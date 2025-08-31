مهلت کارت‌های (پی.او.آر) مهاجران افغان در پاکستان روز دوشنبه، اول سپتامبر، خاتمه می‌یابد.

کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (یو.ان.اچ.سی.آر) می‌گوید حدود یک‌میلیون و چهارصد هزار مهاجر افغان در پاکستان این کارت‌ها را دارند.

وزارت امور داخله پاکستان اعلام کرده است که پس از اول سپتامبر این گروه از افغان‌ها به اجبار به افغانستان بازگردانده خواهند شد.

اعتبار کارت‌های این مهاجران دو ماه پیش، در ۳۰ جون ۲۰۲۵، پایان یافته بود اما پاکستان از تمدید آن خودداری کرده است.

این مهلت در حالی به پایان می‌رسد که روند بازگرداندن مهاجران از سوی پاکستان به افغانستان افزایش یافته است.

کمیسیون ویژه حکومت طالبان در امور رسیده‌گی به مشکلات مهاجران گفته است که روز شنبه، حدود شش هزار مهاجر از پاکستان به افغانستان بازگردانده شده‌اند.