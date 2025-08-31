گروه حوثیها در یمن اعلام کرد که احمد غالب الرهوی، صدراعظم شان، و شماری از وزرای او در حمله روز پنجشنبه ۶ سنبله اسرائیل به صنعا پایتخت یمن کشته شدهاند.
در بیانیه این گروه که شنبه ۸ سنبله منتشر شد، آمده که شماری از وزرا و همراهان آنها نیز در این حمله زخمی شدند که وضعیت جسمی برخی از آنها وخیم است.
بیانیه حوثیها درباره هویت وزیرانی که در حمله اسرائیل کشته و زخمی شدند، توضیحی ارائه نداده است. الرهوی از ماه آگست سال ۲۰۲۴ به عنوان صدراعظم حکومت حوثیها فعالیت میکرد.
گروه حوثیهای یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت میشود، در فهرست گروههای تروریستی امریکا قرار دارد. این گروه بر صنعا، پایتخت، و بخشهای دیگری از یمن تسلط دارد اما از سوی جامعه بینالملل به عنوان حکومت رسمی این کشور به رسمیت شناخته نمیشود.
مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی حوثیها، ساعتی بعد در یک سخنرانی تلویزیونی تهدید کرد انتقام مقامهای کشتهشده این گروه از اسرائیل گرفته خواهد شد.
او به شرکتهای خارجی هشدار داد «پیش از آن که دیر شود» اسرائیل را ترک کنند.
اردوی اسرائیل پنجشنبه اعلام کرد که نیروی هواییاش حملهای هدفمند به یک موضع نظامی حوثی در منطقه صنعا انجام داده است.
شبکهٔ ۱۲ تلویزیون اسرائیل بهنقل از یک منبع امنیتی اسرائیلی گفت شخصیتهای سیاسی ارشد حوثیها هدف این حملات بودند.
حوثیها بارها در طول جنگ اسرائیل علیه حماس در غزه راکت های به سمت اسرائیل شلیک کردهاند. این گروه میگوید حملاتش در همبستگی با فلسطینیان انجام میشود.