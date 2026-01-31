سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرده است که به‌دلیل افزایش درگیری‌های مسلحانه در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان، نیروهای مرزی تاجیکستان به تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته مجهز خواهند شد.

این تصمیم پس از آن گرفته شد که روز پنج‌شنبه، ۹ دلو نیروهای امنیتی تاجیکستان در ولایت ختلان با قاچاقچیان مشکوک مواد مخدر درگیر شدند. به گفته منابع تاجیکستان، در جریان این درگیری سه فرد مسلح کشته شده و شمار دیگری به سوی افغانستان فرار کرده‌اند.

به گزارش رسانه‌های روسی به نقل از تالات‌بیک مسادیکوف، سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی، فهرست تسلیحات مورد نظر برای تحویل به تاجیکستان در حال آماده‌سازی است، اما هنوز مشخص نیست این تجهیزات چه زمانی به تاجیکستان تحویل داده خواهد شد.

روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی هستند.