افغانستان
یک روز تا پایان مهلت کارتهای پی.او.آر مهاجران افغان در پاکستان؛ مهاجران با اخراج روبرو اند
مهلت کارتهای (پی.او.آر) مهاجران افغان در پاکستان روز دوشنبه، اول سپتامبر، خاتمه مییابد.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (یو.ان.اچ.سی.آر) میگوید حدود یکمیلیون و چهارصد هزار مهاجر افغان در پاکستان این کارتها را دارند.
وزارت امور داخله پاکستان اعلام کرده است که پس از اول سپتامبر این گروه از افغانها به اجبار به افغانستان بازگردانده خواهند شد.
اعتبار کارتهای این مهاجران دو ماه پیش، در ۳۰ جون ۲۰۲۵، پایان یافته بود اما پاکستان از تمدید آن خودداری کرده است.
این مهلت در حالی به پایان میرسد که روند بازگرداندن مهاجران از سوی پاکستان به افغانستان افزایش یافته است.
کمیسیون ویژه حکومت طالبان در امور رسیدهگی به مشکلات مهاجران گفته است که روز شنبه، حدود شش هزار مهاجر از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدهاند.
تیمهای کرکت افغانستان و امارات روز دوشنبه به مصاف هم میروند
در سلسله رقابت سهجانبه کرکت میان افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی، فردا دوشنبه تیمهای افغانستان و امارات با هم رویارویی خواهند داشت.
این بازی دوشنبه ساعت ۷:۳۰ شام به وقت کابل در استدویوم کرکت شارجه آغاز میشود.
تا اکنون در این مسابقات، یک بازی میان پاکستان و افغانستان و یک بازی میان پاکستان و امارات برگزار شده که هر دو را پاکستان برده است.
تیم افغانستان همچنین سهشنبه همین هفته دومین بازی خود را برابر پاکستان انجام خواهد داد.
قانون جدید طالبان؛ سرودن اشعار عاشقانه ممنوع است
حکومت طالبان قانون جدیدی را نافذ کرد که به اساس آن سرودن اشعار عاشقانه و شعر در مورد دختران و پسران ممنوع شده است.
این قانون زیر نام تنظیم مشاعره، در جریدۀ رسمی حکومت طالبان نیز نشر شده است.
در بخشی از این قانون آمده است که "شعر باید خالی از عشق مجازی، خواهشات ناروا و احساسات بیجا باشد"
همچنان این قانون حکم میکند که شاعران در وصف "دموکراسی، کمونیزم، فیمینیزم، الحاد و غیره" شعر نسرایند.
قانون جدید به وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان صلاحیت داده است تا "متخلفین را مطابق احکام شریعت" مجازات کند.
طالبان پس از برگشت به قدرت، در چهار سال گذشته، محدودیت های متعدد را بر رسانه ها، نویسنده ها و هنرمندان وضع کرده اند.
کمپاین واکسین پولیو در ننگرهار و لغمان
امروز شنبه ۳۰ اگست کمپاین واکسین پولیو در ولایت های شرقی افغانستان آغاز می شود.
نهاد موسوم به «افغانستان عاری ازپولیو» روز جمعه درصفحه ایکسش در این مورد خبر داده است.
به گفته این نهاد این کمپاین در ولسوالی های دو ولایت شرقی ننگرهار و لغمان تطبیق می گردد.
این نهاد از تمام شهروندان این ولایت ها خواسته است که با واکسین کردن کودکان شان دررسیدن به یک افغانستان عاری از فلج کودکان سهم بگیرند.
به اساس معلومات سازمان جهانی صحت در سال جاری میلادی،تا کنون دو مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است که یکی آن در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند بوده است.
همچنین تاکنون ۱۸ نمونه محیطی مثبت از ویروس پولیو در ولایتهایی از جمله کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننگرهار و زابل گزارش شده است.
افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی در جهاناند که ویروس پولیو هنوز بهطور کامل در آنها ریشهکن نشده است.
گفتگوی مقامات پاکستان با جرمنی، در مورد پناهجویان افغان
اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدراعظم پاکستان، روز جمعه در یک گفتگوی تیلفونی با یوهان وادفول وزیر خارجه جرمنی، در مورد پناهجویان افغان در پاکستان صحبت کرده اند.
بر اساس گزارشها، این گفتگو بیشتر روی پناهجویان افغان در پاکستان متمرکز بوده که جرمنی تعهد کرده آنان را بپذیرد.
انتظار میرود نزدیک به پنجاه تن از این گروه روز دوشنبه با پرواز از اسلامآباد به شهر هانوفر جرمنی منتقل شوند.
هفته گذشته بیش از چهارصد و پنجاه افغان در پاکستان بازداشت شدند که جرمنی وعده پذیرش آنان را داده است.
در بیش از چهار سال گذشته و پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان به افغانستان، جرمنی دهها هزار افغان را بهعنوان پناهنده پذیرفته است.
بر اساس گزارشها، هنوز حدود دو هزار و سه صد افغان در پاکستان باقی ماندهاند که با وجود تعهد جرمنی برای پذیرششان، همچنان در آن کشور به سر میبرند.
