ اگست کمپاین واکسین پولیو در ولایت های شرقی افغانستان آغاز می شود.

نهاد موسوم به «افغانستان عاری ازپولیو» روز جمعه درصفحه ایکسش در این مورد خبر داده است.

به گفته این نهاد این کمپاین در ولسوالی های دو ولایت شرقی ننگرهار و لغمان تطبیق می گردد.

این نهاد از تمام شهروندان این ولایت ها خواسته است که با واکسین کردن کودکان شان دررسیدن به یک افغانستان عاری از فلج کودکان سهم بگیرند.

به اساس معلومات سازمان جهانی صحت در سال جاری میلادی،تا کنون دو مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است که یکی آن در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند بوده است.

همچنین تاکنون ۱۸ نمونه‌ محیطی مثبت از ویروس پولیو در ولایت‌هایی از جمله کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننگرهار و زابل گزارش شده است.

افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی در جهان‌اند که ویروس پولیو هنوز به‌طور کامل در آن‌ها ریشه‌کن نشده است.