تیم ملی کرکت افغانستان با تفاوت (۳۹) دوش شکست خورد
تیم ملی کرکت پاکستان تیم ملی افغانستان را در مسابقه بیستآوره با تفاوت (۳۹) دوش شکست داد.
این مسابقه شام گذشته در شارجه در چارچوب رقابتهای سهجانبه بیستآوره میان افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی که میزبان این مسابقات است برگزار شد.
تیم افغانستان دومین بازی خود را روز دوشنبه در برابر تیم امارات متحده عربی، انجام خواهد داد.
مسؤولان بورد کرکت افغانستان میگویند که هدف از این رقابتهای سهجانبه آمادگی برای جام آسیایی است که ده روز بعد در امارات متحده عربی آغاز میشود.
در کنار این سه تیم، تیمهای ملی هند، عمان، هانگ کانگ و بنگلادیش نیز در جام آسیایی شرکت خواهند کرد.
بخش زنان سازمان ملل متحد: اکثریت افغانها از آموزش دختران و زنان حمایت میکنند
سوفیا کالتورپ، رئيس بخش حقوق بشر این نهاد روز جمعه در یک نشست خبری در ژنیو گفت که بر اساس یک نظرسنجی، نود درصد مردم افغانستان در شهرها و روستاها از آموزش دختران حمایت میکنند.
خانم کالتورپ افزود که بر پایه نظرسنجی انجام شده در ماههای جولای و اگست، هفتاد و نه درصد زنان گفتهاند که ممنوعیت آموزش بر زندگی روزمره آنان تأثیرات منفی گذاشته است، برخی را ناامید ساخته و شماری را از لحاظ روانی به شدت آسیب رسانده است.
طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردهاند همچنان دروازه پوهنتونها را نیز به روی دختران و زنان بسته اند.
وزارت دفاع طالبان: اعمال غیرمسئولانه پیامدهای خود را خواهد داشت
وزارت دفاع طالبان در رابطه با حملات طیارههای بیپیلوت در ولایتهای ننگرهار و خوست گفته است که چنین اعمال غیرمسئولانه پیامدهای خود را خواهد داشت.
وزارت دفاع در اعلامیهای که در صفحه اکس خود نشر کرده، گفته که حمله طیارههای پاکستانی بر خاک افغانستان که در نتیجه آن زنان و کودکان شهید شدند، به شدت محکوم میکنیم.
این وزارت افزوده است که چنین اقدامات ظالمانه و وحشیانه به نفع هیچکس نیست، بلکه سبب فاصله انداختن میان دو ملت مسلمان و افزایش نفرت میان دو طرف میشود.
روز پنجشنبه وزارت خارجه طالبان در واکنش به این حملات، سفیر پاکستان را در کابل احضار کرده بود. پاکستان تاکنون در این باره چیزی نگفته است.
در نتیجه حملات طیارههای بیپیلوت شام چهارشنبه در ولسوالیهای شینوار و سپیره، حداقل سه تن به شمول کودکان کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند.
طالبان شهروندان چین را باز داشت کردند
رادیوی ان، پی، آر (NPR) امریکا گزارش داده است که طالبان پاسپورتهای دوازده شهروند چین را گرفته و آنان را بازداشت کردهاند.
به اساس این گزارش، پس از لغو قرارداد نفت حوزه آمو در ماه جون میان طالبان و شرکت (ایف چین)، این افراد در کابل بازداشت شدند که از این میان هشت تن دوباره آزاد شدهاند و چهار تن دیگر هنوز در زندان بهسر میبرند.
سفارت چین در واشنگتن دیسی گفته است که در این مورد معلوماتی ندارند.
یک مقام طالبان که نخواست نامش فاش شود، گفته است که پاسپورتهای این شهروندان چینی گرفته شده بود، اما آنان بازداشت نشدهاند.
وزارت معادن و پترولیم طالبان گفته است که این شرکت چینی به تعهدات مالی خود عمل نکرده، به همین دلیل قرارداد با آن لغو شده است.
اما اعضای شرکت (ایف چین) به رادیوی (NPR) گفتهاند که طالبان نمیفهمند که در قراردادها هر دو طرف منفعت میبرند.
طالبان در ماه جنوری سال ۲۰۲۳ با شرکت (ایف چین) قرارداد ۲۵ ساله استخراج نفت حوزه آمو را امضا کرده بودند.
بر اساس این قرارداد، شرکت چینی تعهد کرده بود که در سه سال نخست، ۵۴۰ میلیون دالر سرمایهگذاری خواهد کرد.
مسابقه کرکت افغانستان و پاکستان امروز برگزار می شود
تیمهای ملی کرکت افغانستان و پاکستان امروز ساعت هفت و نیم شام به وقت کابل مسابقه دارند.
این بازی در چارچوب سلسلۀ سهجانبه بیست اووره میان افغانستان، پاکستان و امارات متحدۀ عربی که میزبان این مسابقات است در شهر شارجه برگزار میشود.
مقامهای بورد کرکت افغانستان میگویند هدف این بازیهای سهجانبه، آمادگی برای جام آسیایی است که یازده روز بعد در امارات متحدۀ عربی آغاز خواهد شد.
در جام آسیایی علاوه بر این سه تیم، تیمهای ملی هند، عمان، هانگ کانگ و بنگلادیش نیز شرکت میکنند.